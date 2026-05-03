Er sah bei allen drei Gegentoren schlecht aus! Alexander Nübel gewinnt "WM-Duell" gegen Oliver Baumann

"Alex hat sich in eine sehr gute Position für die WM gebracht", kommentierte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth Wohlgemuth die Leistung des 29-Jährigen: "Er hat unglaublich gehalten und uns den Punkt gerettet." Und während Nübel tatsächlich großen Anteil am glücklichen Remis der Schwaben im baden-württembergischen Duell um den Einzug in die Champions League hatte, erwischte Baumann einen schlechten Tag.

"Den kann ich definitiv halten", gestand Baumann bei Sky mit Blick auf den ersten VfB-Treffer von Chris Führich (20.) aus spitzem Winkel ein. Tatsächlich sah der 35-Jährige, der zuletzt mit Blick auf die WM-Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) als deutsche Nummer eins galt, aber bei allen drei Gegentoren nicht gut aus.