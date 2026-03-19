Er produzierte zuletzt Schlagzeilen: Zwischen DFB-Rückkehrer und Julian Nagelsmann ist "alles in bester Ordnung"

"Einen Stürmer mit der Quote - sowohl Tore als auch Vorlagen - kann man nicht zu Hause lassen", betonte Nagelsmann auf seiner Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag zunächst, warum er angesichts von Undavs aktueller Verfassung gar nicht anders konnte, als den Angreifer des VfB Stuttgart für die anstehenden Länderspiele erstmals seit Juni vergangenen Jahres wieder zu nominieren. Undav habe von ihm im Dezember "ein Feedback bekommen, was er außerhalb vom Toreschießen und Vorlagen tun muss, um mehr in den Fokus zu rücken", so der Bundestrainer weiter.

Aufgrund seiner Topform war Undav in den vergangenen Wochen immer wieder auf eine Rückkehr ins DFB-Team angesprochen worden. Dabei sorgte der 29-Jährige mit einem Bild-Interview für Schlagzeilen, in dem er verriet, seit der Winterpause nicht mehr in Kontakt mit Nagelsmann zu stehen. "Er braucht auch nicht mit mir zu reden. Meine Argumente sind auf dem Platz. Das versuche ich ihm zu zeigen. Solange ich treffe, wird es schwer werden, an mir vorbeizukommen", sagte Undav Anfang März.

Nagelsmann betonte derweil, dass zwischen ihm und dem VfB-Star "alles in bester Ordnung" sei. Undav sei keineswegs irritiert davon gewesen, dass der DFB-Coach nicht zwischendurch bei ihm durchklingelte. "Ruf mich erst wieder zur Nominierung an, ich weiß, was zu tun ist", habe Undav ihm versichert.