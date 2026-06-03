Xavi Simons hat bei Social Media möglicherweise einen Hinweis auf einen Mega-Transfer seines Vereins Tottenham Hotspur gegeben.
Er kennt ihn von früher! Hat Xavi Simons bei Instagram einen Mega-Transfer verraten?
Xavi Simons postet gemeinsames Bild mit Spurs-Transferziel
In seiner Instagram-Story postete der Mittelfeldspieler ein Jubelbild, das ihn und Manchester Citys Offensivmann Savinho während gemeinsamen Zeiten bei der PSV Eindhoven zeigt. Ein Indiz dafür, dass es Savinho diesen Sommer zu den Spurs zieht?
Schon vergangenes Jahr war hartnäckig darüber spekuliert worden, ob der Brasilianer City verlässt und zu Tottenham wechselt. 70 Millionen Euro soll der Beinahe-Absteiger der abgelaufenen Saison geboten haben, blitzte allerdings ab. Stattdessen verlängerte Savinho Anfang Oktober 2025 überraschenderweise seinen Vertrag in Manchester bis 2031.
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Tottenham bemüht sich wohl erneut um Savinho
Vor kurzem berichtete dann Transferjournalist Fabrizio Romano von erneuten Bemühungen Tottenhams um Savinho. Die Verhandlungen sollen gut verlaufen und der 22-Jährige sende den Londonern Signale, den Transfer vollziehen zu wollen. Auch City sei bei einem entsprechenden Angebot offen für einen Verkauf.
Weiß Simons möglicherweise schon mehr? Oder wünscht er sich einfach nur eine Wiedervereinigung mit Savinho? Schließlich kennen sich die beiden Hochbegabten aus einer kurzen gemeinsamen Zeit bei der PSV Eindhoven.
In der Saison 2022/23 war Simons von seinem damaligen Stammklub Paris Saint-Germain an den niederländischen Spitzenverein verliehen worden. Savinho verbrachte jene Spielzeit ebenfalls auf Leihbasis bei der PSV.
Während es für Simons dabei enorm gut lief und er sich mit 33 Scorerpunkten in 48 Einsätzen bei Eindhoven für RB Leipzig interessant machte, kam Savinho nicht so gut zurecht und fiel mitunter auch wochenlang verletzt aus. Zu Simons hatte er offensichtlich dennoch einen sehr guten Draht und harmonierte bei seinen lediglich acht Einsätzen für Eindhovens erste Mannschaft gut mit dem niederländischen Nationalspieler. So lieferte Savinho seine beiden Assists für die PSV in der Eredivisie jeweils an Simons.
Das war in der Frühphase jener Saison, von Anfang Oktober 2022 bis zum Ende der Spielzeit kam für Savinho kein Pflichtspiel mehr für die erste Mannschaft hinzu. Dementsprechend war ein möglicher Verbleib in den Niederlanden schnell vom Tisch, in der Saison darauf lief es für den Brasilianer beim FC Girona dann deutlich besser und er empfahl sich für den Wechsel zu City, das 2024 eine Ablöse in Höhe von 25 Millionen Euro für den 13-maligen Nationalspieler auf den Tisch legte.
Savinho müsste auf erneute Spiele mit Xavi auch bei Spurs-Wechsel noch warten
Unverzichtbar konnte sich Savinho bei City seither nicht machen. In der abgelaufenen Saison waren ihm in wettbewerbsübergreifend 36 Einsätzen nur vier Tore und drei Assists gelungen. Einen Platz im brasilianischen WM-Kader verpasste der Flügelspieler erwartungsgemäß, nachdem er zuletzt im März 2025 für die Selecao nominiert worden war.
Möglicherweise will Savinho seiner Karriere nun bei Tottenham neuen Schwung verleihen, das unter Trainer Roberto De Zerbi nach dem Beinahe-Abstieg einen Neuaufbau einleiten will. Auf gemeinsame Spiele mit Xavi Simons müsste Savinho auch im Falle eines Wechsels zu den Spurs aber vorerst noch warten.
Denn der ehemalige Leipziger, vergangenen Sommer für 65 Millionen Euro von RB nach England gewechselt, fällt voraussichtlich noch bis ins kommende Jahr hinein verletzt aus. Ende April hatte sich Simons einen Kreuzbandriss zugezogen und verpasst daher auch die WM, für die er normalerweise einen festen Platz im Kader der Niederlande gehabt hätte.
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Savinho und Xavi Simons: Ihre gemeinsamen Spiele für die PSV Eindhoven
Wettbewerb
Spiel
Gemeinsame Minuten auf dem Platz
Eredivisie
PSV vs. FC Emmen 4:1
1
Eredivisie
Excelsior vs. PSV 1:6
16
Eredivisie
PSV vs. FC Volendam 7:1
6
Eredivisie
Twente vs. PSV 2:1
3
Europa League
PSV vs. Bodö/Glimt 1:1
28
Eredivisie
PSV vs. Waalwijk 1:0
19
Eredivisie
Cambuur vs. PSV 3:0
1