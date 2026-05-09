"Er könnte gehen": Top-Klub aus England als nächstes Ziel von Real Madrids Kylian Mbappe ins Spiel gebracht

Emmanuel Petit, französischer Weltmeister von 1998, hat Real Madrids Kylian Mbappe beim FC Arsenal ins Gespräch gebracht.
"Arsenal würde liebend gerne Kylian Mbappe haben - und er wäre perfekt für sie auf dem linken Flügel", sagte Petit BOYLE Sports. Die Möglichkeit eines Transfers dürfte durch die Tatsache erschwert werden, dass Mbappe bei den Königlichen angeblich ein Jahresgehalt in Höhe von 30 Millionen Euro kassiert. "Wenn Arsenal die Champions League gewinnt, würde das alles für sie verändern - und eine klare Ansage auf dem Transfermarkt sein", war sich Petit sicher. Im Endspiel der Königsklasse treffen die Gunners Ende Mai auf den Titelverteidiger Paris Saint-Germain.
Kylian Mbappe könnte bei Real erneut ohne Titel bleiben
Allerdings gibt es aus Sicht des ehemaligen Weltklasse-Mittelfeldspielers auch eine Tatsache, die gegen einen Abgang von Mbappe aus Madrid spricht: "Der einzige Grund für Mbappe, bei Real zu bleiben, ist dass es nach einem Scheitern aussieht, wenn er er geht, ohne einen Titel zu gewinnen", so Petit.
Bereits in seiner ersten Saison in Madrid gab es keinen Titel für Mbappe - und auch in der aktuellen Spielzeit sieht es danach aus, als sollte Real leer ausgehen. Am Sonntag könnte sich der FC Barcelona mit einem Punktgewinn im Clasico gegen Real erneut zum spanischen Meister krönen.
Werbung
Getty Images
Emmanuel Petit: Florentino Perez könnte sich gegen Kylian Mbappe entscheiden
In dieser Woche machte eine Online-Petition Schlagzeilen, in der Millionen Fans Mbappe zum Abschied aus Madrid aufforderten. "Er könnte gehen, wenn Florentino Perez diesem Druck nicht standhält. Es könnte für ihn das Ende sein, denn Florentino Perez ist die Vereinspolitik sehr wichtig", sagte Petit mit Blick auf den mächtigen Real-Präsidenten.
"Mbappe hat ein Riesen-Ego und wird wahrscheinlich versuchen, alle zu überzeugen, dass sie falsch liegen. Da bin ich mir sehr sicher. Ich glaube nicht, dass er Madrid verlässt - außer, wenn die Entscheidung für ihn getroffen wird", meinte Petit.
Die Saison 25/26 von Kylian Mbappe bei Real Madrid:
Spiele: 41
Einsatzminuten: 3420
Tore: 41
Assists: 6
Häufig gestellte Fragen
Mbappe ist als Mittelstürmer im Einsatz – mit Tempo, Abschlussstärke und enormer Präsenz im Strafraum. In manchen Spielen weicht er auch auf den linken Flügel aus, um mit seinem Tempo hinter die Kette zu kommen.
Er wurde am 20. Dezember 1998 in Paris geboren – dort begann auch sein Weg Richtung Weltkarriere.
Seit diesem Sommer – und nach dem Abgang von Luka Modric – trägt Mbappe bei Real Madrid die Rückennummer 10. Es ist die Nummer, die auch bei der Nationalmannschaft mit seinem Namen verbunden ist.
Seine Körpergröße wird mit 1,78 Meter angegeben – also ziemlich genau im Durchschnitt für einen modernen Stürmer.
Sein Gewicht liegt bei rund 75 Kilogramm – in einem Bereich, der für seine Spielweise zwischen Schnellkraft und Robustheit gut passt.
Mbappe trägt in der Regel Größe 44 (EU). Seine Schuhe sind speziell angepasst – wie bei vielen Topstars im Profifußball.
Sein rechter Fuß ist dominant – mit ihm kommen die meisten Tore, Sprints und Abschlüsse. Aber auch mit links zeigt er regelmäßig starke Szenen.
Er begann beim AS Bondy – einem kleinen Klub im Nordosten von Paris, wo sein Vater als Trainer aktiv war. Später wechselte Mbappe zum INF Clairefontaine sowie zur Akademie von Monaco.
Konkrete Infos zu seinem Wohnort gibt es nicht. Man weiß, dass er während seiner Zeit bei PSG in einem Vorort von Paris lebte. Wo er sich in Madrid niederlässt, ist derzeit nicht öffentlich bekannt.
Zu seiner Autosammlung gehört unter anderem ein Mercedes-Benz. Konkrete Modelle nennt Mbappe selten, doch Luxusmarken sind bei ihm wie bei vielen Profis Standard.
Nein – Deutsch gehört nicht zu den Sprachen, die er spricht. Französisch ist seine Muttersprache, daneben spricht er auch fließend Englisch und etwas Spanisch.
Es gibt keine Informationen darüber, dass Mbappe Vater ist. In Interviews äußert er sich zu seinem Privatleben nur sehr zurückhaltend.
Aktuell ist keine feste Beziehung offiziell bekannt. Er wurde zwar gelegentlich mit Prominenten in Verbindung gebracht, hat das aber nie öffentlich bestätigt.
Offizielle Zahlen nennt er selbst nicht. Sein Gehalt bei Real Madrid soll bei rund 35 Millionen Euro netto pro Jahr liegen – dazu kommen Werbeverträge mit Marken wie Nike, Hublot oder Oakley. Insgesamt wird sein Vermögen auf deutlich über 150 Millionen Euro geschätzt.
Er hat mit Frankreich die Weltmeisterschaft 2018 gewonnen und wurde 2022 Vizeweltmeister. Überdies holte er mit den Bleus 2021 die Nations League. Dazu kommen mehrere Meistertitel mit PSG, nationale Pokalsiege und individuelle Auszeichnungen. Mit Real Madrid könnte seine Titelsammlung weiterwachsen.
Den Ballon d'Or hat er bislang noch nicht gewonnen – er war aber mehrfach unter den Top fünf.
Auch bei der Wahl zum FIFA-Weltfußballer konnte er sich bislang – auch wenn in der engeren Auswahl – nicht durchsetzen.
Ja – viele nennen ihn "Donatello". Der Spitzname stammt ursprünglich von Teamkollegen bei PSG, die ihn wegen seiner Ähnlichkeit mit der Zeichentrickfigur aus den "Teenage Mutant Ninja Turtles" so nannten. Inzwischen ist der Name fast schon Teil seiner Marke geworden.