"Er kann uns dort unheimlich viel helfen": Julian Nagelsmann bleibt seiner Linie treu, lässt sich aber Hintertürchen offen

Bundestrainer Julian Nagelsmann ist vor dem WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay seiner Linie treu geblieben. Obwohl sehr viele Experten gefordert hatten, Joshua Kimmich wie beim FC Bayern im Mittelfeld spielen zu lassen, beließ der Coach ihn auf der Rechtsverteidigerposition. Das muss aber nicht immer so bleiben.
Bei MagentaTV erklärte der Bundestrainer auf die Frage, ob es Überlegungen gegeben habe, Kapitän Joshua Kimmich für das Spiel gegen Ecuador ins zentrale Mittelfeld zu ziehen und dafür einen der gelernten Innenverteidiger rechts in die Viererkette zu ziehen: "Für dieses Spiel jetzt nicht. Wir versuchen immer, den Spielern die beste Idee mit an die Hand zu geben, dass sie sich bestmöglichst entfalten können", sagte er und ergänzte: "Ich habe auch mit Jo heute nochmal gesprochen. Er kann uns dort einfach unheimlich helfen. Es gibt immer ein paar Anpassungen, wie bei jedem Spieler nach jedem Spiel. Die wird es auch heute geben und er wird es auch heute gut machen."