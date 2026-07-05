Kaum jemand kennt Klopp besser als der Mainzer Sportvorstand Heidel. Der hält seinen Ex-Trainer für den idealen Nagelsmann-Nachfolger und nennt gleichzeitig eine große Gefahr.
"Er kommt ja zu einem Verband, der momentan alles andere als erfolgreich ist": Klopp-Insider hat in der Bundestrainerfrage auch eine große Warnung parat
Wird Jürgen Klopp neuer Bundestrainer? "Er ist ein Menschenfänger"
"Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in Deutschland Menschen gibt, die nicht der Auffassung sind, dass Jürgen Klopp der beste Kandidat für diesen Posten ist. Wir kennen ihn seit 25 Jahren als Trainer und wissen, dass er dafür wie geschaffen ist", sagte Heidel laut dem kicker am Samstagabend am Rande des Testspiels des FSV Mainz 05 bei der TSG Pfeddersheim, das der Bundesligist mit 11:0 (5:0) gewann.
Heidel weiß auch, welche besondere Qualität Klopp seiner Ansicht nach zum idealen Bundestrainer macht und worin dieser möglicherweise gegenüber dem nach dem WM-Aus der DFB-Auswahl zurückgetretenen Julian Nagelsmann im Vorteil ist.
Klopps größte Stärke sei "doch, dass er mit Menschen umgehen kann. Er ist ein Menschenfänger", sagte Heidel. "Bei der Nationalmannschaft kommt es in erster Linie auf zwei Dinge an: Du musst die richtigen Spieler auswählen. Und du musst diese Spieler und in der Außenkommunikation die Menschen einfach mitreißen können. Wenn das einer kann, ist das Jürgen Klopp."
Nagelsmann hält Heidel für einen "super Vereinstrainer" und "überragend" darin, Spieler im täglichen Miteinander zu verbessern.
- Getty Images Sport
Jürgen Klopp "kommt zu einem Verband, der momentan alles andere als erfolgreich ist"
Der 63-jährige Manager sprach allerdings auch eine nachdrückliche Warnung aus, denn Klopp allein könne die deutsche Männer-Nationalmannschaft nicht zurück an die Weltspitze führen und schon gar nicht "von heute auf morgen". Das werde "es auch mit Jürgen Klopp nicht geben".
"Wenn Jürgen Klopp Trainer wird, wird in Deutschland eine Rieseneuphorie ausbrechen. Fakt ist aber auch, er kommt ja zu einem Verband, der momentan alles andere als erfolgreich ist", gab Heidel zu bedenken. Der Bundestrainer sei bei der Krisenbewältigung "nur ein Baustein, aber auch nicht mehr". Das deutsche Abschneiden bei den letzten drei WM-Turnieren nennt Heidel ein "Armutszeugnis für den DFB".
Die deutsche Mannschaft war beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada völlig überraschend im Sechzehntelfinale an Paraguay im Elfmeterschießen gescheitert. Wenige Tage darauf hatte der DFB den Rücktritt Nagelsmanns verkündet. Klopp gilt als Wunschkandidat und erklärter Favorit auf dessen Nachfolge, eine Entscheidung könnte sich aber hinziehen.
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Neben Klopp machte auch Tuchel in Mainz seine ersten Schritte
Bevor Klopp als Trainer von Borussia Dortmund und dem FC Liverpool zum Weltstar wurde, war der 59-Jährige viele Jahre in Mainz aktiv: mehr als ein Jahrzehnt als Spieler und von 2001 bis 2008 als Cheftrainer.
Heidel, von 1992 bis 2016 als Manager und seit 2020 als Vorstandsmitglied beim FSV tätig, machte Klopp einst zum Trainer. 2004 feierte man gemeinsam den erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga.
Anschließend ebnete Heidel in Thomas Tuchel einem weiteren Coach in Mainz den Weg zur Weltkarriere. Tuchel steht aktuell als englischer Nationaltrainer im Achtelfinale der WM und ist für seinen ehemaligen Chef ein Titelkandidat.
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