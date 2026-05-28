Wie das Werder-nahe Portal Deichstube berichtet, gibt es bereits Gespräche zwischen den Hanseaten und dem Angreifer wegen eines Transfers in diesem Sommer.
Er könnte zum absoluten Schnäppchen werden! Niclas Füllkrug offenbar vor spektakulärer Rückkehr in die Bundesliga
Werder Bremen: Nach "Gedankenspielen" gibt es nun Kontakt zu Füllkrug
Demnach sei aus "Gedankenspielen" in der Bremer Führungsetage mittlerweile ein Kontakt zu Füllkrug entstanden. Beide Seite könnten sich eine neuerliche Zusammenarbeit vorstellen, allerdings habe es noch keine konkreten Verhandlungen gegeben. Weitere Gespräche seien geplant.
Füllkrug ist aktuell noch von Premier-League-Absteiger West Ham United an die AC Mailand ausgeliehen. Bei den Rossoneri hat man allerdings davon abgesehen, die Kaufoption für den 33-Jährigen zu ziehen. Auch bei West Ham hat er trotz eines bis 2028 gültigen Vertrags keine Zukunft mehr. Es gilt als wahrscheinlich, dass er die den abgestiegenen Londoner Klub im Sommer ablösefrei verlassen darf.
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Niclas Füllkrug erlebt bei West Ham United und AC Milan Tiefpunkte der Karriere
Für einen Wechsel nach Bremen müsste Füllkrug allerdings Gehaltseinbußen hinnehmen. Die fünf Millionen Euro, die er bei den Hammers pro Jahr kassieren soll, kann Werder dem Routinier nicht zahlen.
Allerdings pflegen Füllkrug und Bremen eine besondere Beziehung. Dort spielte er mit der Unterbrechung durch ein Leihgeschäft nach Fürth von 2006 bis 2014. 2019 kehrte er von Hannover 96 erstmals an den Osterdeich zurück, blieb dort vier Jahre lang und wurde unter anderem Torschützenkönig der Bundesliga und Nationalspieler. 2023 ging es für rund 17 Millionen Euro Ablöse zum BVB, zwei Jahre später überwies West Ham für seine Dienste rund 27 Millionen Euro nach Dortmund.
In der Premier League wurde Füllkrug allerdings nicht glücklich. Auch aufgrund hartnäckiger Verletzungsprobleme schaffte er den Durchbruch auf die Insel nicht. Im Winter folgte der Schritt nach Mailand. Schon damals sollen sich die Werderaner erfolglos um eine Leihe bemüht haben. Bei Milan startete Füllkrug stark, bekleidete anschließend jedoch unter dem mittlerweile entlassenen Cheftrainer Massimiliano Allegri meist die Rolle des Edelreservisten.
WM 2026: Nagelsmann lässt Füllkrug zu Hause
Auch deshalb verpasste Füllkrug das Aufspringen auf den WM-Zug. Der 24-malige Nationalspieler (14 Tore) ist nach Teilnahmen an der Weltmeisterschaft 2022 und der Heim-EM 2024 nicht Teil des 26-köpfigen Kaders von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Weltmeisterschaftsendrunde in diesem Sommer.
In Bremens Sturm soll sich nach einer enttäuschenden Saison im Abstiegskampf und der wenig zufriedenstellenden Leihverpflichtung von Victor Boniface etwas tun. Mit Kenny Quetant (19) wurde bereits ein junges Talent ablösefrei von Le Have AC verpflichtet. Laut Deichstube sollen zur neuen Spielzeit noch zwei weitere Stürmer kommen.