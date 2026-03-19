Bundestrainer Julian Nagelsmann hat über seinen Kontakt zu Nationalmannschaftsrückkehrer Deniz Undav aufgeklärt.
Er produzierte zuletzt Schlagzeilen: Zwischen DFB-Rückkehrer und Julian Nagelsmann ist "alles in bester Ordnung"
Deniz Undavs Ansage an Julian Nagelsmann: "Ruf mich erst wieder zur Nominierung an"
"Einen Stürmer mit der Quote - sowohl Tore als auch Vorlagen - kann man nicht zu Hause lassen", betonte Nagelsmann auf seiner Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag zunächst, warum er angesichts von Undavs aktueller Verfassung gar nicht anders konnte, als den Angreifer des VfB Stuttgart für die anstehenden Länderspiele erstmals seit Juni vergangenen Jahres wieder zu nominieren. Undav habe von ihm im Dezember "ein Feedback bekommen, was er außerhalb vom Toreschießen und Vorlagen tun muss, um mehr in den Fokus zu rücken", so der Bundestrainer weiter.
Aufgrund seiner Topform war Undav in den vergangenen Wochen immer wieder auf eine Rückkehr ins DFB-Team angesprochen worden. Dabei sorgte der 29-Jährige mit einem Bild-Interview für Schlagzeilen, in dem er verriet, seit der Winterpause nicht mehr in Kontakt mit Nagelsmann zu stehen. "Er braucht auch nicht mit mir zu reden. Meine Argumente sind auf dem Platz. Das versuche ich ihm zu zeigen. Solange ich treffe, wird es schwer werden, an mir vorbeizukommen", sagte Undav Anfang März.
Nagelsmann betonte derweil, dass zwischen ihm und dem VfB-Star "alles in bester Ordnung" sei. Undav sei keineswegs irritiert davon gewesen, dass der DFB-Coach nicht zwischendurch bei ihm durchklingelte. "Ruf mich erst wieder zur Nominierung an, ich weiß, was zu tun ist", habe Undav ihm versichert.
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Wird Deniz Undav bei der WM Deutschlands Stürmer Nummer 1?
Undav war bei den jüngsten drei Abstellungsperioden jeweils nicht berücksichtigt worden. Im September und Oktober setzte ihn ein Innenbandanriss im Knie außer Gefecht. Im November war Undav dann zwar wieder fit und kam nach der Verletzungspause schnell wieder in Form, Nagelsmann verzichtete seinerzeit aber noch auf ihn.
So absolvierte Undav das letzte seiner bisher sechs Länderspiele (drei Tore) Anfang Juni 2025, als er im Spiel um Platz 3 der Nations League gegen Frankreich zur zweiten Halbzeit eingewechselt wurde. Trotz der längeren Abwesenheit hat Undav nach aktuellem Stand gute Chancen, bei der WM im Sommer Deutschlands Stammbesetzung im Sturmzentrum zu sein.
Sollte er seine Form in den kommenden Wochen aufrecht erhalten, könnte Nagelsmann Undav den Vorzug vor den beiden weiteren nominierten Angreifern für die März-Länderspiele geben. Nick Woltemade macht bei Newcastle United eine schwierige Phase durch, während Arsenals Kai Havertz nach langwierigen Verletzungsproblemen zunächst wieder zurück zu seiner bestmöglichen Verfassung finden muss.
Dass Undav im ersten der beiden anstehenden Testspiele am 27. März in Basel gegen die Schweiz von Beginn an ran darf, ist sehr wahrscheinlich. Drei Tage später testet das DFB-Team dann in Stuttgart gegen Ghana. Bevor die WM für Nagelsmanns Elf am 14. Juni mit dem ersten Gruppenspiel gegen Curacao beginnt, stehen noch zwei weitere Testspiele gegen Finnland (31. Mai) und die USA (6. Juni) an.
Deniz Undavs Zahlen in dieser Saison
- Einsätze: 36
- Tore: 21
- Assists: 12