Er könnte zum absoluten Schnäppchen werden! Niclas Füllkrug offenbar vor spektakulärer Rückkehr in die Bundesliga

Für einen Wechsel nach Bremen müsste Füllkrug allerdings Gehaltseinbußen hinnehmen. Die fünf Millionen Euro, die er bei den Hammers pro Jahr kassieren soll, kann Werder dem Routinier nicht zahlen.

Allerdings pflegen Füllkrug und Bremen eine besondere Beziehung. Dort spielte er mit der Unterbrechung durch ein Leihgeschäft nach Fürth von 2006 bis 2014. 2019 kehrte er von Hannover 96 erstmals an den Osterdeich zurück, blieb dort vier Jahre lang und wurde unter anderem Torschützenkönig der Bundesliga und Nationalspieler. 2023 ging es für rund 17 Millionen Euro Ablöse zum BVB, zwei Jahre später überwies West Ham für seine Dienste rund 27 Millionen Euro nach Dortmund.

In der Premier League wurde Füllkrug allerdings nicht glücklich. Auch aufgrund hartnäckiger Verletzungsprobleme schaffte er den Durchbruch auf die Insel nicht. Im Winter folgte der Schritt nach Mailand. Schon damals sollen sich die Werderaner erfolglos um eine Leihe bemüht haben. Bei Milan startete Füllkrug stark, bekleidete anschließend jedoch unter dem mittlerweile entlassenen Cheftrainer Massimiliano Allegri meist die Rolle des Edelreservisten.