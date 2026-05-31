Er könnte sogar ablösefrei kommen! Ehemaliger Liverpool-Stürmer ist plötzlich wohl Thema beim FC Barcelona

Wie die spanische Zeitung Mundo Deportivo berichtet, ist der aktuell bei Al-Hilal in Saudi-Arabien unter Vertrag stehende Nunez derzeit jedenfalls Thema bei Barcas Verantwortlichen.

Hintergrund ist laut Mundo Deportivo, dass sich Barcelona wegen Außenverteidiger Joao Cancelo derzeit ohnehin in Gesprächen mit Al-Hilal befinde. Den Portugiesen, den man im Januar per Leihe nach Spanien geholt hatte, würden die Blaugrana gerne vom saudi-arabischen Vizemeister loseisen und fest verpflichten.

Im Zuge der Cancelo-Verhandlungen soll zwischen Barca und Al-Hilal nun eben auch über Nunez diskutiert worden sein. Dabei lässt der Bericht aber explizit offen, ob Gedankenspiele über einen Transfer des uruguayischen Nationalspielers von Barcelona ausgehen oder ob Al-Hilal den aussortierten Nunez anbietet.

Der 26-Jährige, erst vergangenen Sommer für 53 Millionen Euro Ablöse vom FC Liverpool nach Saudi-Arabien gewechselt, hat seit Mitte Februar nicht mehr für Al-Hilal gespielt. Der Klub hatte im Winter mit der Verpflichtung von Karim Benzema die Obergrenze von ausländischen Spielern überschritten und strich daher kurzerhand Nunez aus dem Aufgebot. Obwohl der Vertrag noch bis 2028 datiert ist, wird daher schon länger über einen Abschied von Nunez im Sommer spekuliert. Zumal der Mirror zuletzt berichtete, dass Nunez' Kontrakt einvernehmlich aufgelöst worden sei und er so ablösefrei wechseln könnte.

Vor seiner Ausbootung waren dem Uruguayer in 24 Einsätzen für Al-Hilal neun Tore und fünf Assists gelungen.