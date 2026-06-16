"Er muss froh sein, dass er bei einer WM auch mal mitspielen darf!" Deutscher Experte rechnet mit Social-Media-Phänomen Tim Payne ab

Payne war vor der WM durch die prominente Werbung des argentinischen Influencers Valen Scarsini als "unbekanntester" Spieler des Turniers unverhofft berühmt geworden. Beim 2:2 (1:1) der Neuseeländer zum Auftakt gegen den Iran stand der Profi von Wellington Phoenix in der Startformation der "All Whites". Nach 77 Minuten wurde er ausgewechselt.

Neuseeland ist zum dritten Mal nach 1982 und 2010 bei einer WM dabei. Inzwischen müsse man aber "das Stigma von früher ablegen, dass einer mal ein Schafshirte und der andere ein Automechaniker war. Das ist wirklich nicht mehr so", sagte Pfannenstiel (53), der einst selbst als Torwart in Neuseeland gespielt hatte. Natürlich sei es "keine filigrane, technische Truppe. Aber es ist eine körperlich sehr robuste und große Mannschaft, die sehr hart arbeitet.

Trainer Darren Bazeley habe das Spiel "mehr auf Ballbesitz ausgelegt", so Pfannenstiel: "Es bewegt sich etwas im neuseeländischen Fußball. Den Amateurgedanken von früher gibt's nicht mehr."