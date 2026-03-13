Mit dem Ende seiner Leihe beim FC Bayern München endet nach der Saison auch Nicolas Jacksons Zeit in München. Zunächst kehrt er zu seinem Stammverein FC Chelsea zurück, anschließend könnte es ihn womöglich in die italienische Serie A ziehen.
Er kann sich einen Wechsel gut vorstellen: Drei italienische Topteams offenbar an Bayern-Star dran
Laut Calciomercatozeigen mit der AC Milan, der SSC Neapel und Juventus Turin gleich drei italienische Topklubs Interesse am senegalesischen Mittelstürmer. Bereits in der Vergangenheit wurde Jackson wiederholt mit Milan und Juventus in Verbindung gebracht. Der 24-Jährige ist noch bis Ende Juni vom FC Chelsea an den FC Bayern ausgeliehen. Die Münchner zahlten für die Leihgebühr einen zweistelligen Millionenbetrag.
Ein Abschied im Sommer ist höchstwahrscheinlich, zumal die an Einsatzzeiten geknüpfte Kaufpflicht ohnehin nicht mehr erfüllt werden kann. Auch ein Ziehen der Kaufoption über 65 Millionen Euro durch den FCB ist - zumindest in voller Höhe - ausgeschlossen.
Die Blues haben demnach ebenfalls nicht vor, Jackson nach seiner bevorstehenden Rückkehr lange im Team zu behalten und wollen ihn, wenn möglich, abgeben. Bevorzugt werde dabei ein fester Transfer. Jackson ist bei den Blues noch bis 2033 unter Vertrag.
- AFP
Nicolas Jackson einem Italien-Wechsel wohl nicht abgeneigt
Jackson selbst stehe einem Wechsel nach Italien nicht abgeneigt gegenüber, heißt es. Sein Berater Ali Barat bestätigte dies kürzlich in einem Interview mit Fabrizio Romano und betonte, dass Italien für seinen Klienten ein willkommenes Ziel sei.
Beim FC Bayern kommt der Afrika-Cup-Sieger von 2026 hinter Torjäger Harry Kane bislang nur als Ergänzungsspieler zum Einsatz. Wenn er spielt, erledigt er seine Aufgaben jedoch solide. In Abwesenheit des Engländers sammelte er in den vergangenen beiden Pflichtspielen gegen Borussia Mönchengladbach und Atalanta Bergamo vier Scorerpunkte (zwei Tore und zwei Vorlagen). In der laufenden Saison stehen für ihn in 24 Einsätzen insgesamt sieben Treffer und drei Assists zu Buche.
Nicolas Jackson: Statistiken in der Saison 2025/26
- Spiele: 24
- Tore: 7
- Vorlagen: 3
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.