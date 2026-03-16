So unterlief dem Innenverteidiger des deutschen Rekordmeisters nach dem Aufwärmen im Vorfeld des Gastspiels der Münchner in Leverkusen ein kleines Missgeschick. Statt in die Kabine der Bayern bog Tah, wohl noch aus alter Gewohnheit, zunächst in die Umkleide der Werkself ab.
Er kannte sich plötzlich nicht mehr aus! Star des FC Bayern München sorgte bei Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen für skurrile Szene
Allerdings bemerkte der 30-Jährige seinen Fauxpas umgehend. Nach ein paar Schritten in die falsche Richtung drehte er um und lief seinen Mannschaftskollegen in die Kabine des FCB hinterher. Die direkt daneben im Gang stehenden Ordnerinnen konnten sich den ein oder anderen Lacher dennoch nicht verkneifen. Auch in den sozialen Netzwerken sorgt der Clip für Erheiterung.
Unter einem entsprechenden Video der Szene kommentierte der offizielle Account von Bayer 04 Leverkusen schließlich: "Never forget where you come from" (zu deutsch: "Vergiss niemals, woher du kommst"), was Tah wiederum nur mit drei lachenden Emojis beantwortete.
Jonathan Tah beim FC Bayern München unumstrittener Stammspieler
Vor seinem Wechsel zum FC Bayern im zurückliegenden Sommer war Tah zehn Jahre lang für die Werkself aktiv. Im Leverkusener Trikot gewann er unter anderem 2024 das Double aus deutscher Meisterschaft und DFB-Pokal. Insgesamt stand er 402-mal (18 Tore) für B04 auf dem Rasen.
Bei den Münchnern ist Tah unter Trainer Vincent Kompany unumstrittener Stammspieler. Wettbewerbsübergreifend kam er zu 36 Einsätzen, in denen ihm drei Tore und drei Assists gelangen. Bei seiner Rückkehr in die BayArena kamen die Bayern und Tah am Samstag zu einem 1:1-Unentschieden.
FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB
- Mittwoch, 18. März: FC Bayern - Atalanta (Champions League)
- Samstag, 21. März: FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga)
- Samstag, 4. April: SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga)
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.