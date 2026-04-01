Geht es nach der Führungsetage von Galatasaray Istanbul, sollte Bundestrainer Julian Nagelsmann Leroy Sane bei der WM immer aufstellen. Vize-Präsident Abdullah Kavukcu hat dem Nationalspieler im Gespräch mit der Sport Bild vehement den Rücken gestärkt. Außerdem positionierte er sich in den Diskussionen um Sanes fehlende Konstanz und Körpersprache und hob nochmal Sanes Wichtigkeit für dessen Verein sowie die Mannschaft hervor.
"Er muss Stammspieler bei der WM sein": Klare Forderung von Gala-Boss an Julian Nagelsmann wegen Leroy Sane
"Seitdem Leroy bei uns ist, redet er nur über die WM"
"Seitdem Leroy bei uns ist, redet er nur über die WM. Er muss Stammspieler bei der WM sein", sagte Kavukcu und ergänzte: "Ich wünsche Deutschland einen großen Erfolg bei der WM. Ich träume von einem WM-Finale Deutschland gegen die Türkei."
Dabei ist Sane beim Branchenprimus der Türkei derzeit selbst kein unumstrittener Stammspieler. Beim Achtelfinal-Aus in der Champions League gegen den FC Liverpool spielte er beispielsweise nur eine Halbzeit. Vor seiner Rotsperre - nach einem rüden Foulspiel im Istanbul-Derby gegen Besiktas - stand er zuletzt aber immerhin dreimal in Folge in der Süper Lig in der Startelf.
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Obwohl er Nagelsmanns Auftrag nicht erfüllte: Sane mit guten Chancen auf WM-Ticket
Kavukcu betonte dahingehend, dass sich Sane von "Tag eins gut eingelebt" habe. "Er ist ein Teil der Familie, er hat ein gutes Verhältnis zum Trainer und bringt sich ein. Manchmal empfiehlt er wie ein Scout Spieler. Das zeigt, wie intensiv er sich hier wohlfühlt."
Nach 35 Einsätzen für die Löwen stehen aktuell sechs Tore und acht Vorlagen auf Sanes Konto. Die Vorgabe von Nagelsmann, dass er nach seinem Wechsel in die Süper Lig, deutlich mehr Scorerpunkte als noch in der Bundesliga für den FC Bayern München erzielen müsse, erfüllt er damit bislang zwar nicht. Dennoch nominierte ihn der Bundestrainer zuletzt zweimal für seinen Kader - und stieß in der Experten-Landschaft damit auf großes Unverständnis.
Beim 4:3-Testspielsieg in der Schweiz stand Sane sogar in der Startelf, wusste allerdings nicht zu überzeugen. Nach seiner Einwechslung gegen Ghana bereitete er den Siegtreffer von Deniz Undav zum 2:1 vor. Einen Kaderplatz bei der WM dürfte Sane so gut wie sicher haben, gleichzeitig erklärte Nagelsmann jedoch zuletzt wiederholt: "Leroy weiß, was gefordert ist. Er muss es zeigen."
Einen Stammplatz bei der WM im Sommer zu ergattern, wird jedenfalls kein leichtes Unterfangen. Florian Wirtz und Kai Havertz sind unter Nagelsmann als gesetzt. Die zwei übrigen Positionen bekleideten beim März-Lehrgang neben Sane Nick Woltemade und Serge Gnabry. Erreicht Jamal Musiala rechtzeitig seine Topform, wird auch dieser definitiv in der Startelf stehen.
Sane-Trikot wird zum Kassenschlager bei Gala
Darüber hinaus bezog Kavukcu Stellung zu den Vorwürfen, die Sane schon in München begleitet hatten, wonach er eine fragwürdige Körpersprache an den Tag legen würde. "Wir können die Vorurteile überhaupt nicht bestätigen. Der Leroy, den wir hier erleben, ist ein ganz anderer Mensch", stellt er klar: "Er hat zu allen ein gutes Verhältnis, macht Witze, er hilft den jungen Spielern im Training, aber auch als Mensch. Wir lachen eigentlich die ganze Zeit nur mit ihm."
Außerdem würden ihn die Gala-Fans lieben, weshalb die Istanbuler speziell für Sane eine Langarm-Trikot-Serie im DFB- und Galatasaray-Design auf den Markt gebracht hatten. Mit Erfolg! Die Jerseys waren in kürzester Zeit ausverkauft. "Leroy gehört zu den Top-drei-Trikotverkäufen bei Galatasaray (mit Victor Osimhen und Mauro Icardi; Anm. d. Red.)", erklärte Kavukcu.
Der ablösefreie Wechsel vom FC Bayern München zu Gala im vergangenen Sommer sei obendrein kein Rückschritt gewesen, betonte Kavukcu: "Wir sind ein großer, stolzer Verein und können in Europa mit den Topteams mithalten. Was die Auswärtsfans bei europäischen Spielen angeht, sind wir sogar Spitze. Da kann selbst Bayern nicht mithalten." Der Klub verfolge die Vision, "einer der Top-10-Vereine der Welt" zu werden. "Wir gehen mit unserem eigenen Merchandising-Unternehmen an die Börse, auch ein eigene Cafe-Franchise-Kette ist geplant. All das hat viel mit Spielern wie Leroy oder Victor Osimhen zutun, die unsere Popularität deutlich gesteigert haben."
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Sane half Bayern-Flop Boey bei Rückkehr zu Gala
Sane hilft sogar dabei, weitere prominente Namen zum Spitzenreiter der Süper Lig zu lotsen. "Wir haben bei der Rückholaktion von Sacha Boey auch nach Leroys Meinung gefragt. Er hat uns Tipps gegeben und den Spieler empfohlen", sagte Kavukcu.
Der Rechtsverteidiger kehrte im Winter per Leihe vom deutschen Rekordmeister zu Gala zurück, nachdem er unter Trainer Vincent Kompany überhaupt keine Rolle mehr gespielt hatte. Anschließend besteht eine Kaufoption in Höhe von kolportierten 15 bis 20 Millionen Euro. Der Franzose war hingegen zwei Jahre zuvor für 30 Millionen Euro nach München gewechselt.
Leistungsdaten und Statistiken von Leroy Sane für die deutsche Nationalmannschaft
- Länderspiele: 74
- Tore: 16
- Assists: 11