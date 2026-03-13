Er kann sich einen Wechsel gut vorstellen: Drei italienische Topteams offenbar an Bayern-Star dran

Laut Calciomercatozeigen mit der AC Milan, der SSC Neapel und Juventus Turin gleich drei italienische Topklubs Interesse am senegalesischen Mittelstürmer. Bereits in der Vergangenheit wurde Jackson wiederholt mit Milan und Juventus in Verbindung gebracht. Der 24-Jährige ist noch bis Ende Juni vom FC Chelsea an den FC Bayern ausgeliehen. Die Münchner zahlten für die Leihgebühr einen zweistelligen Millionenbetrag.

Ein Abschied im Sommer ist höchstwahrscheinlich, zumal die an Einsatzzeiten geknüpfte Kaufpflicht ohnehin nicht mehr erfüllt werden kann. Auch ein Ziehen der Kaufoption über 65 Millionen Euro durch den FCB ist - zumindest in voller Höhe - ausgeschlossen.

Die Blues haben demnach ebenfalls nicht vor, Jackson nach seiner bevorstehenden Rückkehr lange im Team zu behalten und wollen ihn, wenn möglich, abgeben. Bevorzugt werde dabei ein fester Transfer. Jackson ist bei den Blues noch bis 2033 unter Vertrag.