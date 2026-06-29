"Er kann uns dort unheimlich viel helfen": Julian Nagelsmann bleibt seiner Linie treu, lässt sich aber Hintertürchen offen

In den vergangenen Tagen nach dem 1:2 gegen Ecuador am letzten Gruppenspieltag hatten zahlreiche Ex-Nationalspieler und Experten wie Philipp Lahm und Lothar Matthäus gefordert, Kimmich auf seine Stammposition ins zentrale Mittelfeld zu versetzen. Grund dafür waren vor allem Aleksandar Pavlovics stark ausbaufähige Leistungen im Mittelfeld während der Gruppenphase gewesen.

"Aleksandar Pavlovic hat in diesem Turnier noch nicht wirklich überzeugt, ich erkenne unglaublich viele leichte Ballverluste", schrieb Philipp Lahm in seiner WM-Kolumne für den kicker und heizte die Diskussion weiter an. "Er ist nicht optimal positioniert auf dem Feld. Ich sehe deshalb Joshua Kimmich im Mittelfeld", hatte etwa Philipp Lahm gesagt.

Nagelsmann aber stellte Pavlovic auch gegen Paraguay in die Startelf und nahm ihn vor dem Anpfiff in Schutz: "Wir diskutieren immer fast alles im Trainerteam. Wir haben auch mit Leon [Goretzka, die Red.] gesprochen, der es im Training gut macht und sich gar nicht hängen lässt", sagte er auf die Frage, ob man über Änderungen nachgedacht habe. Und weiter: "Wir müssen aber Pavlo Vertrauen schenken, er hatte einen guten Start. Die letzten beiden Spiele waren nicht top, aber er hatte auch eine schweren Stand wegen anderer Positionierungen auf dem Feld. Das lag nicht nur an ihm. Er hat ein riesiges Potenzial und ist ein ganz wichtiger Spieler für uns."



