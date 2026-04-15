Er kostete 50 Millionen Euro: Ein Überbleibsel der kurzen Alonso-Ära spielt gegen den FC Bayern um seine Zukunft bei Real Madrid

Carreras ist durchaus schnell und durchaus robust in den Zweikämpfen – doch am Dienstag vergangener Woche lief Olise regelmäßig an ihm vorbei oder gefühlt durch ihn hindurch. Der Anspruch bei Real ist es, auf jeder Position mindestens eine Weltklasse-Option zu besitzen, aber der beste Linksverteidiger der Madrilenen bestand den Olise-Test nicht – genau wie viele andere Abwehrspieler in den vergangenen knapp zwei Jahren auch. Dass Carreras im Liga-Spiel am Freitag gegen Girona von Trainer Alvaro Arbeloa geschont wurde, ist der klare Hinweis, dass es der 23-Jährige am Mittwoch in der Allianz Arena trotzdem erneut gegen Olise auf seiner Seite versuchen darf. Auch, weil es an besseren Alternativen im Real-Kader fehlt.

Mit Ferland Mendy und Fran Garcia stehen Arbeloa zwei weitere Kandidaten für die Position links hinten zur Verfügung – zumindest auf dem Papier. Denn Mendy ist aktuell mal wieder verletzt. Der Franzose ist schon in seinem siebten Jahr in Madrid, doch konstant auf hohem Niveau hat er höchst selten gespielt. Und Fran Garcia ist eher die von den Fans kritisch beäugte Notfall-Option, die in dieser Saison nur auf insgesamt rund 1000 Einsatzminuten kommt. In der Vergangenheit musste unter Ex-Coach Carlo Ancelotti auch Eduardo Camavinga auf der von ihm ungeliebten Linksverteidiger-Position ran; unter Arbeloa kam das nur im Heimspiel gegen Rayo Vallecano noch einmal vor.