Er "müsste aus der Startelf weichen": Nächste DFB-Legende fordert Kimmichs Versetzung ins Mittelfeld - und erklärt die Konsequenzen

An seine Seite passe derzeit Felix Nmecha besser, somit "müsste Pavlovic aus der Startelf weichen", schrieb Lahm. Er schlug vor, den Dortmunder Waldemar Anton am Montag im Sechzehntelfinale gegen Paraguay (22.30 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Foxborough hinten rechts aufzubieten: "Ob links Nathaniel Brown oder David Raum spielt, macht keinen großen Unterschied. Rechts hinten tut man jedoch Kimmich keinen Gefallen. Seine Stärken und Führungsqualitäten sind im Mittelfeld gefragt."

DFB-Sportdirektor Rudi Völler umdribbelte die Frage während seiner Pressekonferenz am Samstag. Kimmich sei "da, wo er spielt, ganz gut aufgestellt", sagte er. Nagelsmann hat einen erneuten Positionswechsel bisher abgelehnt, nach der Niederlage gegen Ecuador (1:2) betonte er aber auch: "Im Fußball sollte man nichts ausschließen."