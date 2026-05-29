Er kostet nichts! FC Barcelona offenbar vor Verpflichtung eines ganz großen Namens

Der Deal von Barca mit Anthony Gordon und Newcastle United über ein Gesamtpaket von 80 Millionen Euro steht kurz vor dem Vollzug. Der Offensivspieler soll bereits den Medizincheck absolviert haben.

Auch bei Julian Alvarez von Atletico Madrid könnte es in den kommenden Tagen schnell gehen. Wie Fabrizio Romano berichtet, habe Alvarez die Rojiblancos bereits um eine Freigabe gebeten und Barca wiederum ein offizielles Angebot in Höhe von 100 Millionen Euro eingereicht.

Und auch bei einem dritten Star-Spieler sollen die Katalanen kurz vor einer Einigung stehen. Bereits im Januar war durchgesickert, dass Bernardo Silva unbedingt zu Barca wechseln wolle. Der Vertrag des 31-Jährigen läuft bei Manchester City zum 30. Juni aus. Im April verkündete der Mittelfeldspieler seinen Abschied nach neun Jahren, 460 Spielen, 76 Toren und 77 Vorlagen.

Wie die portugiesische Zeitung A Bola berichtet, mache Barca in den Verhandlungen mit Silva große Fortschritte und der Spieler sei für einen Wechsel zu den Katalanen sogar dazu bereit, auf viel Gehalt zu verzichten.

Bereits im Winter soll Silvas Berater Jorge Mendes mit seinem Wechselwunsch aktiv auf Barca zugegangen sein. Silva hat eine große Vorliebe für Barca, mag den Verein sehr und hat laut Sport persönliche Verbindungen in die katalanische Metropole.