Er kennt ihn von früher! Hat Xavi Simons bei Instagram einen Mega-Transfer verraten?

Vor kurzem berichtete dann Transferjournalist Fabrizio Romano von erneuten Bemühungen Tottenhams um Savinho. Die Verhandlungen sollen gut verlaufen und der 22-Jährige sende den Londonern Signale, den Transfer vollziehen zu wollen. Auch City sei bei einem entsprechenden Angebot offen für einen Verkauf.

Weiß Simons möglicherweise schon mehr? Oder wünscht er sich einfach nur eine Wiedervereinigung mit Savinho? Schließlich kennen sich die beiden Hochbegabten aus einer kurzen gemeinsamen Zeit bei der PSV Eindhoven.

In der Saison 2022/23 war Simons von seinem damaligen Stammklub Paris Saint-Germain an den niederländischen Spitzenverein verliehen worden. Savinho verbrachte jene Spielzeit ebenfalls auf Leihbasis bei der PSV.

Während es für Simons dabei enorm gut lief und er sich mit 33 Scorerpunkten in 48 Einsätzen bei Eindhoven für RB Leipzig interessant machte, kam Savinho nicht so gut zurecht und fiel mitunter auch wochenlang verletzt aus. Zu Simons hatte er offensichtlich dennoch einen sehr guten Draht und harmonierte bei seinen lediglich acht Einsätzen für Eindhovens erste Mannschaft gut mit dem niederländischen Nationalspieler. So lieferte Savinho seine beiden Assists für die PSV in der Eredivisie jeweils an Simons.

Das war in der Frühphase jener Saison, von Anfang Oktober 2022 bis zum Ende der Spielzeit kam für Savinho kein Pflichtspiel mehr für die erste Mannschaft hinzu. Dementsprechend war ein möglicher Verbleib in den Niederlanden schnell vom Tisch, in der Saison darauf lief es für den Brasilianer beim FC Girona dann deutlich besser und er empfahl sich für den Wechsel zu City, das 2024 eine Ablöse in Höhe von 25 Millionen Euro für den 13-maligen Nationalspieler auf den Tisch legte.