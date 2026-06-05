"Er muss stundenlang mit ihm gesprochen haben": Interner Zwist beim FC Bayern München im Werben um Kennet Eichhorn?

"Der FC Bayern hat Eichhorn vor dem Champions-League-Halbfinale gegen Paris extra einfliegen lassen, es gab ein Geheimtreffen im Hotel Vier Jahreszeiten und da wurde um ihn gekämpft", heißt es. "Man hat ihm dargelegt, warum man ihn unbedingt haben will, Vincent Kompany muss stundenlang mit ihm gesprochen haben. Eberl hatte das eingefädelt zusammen mit Christoph Freund und Kompany, die wollen ihn unbedingt."

Doch so groß die Begeisterung bei Eberl und Co. auch sein mag, im obersten Kontrollgremium des deutschen Rekordmeisters herrscht Skepsis, was die finanziellen Auswüchse dieses Deals betrifft. Das Volumen, das für den Teenager aufgerufen wird, stößt bei den Bossen angeblich auf Granit. "Jetzt sagt der Aufsichtsrat mal wieder: Nein", enthüllt der Podcast.