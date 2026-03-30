Enzo Fernandez vom FC Chelsea hat die Gerüchte um einen möglichen Transfer zum spanischen Edelklub Real Madrid zumindest mal am Köcheln gehalten.
Er kostete mehr als 120 Millionen Euro: Weltmeister hält Gerüchte um Real Madrid am Köcheln
In einem Livestream von Influencer Marcos Giles schwärmte der Weltmeister von 2022 von der spanischen Hauptstadt: "Ich mag Madrid sehr. Die Stadt ist Buenos Aires sehr ähnlich." Ob er dort mal leben wolle? - "Ja." Außerdem erklärte er, irgendwann nochmal für seinen Ex-Klub River Plate auflaufen zu wollen.
Aussagen, die dafür sorgen dürften, dass es weiterhin Wechselspekulationen um Fernandez gibt. Diese waren erstmals vor einigen Wochen aufgetaucht. Da hatte der argentinische TV-Sender TyC Sports berichtet, der Mittelfeldspieler fasse nach seinem Rekordwechsel an die Stamford Bridge im Januar 2023 nun den nächsten Karriereschritt ins Auge.
Ein eindeutiges Bekenntnis zu Chelsea ließ Fernandez zuletzt vermissen. Nach der 0:3-Niederlage im Champions-League-Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain sagte er: "Meine Zukunft im Verein? Ich weiß es nicht. Im Moment konzentriere ich mich voll auf Chelsea. Wir werden nach der Weltmeisterschaft sehen, wie es weitergeht."
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Enzo Fernandez wird auch bei PSG gehandelt
Beim FC Chelsea hat sich Fernandez längst zur Schlüsselfigur im Zentrum entwickelt, egal ob als Achter oder in offensiverer Rolle. Mit acht Treffern in 29 Premier-League-Partien unterstrich er zudem seine offensive Qualität, kombiniert mit Spielintelligenz und Zweikampfstärke.
Immer wieder werden PSG und eben Real als mögliche Abnehmer gehandelt. Konkrete Verhandlungen sind bislang jedoch nicht bekannt. Klar ist: Ein Transfer wäre kompliziert. Zuletzt hieß es Mitte Januar, Fernandez sei der Wunschkandidat des französischen Meisters beim Versuch, eine starke Truppe um den Portugiesen Vitinha herum aufzubauen.
Fernandez solle demnach "über seine Zukunft nachdenken", seitdem er vom Interesse aus Paris erfahren hat. Bislang gab es aber noch keine formelle Anfrage, da PSG bereit sein soll, sich in Geduld zu üben.
Real sucht in der Tat nach einer Verstärkung für das zentrale Mittelfeld. Allerdings wurde dort zuletzt Rodri von Manchester City als Wunschkandidat gehandelt.
Enzo Fernandez kam von Benfica zum FC Chelsea
Fernandez steht noch langfristig bis 2032 unter Vertrag und ohne Entgegenkommen der Londoner dürfte ein Sommerwechsel kaum realisierbar sein. Zudem erscheint es unwahrscheinlich, dass Chelsea seinen Leistungsträger für weniger als die einst gezahlte Ablösesumme ziehen lässt.
In seinen knapp drei Jahren in London kommt der 39-malige Nationalspieler auf 161 Pflichtspiele. In diesen schoss er 28 Tore, 29 Treffer legte er auf. Er kam einst für über 121 Millionen Euro Ablöse von Benfica aus Lissabon nach London und ist Chelseas Rekordtransfer.
Die Rekordtransfers von Real Madrid:
- Jude Bellingham: Kam 2023 für 127 Millionen Euro Ablöse von Borussia Dortmund
- Eden Hazard: Kam 2019 für 120,8 Millionen Euro Ablöse vom FC Chelsea
- Gareth Bale: Kam 2013 für 101 Millionen Euro Ablöse von Tottenham Hotspur
- Cristiano Ronaldo: Kam 2009 für 94 Millionen Euro Ablöse von Manchester United
- Aurelien Tchouameni: Kam 2022 für 80 Millionen Euro Ablöse von der AS Monaco