Weil das finanzielle Gesamtpaket für Hertha-Juwel Kennet Eichhorn den Rahmen sprengt, grätschte der Aufsichtsrat des FC Bayern München wohl dazwischen. Damit ließ er sportliche Führung abblitzen. Das geht aus dem Bild-Podcast "Bayern-Insider" hervor. Demnach unternahmen die sportlich Verantwortlichen der Bayern immense Anstrengungen, um das 16-jährige Mittelfeldjuwel an die Isar zu lotsen.
"Er muss stundenlang mit ihm gesprochen haben": Interner Zwist beim FC Bayern München im Werben um Kennet Eichhorn?
"Der FC Bayern hat Eichhorn vor dem Champions-League-Halbfinale gegen Paris extra einfliegen lassen, es gab ein Geheimtreffen im Hotel Vier Jahreszeiten und da wurde um ihn gekämpft", heißt es. "Man hat ihm dargelegt, warum man ihn unbedingt haben will, Vincent Kompany muss stundenlang mit ihm gesprochen haben. Eberl hatte das eingefädelt zusammen mit Christoph Freund und Kompany, die wollen ihn unbedingt."
Doch so groß die Begeisterung bei Eberl und Co. auch sein mag, im obersten Kontrollgremium des deutschen Rekordmeisters herrscht Skepsis, was die finanziellen Auswüchse dieses Deals betrifft. Das Volumen, das für den Teenager aufgerufen wird, stößt bei den Bossen angeblich auf Granit. "Jetzt sagt der Aufsichtsrat mal wieder: Nein", enthüllt der Podcast.
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Eichhorn-Poker: "Das ist die Problematik aktuell"
Die Fronten an der Säbener Straße sind damit verhärtet. Während die sportliche Abteilung das Investment tätigen will, blockiert die Vereinsführung die Freigabe der Millionen.
Die Bild beschreibt das interne Dilemma wie folgt: "Eberl würde gerne das Geld ausgeben, der Aufsichtsrat sieht das als problematisch. Das ist die Problematik aktuell bei Eichhorn, dass das ganze Paket ein bisschen teuer ist." Und weiter: "Auf Berater-Seite sieht man es so, der hat den Marktwert von 20 Millionen, warum soll ein Verein das nicht bezahlen, der Rest über der fixen Ablöse ist dann halt Handgeld."
Liverpool macht wohl Druck im Werben um Eichhorn
Die Berater- und Spielerseite fordert offenbar Summen für die Unterschrift, die man beim FC Bayern für einen 16-Jährigen schlicht nicht zu zahlen bereit ist. "Im Aufsichtsrat sieht man es so, dass das zu viel ist. Zehn bis elf Millionen Handgeld für Spieler und Berater, das ist zu viel, deshalb sagen sie: Nein, dann sind wir raus", heißt es.
Dass der FC Bayern nun im Werben um Eichhorn auf die Bremse tritt, freut vor allem die Konkurrenz. Neben den Münchnern jagen auch Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen sowie der FC Liverpool das Mittelfeldtalent.
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BVB im Eichhorn-Poker in der Beobachterrolle?
Wie Sky zuletzt berichtete, gibt der LFC im Werben um Eichhorn explizit Vollgas. Während die Konkurrenz die Ellbogen ausfährt, schaut man bei Borussia Dortmund derweil genau hin und zögert. Zuvor wurde berichtet, der BVB habe sich wegen horrender Handgeldforderungen der Eichhorn-Seite aus dem Poker zurückgezogen.
Die Schwarz-Gelben sind laut Sky jedoch bei allen Entwicklungen rund um den Teenager voll im Bilde und über alle relevanten Zahlen des Deals informiert. Zwischen den Beteiligten gibt es einen intensiven Austausch, die Drähte zwischen Dortmund, Berlin und der Spielerseite glühen.
Die Rekordtransfers des FC Bayern München
Spieler Position Verpflichtet von Jahr Ablöse Harry Kane Angriff Tottenham Hotspur 2023 95 Millionen Euro Lucas Hernandez Abwehr Atletico Madrid 2019 80 Millionen Euro Luis Diaz Angriff FC Liverpool 2025 70 Millionen Euro Matthijs de Ligt Abwehr Juventus 2022 67 Millionen Euro Michael Olise Angriff Crystal Palace 2024 53 Millionen Euro
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.