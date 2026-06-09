Yanni Regäsel, zwischen 2016 und 2018 Profi bei Eintracht Frankfurt, hat seinen damaligen Trainer Niko Kovac mit deutlichen Worten kritisiert. "Am Anfang war alles gut", erinnerte sich Regäsel, der heute 30 Jahre alt ist und beim Fünftligisten SV Wilhelmshaven in der Oberliga Niedersachsen spielt, in einem YouTube-Format seines früheren Hertha- und DFB-Nachwuchsteamkollegen Bilal Kamarieh. Doch dann habe er bei Kovac "aus dem Nichts keine Rolle mehr gespielt".
"Er möchte sich so präsentieren, dass er der Krasseste von allen ist": BVB-Trainer Niko Kovac bekommt von einem ehemaligen Spieler sein Fett weg
Für Regäsel, der sechs seiner lediglich elf Pflichtspiele für die SGE unter dem heutigen Coach des BVB absolvierte, habe sich die Beziehung dann vor dem Pokalfinale 2017 gegen Dortmund verändert. Hintergrund war ein Gespräch mit der Frankfurter Rundschau, in dem Regäsel Kovac dafür kritisierte, dass er unter ihm so wenig Spielzeit bekommt.
"Die Zeitung hat mich angerufen. Dann haben sie auch Fragen gestellt, warum ich nicht bei Kovac spiele", sagte Regäsel. "Da habe ich halt einfach nur gesagt: Ich verstehe das nicht, denn ich bringe meine Leistung und hoffe, dass ich spiele." Dann allerdings habe die FR die Aussagen nicht korrekt wiedergegeben, wie Regäsel behauptet.
"Und was macht die Zeitung natürlich? Die drehen die Worte ganz anders hin. Eigentlich müssten die mich ja fragen, ob es okay ist, dass sie es so herausbringen, aber das haben sie einfach nicht gemacht", erklärte er. "Ganz große Zeile am nächsten Tag: Regäsel schießt vor DFB-Pokalfinale gegen Kovac. Ich habe 100 Anrufe bekommen."
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Regäsel erhebt schwere Vorwürfe gegen Kovac
Brisant: In der Einleitung des heute noch einsehbaren Artikels der FR wird erwähnt, dass der damals 21-jährige Regäsel explizit von Frankfurts Pressesprecher darauf hingewiesen wurde, manche Aussage als nicht für die Veröffentlichung bestimmt zu deklarieren. "Nee, nee. Kein Problem, Ihr könnt alles schreiben, was ich sage. Ich bin ein ehrlicher Typ", sagte Regäsel damals.
In der Folge seien Manager Fredi Bobic und Eintracht-Präsident Peter Fischer zum Training gekommen, hätten sich Regäsel zur Brust genommen und von ihm eine Entschuldigung bei Kovac verlangt. "Ich habe sorry zu ihm gesagt und gemeint, dass ich es nicht so gesagt habe, wie die geschrieben hatten", lautete Regäsels Version der Geschichte heute.
Kovac reagierte demnach besonnen. "Er meinte, alles gut, ich weiß, du hast als Berliner eine große Schnauze. Da dachte ich mir, er nimmt das cool auf. Doch auf einmal war ich im Pokalfinale nicht einmal im Kader", sagte Regäsel. Frankfurt verlor das Spiel mit 1:2.
"Er sagte: Yanni, du bist der beste Spieler hier"
In der anschließenden Saison durfte Regäsel laut eigener Aussage dann nicht mehr mittrainieren. "Die meinten, du kannst zu Hause bleiben. Ich sollte am besten gar nicht mehr aufs Gelände komme", erzählte er und fuhr fort: "Ich habe das nicht verstanden. Ich habe ja nichts getan."
Regäsel konfrontierte Kovac daraufhin in seiner Trainerkabine. "Er sagte: Yanni, du bist der beste Spieler hier, den ich habe, aber ich mag dich nicht. Du wirst bei mir keine Rolle spielen." Auf Nachfrage von Kamarieh, ob Kovac dies wirklich so zu ihm gesagt habe, antwortete Regäsel: "Ich schwöre es dir. Genau so. Das werde ich in meinem Leben nie vergessen."
Heute mutmaßt Regäsel über die Hintergründe für seine Ausbootung durch Kovac. "Was ich glaube, warum er das gemacht hat: Im privaten Bereich kannte ich Leute, die ihn kannten. Ich glaube, er hat das nicht so gefeiert, dass ich so gut mit den Leuten war", sagte er.
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Regäsel über Kovac: "Er will immer im Mittelpunkt stehen"
"Sehr gute, auch sehr stabile Männer in Frankfurt" seien dies gewesen, erzählte Regäsel. "Mit denen war ich gut. Die hatten etwas zu sagen in Frankfurt - egal, in welchem Bereich. Man wusste, wenn man mit denen redet, regeln die alles für dich."
Eines Tages kam Regäsel schließlich trotz des Verbots doch einmal zum Einzeltraining auf die Anlage. Er erinnerte sich in drastischen Worten an seine Gefühlslage zu seiner Situation und Kovac: "Irgendwann habe ich gemerkt, ich werde platzen. Und bevor das passiert - ehrlich, ich hätte ihn kaputt geschlagen."
Regäsel fällte zum 54-jährigen Kroaten letztlich ein hartes Urteil. "Er hat es ja nicht nur mit mir gemacht. Mit der Zeit hat er Fußball-Gott Alex Meier rausgeschmissen, denn er ist ein Mensch, der sich so präsentieren möchte, dass er der Krasseste von allen ist", sagte Regäsel. "Er will immer im Mittelpunkt stehen. Max Kruse hat er später auch rausgeekelt. Er hat sich immer Spieler gesucht, die etwas zu sagen hatten in der Mannschaft. Die wollte er nicht haben, damit er das Sagen hat. So ein Mensch ist er."
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.