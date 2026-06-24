"Er kann so etwas nicht machen!" In Carlo Ancelottis Brasilien-Kader gibt es bei der WM ein noch größeres Thema als Neymar

Der Mittelstürmer der Selecao zu sein, dem ganzen Stolz des Fußball so sehr liebenden Brasiliens, ist einerseits eine riesige Ehre und für den Auserwählten die Erfüllung eines Kindheitstraumes. Aber es ist andererseits eben auch eine riesige Bürde, die auf seinen Schultern lastet. Schließlich sind die Erwartungen der Landsleute unermesslich hoch.

Zumal die beiden letzten Weltmeistermannschaften Brasiliens jeweils einen legendären Neuner hatten, der maßgeblich zu den Erfolgen beitrug. 1994 beim Titel in den USA füllte Romario diese Rolle mit fünf Turniertoren und drei Assists bravourös aus. 2002, als die Brasilianer in Japan und Südkorea Weltmeister wurden, war der umjubelte Held dann Romarios legitimer Nachfolger Ronaldo (acht Turniertore, darunter beide Treffer beim 2:0 im Finale gegen Deutschland).

Schon seitdem Ronaldo nach der WM 2006 aus der Landesauswahl verschwand, gab es diesen einen Superstar für Brasiliens vorderste Spitze bei den folgenden Endrunden nicht mehr. Klar, dass auch nun, im Jahr 2026, vor allem über die Besetzung der Neunerposition im stolzen Fußballland reichlich diskutiert wird. Aktuell sogar noch mehr als über Neymar, dessen kontrovers besprochene Nominierung etwas in den Hintergrund rückte, da der nach gut zweieinhalb Jahren Abstinenz ins Nationalteam zurückgekehrte Superstar wegen seiner Wadenverletzung bisher ohnehin noch nicht spielen konnte.

Und so musste sich Trainer Carlo Ancelotti in den ersten Tagen der WM 2026 vor allem einer Frage stellen: Warum bringt er auf der Neun eigentlich nicht mal Endrick von Anfang an?