Er kannte sich plötzlich nicht mehr aus! Star des FC Bayern München sorgte bei Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen für skurrile Szene

Allerdings bemerkte der 30-Jährige seinen Fauxpas umgehend. Nach ein paar Schritten in die falsche Richtung drehte er um und lief seinen Mannschaftskollegen in die Kabine des FCB hinterher. Die direkt daneben im Gang stehenden Ordnerinnen konnten sich den ein oder anderen Lacher dennoch nicht verkneifen. Auch in den sozialen Netzwerken sorgt der Clip für Erheiterung.

Unter einem entsprechenden Video der Szene kommentierte der offizielle Account von Bayer 04 Leverkusen schließlich: "Never forget where you come from" (zu deutsch: "Vergiss niemals, woher du kommst"), was Tah wiederum nur mit drei lachenden Emojis beantwortete.