Er sieht sich offenbar schon nach neuen Vereinen um: Star des VfB Stuttgart bereitet offenbar Wechsel vor

Demnach wechselte El Khannouss dafür extra sogar sein Management - von nun an steht er bei HCM Sports Management unter Vertrag, die Agentur berät unter anderem auch Frenkie de Jong (FC Barcelona) und Viktor Gyökeres (FC Arsenal).

Seine neuen Vertreter sollen bereits aktiv den Markt nach möglichen neuen Vereinen sondieren, auch wenn noch keinerlei konkrete Angebote eingetrudelt sein sollen. Gleichwohl hofft man, durch gute Leistungen bei der WM mehr Aufmerksamkeit von größeren Klubs auf sich zu ziehen.

In den beiden Gruppenspielen gegen Brasilien (1:1) und Schottland (1:0) stand El Khannouss beim amtierenden Afrika-Cup-Sieger jeweils in der Startelf und hinterließ einen guten Eindruck. Zusammen mit Bayern-Wunschspieler Ismael Saibari gehörte er zu den auffälligsten Akteuren.