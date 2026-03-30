Er kostete mehr als 120 Millionen Euro: Weltmeister hält Gerüchte um Real Madrid am Köcheln

In einem Livestream von Influencer Marcos Giles schwärmte der Weltmeister von 2022 von der spanischen Hauptstadt: "Ich mag Madrid sehr. Die Stadt ist Buenos Aires sehr ähnlich." Ob er dort mal leben wolle? - "Ja." Außerdem erklärte er, irgendwann nochmal für seinen Ex-Klub River Plate auflaufen zu wollen.

Aussagen, die dafür sorgen dürften, dass es weiterhin Wechselspekulationen um Fernandez gibt. Diese waren erstmals vor einigen Wochen aufgetaucht. Da hatte der argentinische TV-Sender TyC Sports berichtet, der Mittelfeldspieler fasse nach seinem Rekordwechsel an die Stamford Bridge im Januar 2023 nun den nächsten Karriereschritt ins Auge.

Ein eindeutiges Bekenntnis zu Chelsea ließ Fernandez zuletzt vermissen. Nach der 0:3-Niederlage im Champions-League-Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain sagte er: "Meine Zukunft im Verein? Ich weiß es nicht. Im Moment konzentriere ich mich voll auf Chelsea. Wir werden nach der Weltmeisterschaft sehen, wie es weitergeht."