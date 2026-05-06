Zum einen seien die finanziellen Forderungen der Spielerseite außerordentlich gewesen - demnach wollte Williams ein fixes Gehalt von 22 Millionen Euro pro Jahr einstreichen, wobei Prämien und Boni noch zusätzlich hinzugekommen wären.

Dass es diesbezüglich unterschiedliche Vorstellung gab, hatte Max Eberl bereits im vergangenen Sommer offenbart - unmittelbar nachdem Williams sein Arbeitspapier bei Bilbao überraschend verlängerte: "Als wir die Gehaltsforderungen gehört haben, um überhaupt mit dem Spieler zu sprechen, da ist Bayern München sehr schnell zurückgetreten und hat gesagt: Okay, dann machen wir das nicht", so der FCB-Sportvorstand.

Neben den gravierenden finanziellen Differenzen habe allerdings noch ein anderer Faktor bei der Absage an den 23-Jährigen eine zentrale Rolle gespielt. Nach Sport-Bild-Infos sei Williams am von Eberl mithilfe einer Datenfirma erstellten Anforderungsprofil gescheitert.