Jamie Carragher war schockverliebt. Der ehemalige Liverpool-Star, der aktuell unter anderem als TV-Experte für CBS arbeitet, hatte sich – zusammen mit der gesamten Fußball-Welt – das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League zwischen Real Madrid und Bayern München angeschaut und beim 2:1-Auswärtssieg des deutschen Rekordmeisters einen neuen Liebling entdeckt: FCB-Flügelspieler Michael Olise. "Das ist eine der besten Leistungen, die ich in dieser Saison von einem Spieler gesehen habe", schwärmte er. "Wenn jemand so gut ist, dann weiß der Verteidiger, gegen den er spielt, dass er an ihm vorbeigehen wird – er weiß nur nicht, auf welcher Seite", ergänzte er. Der Real-Abwehrspieler, den er meinte, war Alvaro Carreras. Und die Vorstellungen von Olise und Carreras zeigten den Real-Verantwortlichen gleichermaßen, dass sie die Top-Lösung für ihre Probleme links hinten immer noch nicht gefunden haben.
Er kostete 50 Millionen Euro: Ein Überbleibsel der kurzen Alonso-Ära spielt gegen den FC Bayern um seine Zukunft bei Real Madrid
Carreras ist durchaus schnell und durchaus robust in den Zweikämpfen – doch am Dienstag vergangener Woche lief Olise regelmäßig an ihm vorbei oder gefühlt durch ihn hindurch. Der Anspruch bei Real ist es, auf jeder Position mindestens eine Weltklasse-Option zu besitzen, aber der beste Linksverteidiger der Madrilenen bestand den Olise-Test nicht – genau wie viele andere Abwehrspieler in den vergangenen knapp zwei Jahren auch. Dass Carreras im Liga-Spiel am Freitag gegen Girona von Trainer Alvaro Arbeloa geschont wurde, ist der klare Hinweis, dass es der 23-Jährige am Mittwoch in der Allianz Arena trotzdem erneut gegen Olise auf seiner Seite versuchen darf. Auch, weil es an besseren Alternativen im Real-Kader fehlt.
Mit Ferland Mendy und Fran Garcia stehen Arbeloa zwei weitere Kandidaten für die Position links hinten zur Verfügung – zumindest auf dem Papier. Denn Mendy ist aktuell mal wieder verletzt. Der Franzose ist schon in seinem siebten Jahr in Madrid, doch konstant auf hohem Niveau hat er höchst selten gespielt. Und Fran Garcia ist eher die von den Fans kritisch beäugte Notfall-Option, die in dieser Saison nur auf insgesamt rund 1000 Einsatzminuten kommt. In der Vergangenheit musste unter Ex-Coach Carlo Ancelotti auch Eduardo Camavinga auf der von ihm ungeliebten Linksverteidiger-Position ran; unter Arbeloa kam das nur im Heimspiel gegen Rayo Vallecano noch einmal vor.
- Getty Images
Alvaro Carreras kehrt als "verlorener Sohn" zu Real zurück
Also muss es Carreras am Mittwoch besser machen, wenn Real noch ernsthaft darauf hoffen möchte, die Hinspiel-Niederlage in München zu drehen. Sollte er erneut von Olise vorgeführt werden, könnte das die Real-Verantwortlichen möglicherweise schon dazu verleiten, über ein Upgrade auf der Position nachzudenken – nach nicht einmal einem Jahr und trotz eines bis 2031 laufenden Vertrags. Durch die erneut titellose Saison, die Real allerdings aktuell droht, dürfte sich Präsident Florentino Perez zum Handeln gezwungen fühlen, nicht nur auf der Trainer-Position. Auch der königliche Kader dürfte auf den Prüfstand gestellt werden.
Gekommen ist Carreras als Wunschspieler von Xabi Alonso. Der ehemalige Leverkusener Coach überzeugte Klub-Boss Florentino Perez im vergangenen Sommer spanischen Medienberichten zufolge davon, auf der Position des Linksverteidigers etwas zu verändern. Dass die Wahl dann auf Carreras fiel, hatte hauptsächlich mit dessen starken Leistungen bei Benfica zu tun, die den Königlichen schließlich eine Ablösesumme in Höhe von 50 Millionen Euro wert waren. Allerdings gab es auch einen fußballromantischen Aspekt: Es war die Rückkehr des verlorenen Sohns, denn Carreras hat eine Real-Vergangenheit. Als Teenager trug er drei Jahre lang das weiße Trikot, ehe er weggeschickt wurde und sich über Manchester United, Preston North End und Granada für den Job bei Benfica empfahl. "Ich musste als Kind hier weg und mich durchbeißen", blickte Carreras bei seiner Vorstellung zurück.
- Getty Images Sport
Real entscheidet sich gegen Leverkusens Alejandro Grimaldo
Das muss er jetzt auch – und auch die Experten für sich gewinnen, die im Sommer davon überzeugt waren, dass Alejandro Grimaldo die bessere Wahl gewesen wäre. Ihn hätte Xabi Alonso wohl für weniger als 30 Millionen Euro direkt aus Leverkusen mitbringen können, doch Real entschied sich für den sechseinhalb Jahre jüngeren Carreras.
Er sollte die langfristige Real-Linksverteidiger-Zukunft werden – und vielleicht wird es das auch noch. Argumente für sich kann er in jedem Fall am Mittwoch im direkten Duell mit Michael Olise sammeln. Und möglicherweise ist Jamie Carragher dann hinterher schockverliebt in Alvaro Carreras.
Die Zahlen von Alvaro Carreras in der Saison 2025/26:
Spiele: 37 Einsatzminuten: 3132 Tore: 2 Assists: 2
Häufig gestellte Fragen
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".