Borussia Dortmund ist auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger für die kommende Saison und hat dabei offenbar Danilho Doekhi von Bundesliga-Konkurrent Union Berlin ins Visier genommen.
Er schnürte diese Saison einen Doppelpack gegen den FC Bayern: BVB ist offenbar an Innenverteidiger aus der Bundesliga dran
BVB hatte wohl schon Kontakt zu Danilho Doekhi
Wie RTL/ntv und sport.de berichten, sollen die Verantwortlichen des BVB bereits mit dem 27-Jährigen, der aufgrund seines auslaufendes Vertrags ablösefrei zu haben wäre, gesprochen haben und können sich eine Verpflichtung wohl gut vorstellen.
Noch habe sich der Niederländer, an dem im vergangenen Winter auch Wolfsburg und Lazio Rom interessiert gewesen sein sollen, nicht entschieden - ein Verbleib in der Hauptstadt ist allerdings ausgeschlossen.
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Wird Danilho Doekhi der Süle-Ersatz beim BVB?
Mit insgesamt sieben Toren in 34 Pflichtspielen in dieser Saison - darunter ein Doppelpack in der Hinrunde beim 2:2 gegen den FC Bayern - hat sich Doekhi mittlerweile aber auch in den Fokus zahlreicher Top-Klubs gespielt.
Beim BVB könnte Doekhi Niklas Süle beerben, dessen Vertrag in Dortmund nicht verlängert worden war und der den Klub im Sommer nach vier Jahren ablösefrei verlassen wird.
Danilho Doekhi zum BVB? Seine Zahlen in dieser Saison
Spiele
34
Tore
7
Assists
1
Gelbe Karten
5