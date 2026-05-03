Die Nase blutete, der Kopf brummte, das Trikot schnappten sich sie Fans. Doch obwohl Alexander Nübel nach dem wilden 3:3 (1:2) bei der TSG Hoffenheim arg ramponiert daherkam, durfte sich der Torwart des VfB Stuttgart als Sieger des Tages fühlen. Zwar musste Nübel am drittletzten Spieltag der Bundesliga genauso oft hinter sich greifen wie Oliver Baumann auf der Gegenseite, doch im Duell um den Platz im deutschen WM-Tor hatte er ein deutliches Zeichen gesetzt.
Er sah bei allen drei Gegentoren schlecht aus! Alexander Nübel gewinnt "WM-Duell" gegen Oliver Baumann
"Alex hat sich in eine sehr gute Position für die WM gebracht"
"Alex hat sich in eine sehr gute Position für die WM gebracht", kommentierte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth Wohlgemuth die Leistung des 29-Jährigen: "Er hat unglaublich gehalten und uns den Punkt gerettet." Und während Nübel tatsächlich großen Anteil am glücklichen Remis der Schwaben im baden-württembergischen Duell um den Einzug in die Champions League hatte, erwischte Baumann einen schlechten Tag.
"Den kann ich definitiv halten", gestand Baumann bei Sky mit Blick auf den ersten VfB-Treffer von Chris Führich (20.) aus spitzem Winkel ein. Tatsächlich sah der 35-Jährige, der zuletzt mit Blick auf die WM-Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) als deutsche Nummer eins galt, aber bei allen drei Gegentoren nicht gut aus.
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Baumann hadert mit spätem Punktverlust
Die eigene Leistung und der fahrlässig verspielte Zwei-Tore-Vorsprung gegen dezimierte Stuttgarter ließen Baumann entsprechend zerknirscht zurück. "Wir haben definitiv 3:3 verloren", schimpfte der Routinier: "Daraus müssen wir lernen." Viel besser war die Stimmung bei Nübel. "Wir haben Mentalität gezeigt, das zeigt den Willen der Mannschaft.", sagte der Keeper: "Das Unentschieden ist wie ein Sieg."
Nübel, dessen Leihe von Bayern München am Saisonende nach drei Jahren endet, lobte sich nicht selbst. Das übernahm sein Trainer. Sebastian Hoeneß, einst auch Baumanns Coach bei der TSG, hatte einen "super aufgelegten Alex" gesehen. Und wie Wohlgemuth nahm Hoeneß bereits die WM im Visier. "Alex hat eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig er sein kann", sagte Hoeneß: "In einem Spiel wie diesem einen Punkt zu sichern, schadet sicher nicht bei der Frage, wer bei der WM im Tor steht."
Spannung pur im Kampf um die Champions League
Vorher entscheidet sich allerdings die Frage, wer es in die Königsklasse schafft. Bayer Leverkusen, der VfB und die TSG liegen punktgleich auf den Rängen vier bis sechs. Eine Vorentscheidung könnte am nächsten Spieltag fallen, wenn der VfB auf Bayer trifft.
Am Samstag in Sinsheim war eigentlich Andrej Kramaric dafür prädestiniert, die TSG in Richtung Champions League zu führen. Erst verkündete der kroatische Altstar (34) seine Vertragsverlängerung um zwei Jahre, dann traf der Hoffenheimer Rekordtürschütze zweimal (7. und 49.). Doch obwohl auch noch Bazoumana Touré (24.) erfolgreich war, reichte es nicht.
Führich (20.), Ermedin Demirovic (64.) und Joker Tiago Tomas (90.+5) trafen für die Stuttgarter in deren 2000. Bundesliga-Spiel. Die Rote Karte für Kapitän Atakan Karazor wegen eines groben Foulspiels an Fisnik Asllani (69.) bremste die Schwaben bei ihrer Aufholjagd nicht - die Sperre wird allerdings zur Hypothek im Spiel gegen Leverkusen.