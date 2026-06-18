Er reist gar nicht erst zum Spiel von Brasilien gegen Haiti mit: Große Fragezeichen hinter Neymars Gesundheitszustand

Stattdessen soll der 34-Jährige nach seiner Verletzung an der Wade im Trainingscamp der Selecao in New Jersey weiter für sein Comeback arbeiten. Das teilte der brasilianische Verband CBF einen Tag vor der Partie gegen Haiti (Samstag, 2.30 Uhr MESZ) mit.

"Er wird in New Jersey bleiben, um die letzte Phase seines Genesungsprozesses optimal zu gestalten, und dabei die erstklassigen Einrichtungen des Hotels The Ridge sowie des Trainingszentrums in Columbia Park nutzen", hieß es in der CBF-Mitteilung. Bislang ist offen, ob Neymar dem Rekordweltmeister zum Abschluss der Gruppenphase am 25. Juni in Miami gegen Schottland zur Verfügung stehen wird.