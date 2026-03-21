Frankreichs Spitzenklub PSG zeigt konkretes Interesse an Werder Bremens Abwehrspieler Karim Coulibaly. Das berichtet die Deichstube. Demnach hätten Vertreter des Champions-League-Siegers bereits Kontakt zu dem 18 Jahre alten Innenverteidiger aufgenommen und Vorstellungen ausgetauscht.
Er könnte ein neuer Rekordtransfer werden: PSG klopft angeblich bei einem Senkrechtstarter aus der Bundesliga an
PSG-Scouts hätten Coulibaly mehrfach beobachtet. Der Name des Innenverteidigers stehe auf der Liste von Trainer Luis Enrique für die kommende Saison "ganz weit oben". Ein konkretes Angebot an Werder gebe es aber noch nicht.
In einer schwachen Werder-Saison ist Coulibaly einer der wenigen Lichtblicke. Früh zu Beginn der Spielzeit feierte der Teenager unter Ex-Trainer Horst Steffen sein Debüt in der Defensivzentrale und erkämpfte sich dort einen Stammplatz.
Seine starken Leistungen wecken Begehrlichkeiten, neben PSG verfolgen laut Deichstube mehrere Vereine aus England und Spanien Coulibalys Auftritte. Sein Vertrag bei Werder läuft nach einer Verlängerung im vergangenen Sommer noch bis 2029 und beinhaltet keine Ausstiegsklausel.
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Karim Coulibaly wechselte vom HSV zu Werder Bremen
Ein Wechsel im Sommer gilt als wahrscheinlich. Die Bild berichtete Anfang März, dass sich Werder-Boss Clemens Fritz und Coulibalys Berater Nochi Hamasor bereits auf einen Verkauf zur neuen Spielzeit verständigt hätten. Ein 20-Millionen-Euro-Angebot eines namentlich nicht genannten Vereins sollen die Bremer indes noch abgelehnt haben.
Reges Interesse mehrerer finanzkräftiger Vereine dürfte also im Interesse der Hanseaten sein, die bei einem Wettbieten mit einer hohen Ablösesumme rechnen dürfen. Laut Deichstube erhoffen sie sich zwischen 40 und und 45 Millionen Euro. Damit wäre er der Rekordverkauf Werders. Bislang ist dies noch Diego, der bei seinem Wechsel zu Juventus 2009 27 Millionen Euro in die Vereinskasse spülte.
Der gebürtige Oldenburger Coulibaly spielte in der Jugend für Bramfeld und Barmbek, ehe 2018 zum Hamburger SV wechselte. Nach sechs Jahren dort heuerte er 2024 ablösefrei bei Werder an. Dort ist er seit dem spektakulären 3:3 gegen Bayer Leverkusen am 2. Spieltag mit 18 Jahren, 3 Monaten und 7 Tage jüngster Torschütze der Vereinsgeschichte.
Von Nationaltrainer Antonio Di Salvo wurde Coulibaly unter der Woche erstmals für die deutsche U21 nominiert. Zuvor lief er unter anderem bereits für die U17, U18 und U19 des DFB auf.
Karim Coulibalys Leistungsdaten in dieser Saison
- Einsätze: 21
- Einsätze über 90 Minuten: 16
- Tore: 1
- Assists: 0
- Gelbe Karten: 3
- Platzverweise: 1