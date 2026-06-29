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Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Filippo Cataldo

"Er kann uns dort unheimlich viel helfen": Julian Nagelsmann bleibt seiner Linie treu, lässt sich aber Hintertürchen offen

Weltmeisterschaft
Deutschland - Paraguay
Deutschland
Paraguay
J. Kimmich
J. Nagelsmann

Joshua Kimmich spielt auch gegen Parauay als Rechtsverteidiger. Bundestrainer Julian Nagelsmann erklärt bei MagentaTV, wieso er seiner Linie treu bleibt. Allerdings kann sich das auch noch ändern.

Bundestrainer Julian Nagelsmann ist vor dem WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay seiner Linie treu geblieben. Obwohl sehr viele Experten gefordert hatten, Joshua Kimmich wie beim FC Bayern im Mittelfeld spielen zu lassen, beließ der Coach ihn auf der Rechtsverteidigerposition. Das muss aber nicht immer so bleiben.

Bei MagentaTV erklärte der Bundestrainer auf die Frage, ob es Überlegungen gegeben habe, Kapitän Joshua Kimmich für das Spiel gegen Ecuador ins zentrale Mittelfeld zu ziehen und dafür einen der gelernten Innenverteidiger rechts in die Viererkette zu ziehen: "Für dieses Spiel jetzt nicht. Wir versuchen immer, den Spielern die beste Idee mit an die Hand zu geben, dass sie sich bestmöglichst entfalten können", sagte er und ergänzte: "Ich habe auch mit Jo heute nochmal gesprochen. Er kann uns dort einfach unheimlich helfen. Es gibt immer ein paar Anpassungen, wie bei jedem Spieler nach jedem Spiel. Die wird es auch heute geben und er wird es auch heute gut machen."

  • In den vergangenen Tagen nach dem 1:2 gegen Ecuador am letzten Gruppenspieltag hatten zahlreiche Ex-Nationalspieler und Experten wie Philipp Lahm und Lothar Matthäus gefordert, Kimmich auf seine Stammposition ins zentrale Mittelfeld zu versetzen. Grund dafür waren vor allem Aleksandar Pavlovics stark ausbaufähige Leistungen im Mittelfeld während der Gruppenphase gewesen.

    "Aleksandar Pavlovic hat in diesem Turnier noch nicht wirklich überzeugt, ich erkenne unglaublich viele leichte Ballverluste", schrieb Philipp Lahm in seiner WM-Kolumne für den kicker und heizte die Diskussion weiter an. "Er ist nicht optimal positioniert auf dem Feld. Ich sehe deshalb Joshua Kimmich im Mittelfeld", hatte etwa Philipp Lahm gesagt.

    Nagelsmann aber stellte Pavlovic auch gegen Paraguay in die Startelf und nahm ihn vor dem Anpfiff in Schutz: "Wir diskutieren immer fast alles im Trainerteam. Wir haben auch mit Leon [Goretzka, die Red.] gesprochen, der es im Training gut macht und sich gar nicht hängen lässt", sagte er auf die Frage, ob man über Änderungen nachgedacht habe. Und weiter: "Wir müssen aber Pavlo Vertrauen schenken, er hatte einen guten Start. Die letzten beiden Spiele waren nicht top, aber er hatte auch eine schweren Stand wegen anderer Positionierungen auf dem Feld. Das lag nicht nur an ihm. Er hat ein riesiges Potenzial und ist ein ganz wichtiger Spieler für uns."


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  • Nagelsmann hat sich früh auf Kimmich als Rechtsverteidiger festgelegt

    Nagelsmann hat sich vor der WM auf Kimmich, der die Qualifikation im Mittelfeld gespielt hatte, als Rechtsverteidiger festgelegt, er nahm nicht mal einen gelernten Rechtsverteidiger mit ins Turnier in den USA, Kanada und Mexiko. Kimmich spielte gegen Curacao und Ecuador ordentlich, wirkte allerdings gegen den pfeilschnellen Yan Diomande von der Elfenbeinküste überfordert. Zudem hat er von hinten weniger Zugriff aufs Spiel.

    Nun belässt Nagelsmann ihn erst mal auf der angedachten Position in der Abwehr, lässt sich aber eine Hintertür für mögliche kommende Spiele offen - was angesichts der Vorgeschichte sicherlich auch für Diskussionen sorgen würde.

    Bereits nach der Niederlage gegen Ecuador hatten Nagelsmanns Personalentscheidungen, die nicht alle in Einklang mit seinen vorherigen Rollengesprächen standen, für rege Diskussionen, angeblich auch unter den Nationalspielern, gesorgt.

Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".