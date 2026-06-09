"Er möchte sich so präsentieren, dass er der Krasseste von allen ist": BVB-Trainer Niko Kovac bekommt von einem ehemaligen Spieler sein Fett weg

Für Regäsel, der sechs seiner lediglich elf Pflichtspiele für die SGE unter dem heutigen Coach des BVB absolvierte, habe sich die Beziehung dann vor dem Pokalfinale 2017 gegen Dortmund verändert. Hintergrund war ein Gespräch mit der Frankfurter Rundschau, in dem Regäsel Kovac dafür kritisierte, dass er unter ihm so wenig Spielzeit bekommt.

"Die Zeitung hat mich angerufen. Dann haben sie auch Fragen gestellt, warum ich nicht bei Kovac spiele", sagte Regäsel. "Da habe ich halt einfach nur gesagt: Ich verstehe das nicht, denn ich bringe meine Leistung und hoffe, dass ich spiele." Dann allerdings habe die FR die Aussagen nicht korrekt wiedergegeben, wie Regäsel behauptet.

"Und was macht die Zeitung natürlich? Die drehen die Worte ganz anders hin. Eigentlich müssten die mich ja fragen, ob es okay ist, dass sie es so herausbringen, aber das haben sie einfach nicht gemacht", erklärte er. "Ganz große Zeile am nächsten Tag: Regäsel schießt vor DFB-Pokalfinale gegen Kovac. Ich habe 100 Anrufe bekommen."