"Er muss Stammspieler bei der WM sein": Klare Forderung von Gala-Boss an Julian Nagelsmann wegen Leroy Sane

Kavukcu betonte dahingehend, dass sich Sane von "Tag eins gut eingelebt" habe. "Er ist ein Teil der Familie, er hat ein gutes Verhältnis zum Trainer und bringt sich ein. Manchmal empfiehlt er wie ein Scout Spieler. Das zeigt, wie intensiv er sich hier wohlfühlt."

Nach 35 Einsätzen für die Löwen stehen aktuell sechs Tore und acht Vorlagen auf Sanes Konto. Die Vorgabe von Nagelsmann, dass er nach seinem Wechsel in die Süper Lig, deutlich mehr Scorerpunkte als noch in der Bundesliga für den FC Bayern München erzielen müsse, erfüllt er damit bislang zwar nicht. Dennoch nominierte ihn der Bundestrainer zuletzt zweimal für seinen Kader - und stieß in der Experten-Landschaft damit auf großes Unverständnis.

Beim 4:3-Testspielsieg in der Schweiz stand Sane sogar in der Startelf, wusste allerdings nicht zu überzeugen. Nach seiner Einwechslung gegen Ghana bereitete er den Siegtreffer von Deniz Undav zum 2:1 vor. Einen Kaderplatz bei der WM dürfte Sane so gut wie sicher haben, gleichzeitig erklärte Nagelsmann jedoch zuletzt wiederholt: "Leroy weiß, was gefordert ist. Er muss es zeigen."

Einen Stammplatz bei der WM im Sommer zu ergattern, wird jedenfalls kein leichtes Unterfangen. Florian Wirtz und Kai Havertz sind unter Nagelsmann als gesetzt. Die zwei übrigen Positionen bekleideten beim März-Lehrgang neben Sane Nick Woltemade und Serge Gnabry. Erreicht Jamal Musiala rechtzeitig seine Topform, wird auch dieser definitiv in der Startelf stehen.