Er sammelte 17 Scorerpunkte in 19 Ligaspielen! Schnappt ein Bundesligist bei einem Shootingstar von Ajax Amsterdam zu?

Stuttgart müsste sich in diesem Fall mit einer nicht gerade geringen Anzahl an Konkurrenten herumschlagen, denn neben den Schwaben gelten auch der FC Arsenal, der FC Barcelona, die AS Roma und die SSC Neapel als an Godts interessiert.

Godts gehört in der laufenden Saison zu den großen Überraschungen bei Ajax. In bislang 19 Ligaspielen konnte der 20-Jährige 17 Scorer (zehn Tore, sieben Assists) beisteuern, nimmt man die Champions League und den niederländischen Pokal noch dazu, kommt er gar auf 19 Torbeteiligungen.

In der Eredivisie ist Amsterdam trotz der starken Leistungen von Godts dennoch ohne Chance auf die Meisterschaft. Der Rückstand auf Tabellenführer PSV Eindhoven beträgt bereits 18 Zähler - derzeit liegt man punktgleich mit dem Drittplattzierten NEC Nijmegen auf Rang vier.