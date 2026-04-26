Er schnürte diese Saison einen Doppelpack gegen den FC Bayern: BVB ist offenbar an Innenverteidiger aus der Bundesliga dran

Wie RTL/ntv und sport.de berichten, sollen die Verantwortlichen des BVB bereits mit dem 27-Jährigen, der aufgrund seines auslaufendes Vertrags ablösefrei zu haben wäre, gesprochen haben und können sich eine Verpflichtung wohl gut vorstellen.

Noch habe sich der Niederländer, an dem im vergangenen Winter auch Wolfsburg und Lazio Rom interessiert gewesen sein sollen, nicht entschieden - ein Verbleib in der Hauptstadt ist allerdings ausgeschlossen.