"Er kommt ja zu einem Verband, der momentan alles andere als erfolgreich ist": Klopp-Insider hat in der Bundestrainerfrage auch eine große Warnung parat

"Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in Deutschland Menschen gibt, die nicht der Auffassung sind, dass Jürgen Klopp der beste Kandidat für diesen Posten ist. Wir kennen ihn seit 25 Jahren als Trainer und wissen, dass er dafür wie geschaffen ist", sagte Heidel laut dem kicker am Samstagabend am Rande des Testspiels des FSV Mainz 05 bei der TSG Pfeddersheim, das der Bundesligist mit 11:0 (5:0) gewann.

Heidel weiß auch, welche besondere Qualität Klopp seiner Ansicht nach zum idealen Bundestrainer macht und worin dieser möglicherweise gegenüber dem nach dem WM-Aus der DFB-Auswahl zurückgetretenen Julian Nagelsmann im Vorteil ist.

Klopps größte Stärke sei "doch, dass er mit Menschen umgehen kann. Er ist ein Menschenfänger", sagte Heidel. "Bei der Nationalmannschaft kommt es in erster Linie auf zwei Dinge an: Du musst die richtigen Spieler auswählen. Und du musst diese Spieler und in der Außenkommunikation die Menschen einfach mitreißen können. Wenn das einer kann, ist das Jürgen Klopp."

Nagelsmann hält Heidel für einen "super Vereinstrainer" und "überragend" darin, Spieler im täglichen Miteinander zu verbessern.



