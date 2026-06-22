Wie aus einem Bericht der Bild hervorgeht, möchte der 22-jährige Offensivspieler die derzeit laufende Weltmeisterschaft mit Marokko nutzen, um sich für andere Vereine zu empfehlen.
Er sieht sich offenbar schon nach neuen Vereinen um: Star des VfB Stuttgart bereitet offenbar Wechsel vor
Demnach wechselte El Khannouss dafür extra sogar sein Management - von nun an steht er bei HCM Sports Management unter Vertrag, die Agentur berät unter anderem auch Frenkie de Jong (FC Barcelona) und Viktor Gyökeres (FC Arsenal).
Seine neuen Vertreter sollen bereits aktiv den Markt nach möglichen neuen Vereinen sondieren, auch wenn noch keinerlei konkrete Angebote eingetrudelt sein sollen. Gleichwohl hofft man, durch gute Leistungen bei der WM mehr Aufmerksamkeit von größeren Klubs auf sich zu ziehen.
In den beiden Gruppenspielen gegen Brasilien (1:1) und Schottland (1:0) stand El Khannouss beim amtierenden Afrika-Cup-Sieger jeweils in der Startelf und hinterließ einen guten Eindruck. Zusammen mit Bayern-Wunschspieler Ismael Saibari gehörte er zu den auffälligsten Akteuren.
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VfB Stuttgart will El Khannouss nicht abgeben
Der VfB Stuttgart wiederum soll sich bezüglich eines Abgangs des 22-Jährigen wenig gesprächsbereit zeigen. El Khannouss schloss sich den Schwaben im vergangenen Sommer zunächst per Leihe von Leicester City an, ehe man Ende Mai die Kaufoption in Höhe von 18 Millionen Euro zog.
In seiner ersten Spielzeit beim VfB gehörte er unter Trainer Sebastian Hoeneß zum Stamm und absolvierte wettbewerbsübergreifend 41 Pflichtspiele, in denen er neun Tore erzielte und sieben Assists gab. Sein Vertrag in Stuttgart läuft noch bis 2030, eine Ausstiegsklausel gibt es offenbar nicht.