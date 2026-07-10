"Jeder weiß, dass er ein Topspieler ist. Einer von denen, die jeder gerne in seinem Team hätte", sagte Yamal in einem Interview mit der Mundo Deportivo. "Wir heißen ihn mit offenen Armen willkommen. Wenn er kommt, werden wir uns alle sehr freuen. Ich glaube, er ist ein Spieler, der sehr gut zum Stil von Barca passt."
"Er passt sehr gut zum Stil von Barca": Lamine Yamal spricht sich für einen ganz bestimmten Transfer aus
Barcelona buhlt seit Monaten um den 26-jährigen Stürmer aus Argentinien, der noch bis 2030 bei Atletico Madrid unter Vertrag steht. Ein Barca-Angebot über angeblich 120 Millionen Euro lehnte der spanische Ligarivale ab und pocht auf die Ausstiegsklausel in Höhe von 500 Millionen Euro.
Julian Alvarez: "Ich glaube, ein Wechsel ist das Beste für alle"
Alvarez nimmt aktuell mit der argentinischen Nationalmannschaft an der WM teil und unterstrich vor Ort in den USA bereits seine Wechselbereitschaft. "Ich glaube, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, darüber zu sprechen, aber ich kann mich auch nicht verstecken oder so tun, als wäre nichts", sagte Alvarez bei ESPN. "Ich versuche, ein ehrlicher Mensch zu sein. Und ich habe offen und ehrlich mit den Leuten vom Verein gesprochen, mit denen ich sprechen musste. Ich glaube, ein Wechsel ist das Beste für alle, und ich möchte mir meine Träume erfüllen."
Obwohl Alvarez für Argentinien in allen fünf WM-Spielen zum Einsatz kam und zweimal sogar in der Startelf stand, wartet er noch auf seinen ersten Scorerpunkt. Die nächste Chance gibt es beim Viertelfinale in der Nacht auf Sonntag gegen die Schweiz. Alvarez' womöglich künftiger Teamkollege Yamal trifft mit Spanien am Freitagabend auf Belgien, im Finale könnte es zum direkten Duell der beiden kommen.
Alvarez verzeichnete in der vergangenen Saison in 49 Pflichtspielen 20 Tore und neun Assists für Atletico, das ihn 2024 für 75 Millionen Euro von Manchester City nach Madrid gelotst hatte.
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