Er schoss Spanien 2024 zusammen mit Lamine Yamal zum EM-Titel! Offensivstar muss angeblich nicht um WM-Teilnahme bangen

Der 23-Jährige stand in dieser Spielzeit lediglich in der Hälfte der Spiele von Bilbao in der Startelf, immer wieder bremsten ihn Leistenprobleme.

Für die Nationalmannschaft spielte er deshalb zuletzt im September 2025. Neben Williams muss mit Lamine Yamal derzeit ein weiterer Offensivkünstler der Furia Roja pausieren, auch er soll aber rechtzeitig bis zum Turnierstart fit werden. Auf dem Weg zum EM-Titel 2024 hatte das Duo die extrem starke Flügelzange gebildet.