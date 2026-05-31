Denkt der FC Barcelona über eine Verpflichtung des ehemaligen Liverpool-Stürmers Darwin Nunez nach?
Er könnte sogar ablösefrei kommen! Ehemaliger Liverpool-Stürmer ist plötzlich wohl Thema beim FC Barcelona
FC Barcelona spricht mit Al-Hilal wohl nicht nur über Joao Cancelo
Wie die spanische Zeitung Mundo Deportivo berichtet, ist der aktuell bei Al-Hilal in Saudi-Arabien unter Vertrag stehende Nunez derzeit jedenfalls Thema bei Barcas Verantwortlichen.
Hintergrund ist laut Mundo Deportivo, dass sich Barcelona wegen Außenverteidiger Joao Cancelo derzeit ohnehin in Gesprächen mit Al-Hilal befinde. Den Portugiesen, den man im Januar per Leihe nach Spanien geholt hatte, würden die Blaugrana gerne vom saudi-arabischen Vizemeister loseisen und fest verpflichten.
Im Zuge der Cancelo-Verhandlungen soll zwischen Barca und Al-Hilal nun eben auch über Nunez diskutiert worden sein. Dabei lässt der Bericht aber explizit offen, ob Gedankenspiele über einen Transfer des uruguayischen Nationalspielers von Barcelona ausgehen oder ob Al-Hilal den aussortierten Nunez anbietet.
Der 26-Jährige, erst vergangenen Sommer für 53 Millionen Euro Ablöse vom FC Liverpool nach Saudi-Arabien gewechselt, hat seit Mitte Februar nicht mehr für Al-Hilal gespielt. Der Klub hatte im Winter mit der Verpflichtung von Karim Benzema die Obergrenze von ausländischen Spielern überschritten und strich daher kurzerhand Nunez aus dem Aufgebot. Obwohl der Vertrag noch bis 2028 datiert ist, wird daher schon länger über einen Abschied von Nunez im Sommer spekuliert. Zumal der Mirror zuletzt berichtete, dass Nunez' Kontrakt einvernehmlich aufgelöst worden sei und er so ablösefrei wechseln könnte.
Vor seiner Ausbootung waren dem Uruguayer in 24 Einsätzen für Al-Hilal neun Tore und fünf Assists gelungen.
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Falls Alvarez nicht kommt: Konzentriert sich Barcelona stattdessen auf Nunez?
Ernsthaftes Thema bei Barca dürfte Nunez aber ohnehin nur dann werden, wenn die Bemühungen der Katalanen um Stürmerstar Julian Alvarez von Atletico Madrid im Sande verlaufen sollten. Der Argentinier soll die Nachfolge des abwandernden Robert Lewandowski antreten und dem Vernehmen nach will Barcelona Alvarez' Verpflichtung bestenfalls schon zeitnah abschließen. Atletico allerdings schloss einen Transfer des 26-Jährigen kürzlich öffentlich kategorisch aus und ohnehin wäre es fraglich, ob das finanziell bekanntlich angeschlagene Barcelona das Preisschild in Höhe von mindestens 100 Millionen Euro Ablöse überhaupt stemmen könnte.
Mit Anthony Gordon hat sich der spanische Meister bereits einen kostspieligen Neuzugang für nächste Saison gesichert. Der englische Offensivspieler, an dem wohl auch der FC Bayern großes Interesse hatte, kommt für bis zu 80 Millionen Euro Ablöse von Newcastle United.
Darwin Nunez könnte bei der WM wichtige Rolle für Uruguay spielen
Nunez war dem FC Liverpool im Sommer 2022 satte 85 Millionen Euro wert gewesen, als ihn die Engländer von Benfica Lissabon in die Premier League lotsten. Die hohen Erwartungen an der Anfield Road konnte Nunez nicht immer erfüllen, weshalb die Reds ihn schließlich entbehren konnten und vor knapp einem Jahr an Al-Hilal verkauften.
Trotz seiner schwierigen Situation im Verein könnte Nunez bei der anstehenden WM in den USA, Mexiko und Kanada eine wichtige Rolle für Uruguay einnehmen. Auch aus Mangel an Alternativen könnte der ehemalige Liverpooler im Sturmzentrum der Südamerikaner gesetzt sein, die es in ihrer Vorrundengruppe mit Spanien, Kap Verde und Saudi-Arabien zu tun bekommen.
Für Nunez könnte die Weltmeisterschaft eine willkommene Gelegenheit bieten, sich bei potenziellen neuen Vereinen ins Schaufenster zu stellen.
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Darwin Nunez: Die bisherigen Transfers seiner Profikarriere
Jahr
Von
Zu
Ablösesumme
2019
CA Penarol
UD Almeria
12 Millionen Euro
2020
UD Almeria
Benfica Lissabon
34 Millionen Euro
2022
Benfica Lissabon
FC Liverpool
85 Millionen Euro
2025
FC Liverpool
Al-Hilal
53 Millionen Euro