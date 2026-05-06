Einem Bericht der Sport Bild zufolge soll es an zwei bestimmten Faktoren gelegen haben, dass der 23 Jahre alte Flügelspieler von Athletic Bilbao seine Unterschrift letztlich nicht unter einen Vertrag beim deutschen Rekordmeister setzte.
Er scheiterte offenbar am Anforderungsprofil! Deshalb schlug der FC Bayern München im vergangenen Sommer einen angeblichen Wunschtransfer aus
Zum einen seien die finanziellen Forderungen der Spielerseite außerordentlich gewesen - demnach wollte Williams ein fixes Gehalt von 22 Millionen Euro pro Jahr einstreichen, wobei Prämien und Boni noch zusätzlich hinzugekommen wären.
Dass es diesbezüglich unterschiedliche Vorstellung gab, hatte Max Eberl bereits im vergangenen Sommer offenbart - unmittelbar nachdem Williams sein Arbeitspapier bei Bilbao überraschend verlängerte: "Als wir die Gehaltsforderungen gehört haben, um überhaupt mit dem Spieler zu sprechen, da ist Bayern München sehr schnell zurückgetreten und hat gesagt: Okay, dann machen wir das nicht", so der FCB-Sportvorstand.
Neben den gravierenden finanziellen Differenzen habe allerdings noch ein anderer Faktor bei der Absage an den 23-Jährigen eine zentrale Rolle gespielt. Nach Sport-Bild-Infos sei Williams am von Eberl mithilfe einer Datenfirma erstellten Anforderungsprofil gescheitert.
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Bayern verpflichtet Luis Diaz vom FC Liverpool
Vor allem beim Thema Defensivarbeit sollen die Werte des Flügelspielers den Bayern-Bossen Grund zur Sorge gegeben haben, ob er überhaupt in das von Trainer Vincent Kompany präferierte System mit hohem Pressing und weit vor dem eigenen Tor stehenden Verteidigern hineinpasse. Letztlich kam man zu dem Entschluss: Für das sehr offensiv ausgerichtete Spiel des Münchner Coaches wäre Williams ein zu großer Risikofaktor gewesen.
Genau dieses gewünschte Profil wurde am Ende in Person von Luis Diaz gefunden, welchen man anstatt Williams für rund 70 Millionen Euro Ablöse vom FC Liverpool loseiste. Tatsächlich schlug der Kolumbianer umgehend ein, wurde unverzichtbarer Stammspieler in Kompanys erster Elf und glänzt mit überragenden Werten und Zahlen.
Williams wiederum steht nach wie vor bei Athletic Bilbao unter Vertrag. Dort läuft sein Kontrakt noch bis 2035, aufgrund überschaubarer Quoten (13 Torbeteiligungen in 31 Spielen) dürfte sein Markt im kommenden Sommer jedoch bedeutend kleiner ausfallen.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.