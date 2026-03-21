Er könnte ein neuer Rekordtransfer werden: PSG klopft angeblich bei einem Senkrechtstarter aus der Bundesliga an

PSG-Scouts hätten Coulibaly mehrfach beobachtet. Der Name des Innenverteidigers stehe auf der Liste von Trainer Luis Enrique für die kommende Saison "ganz weit oben". Ein konkretes Angebot an Werder gebe es aber noch nicht.

In einer schwachen Werder-Saison ist Coulibaly einer der wenigen Lichtblicke. Früh zu Beginn der Spielzeit feierte der Teenager unter Ex-Trainer Horst Steffen sein Debüt in der Defensivzentrale und erkämpfte sich dort einen Stammplatz.

Seine starken Leistungen wecken Begehrlichkeiten, neben PSG verfolgen laut Deichstube mehrere Vereine aus England und Spanien Coulibalys Auftritte. Sein Vertrag bei Werder läuft nach einer Verlängerung im vergangenen Sommer noch bis 2029 und beinhaltet keine Ausstiegsklausel.