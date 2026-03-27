Gadiri Camara, Berater von Tottenham Hotspurs Mathys Tel, hat Gerüchte über einen möglichen Wechsel seines Klienten zu Borussia Dortmund ins Reich der Fabeln verwiesen. Beim BVB gilt Mittelstürmer Serhou Guirassy im Sommer als möglicher Abschiedskandidat.
"Er kann nicht für einen anderen Verein in der Bundesliga spielen": Berater bringt Rückkehr eines ehemaligen Shootingstars des FC Bayern ins Spiel
In einem Interview mit dem Online-Portal Absolut Bayern dementierte Camara entsprechende Spekulationen und brachte stattdessen eine Rückkehr zum FC Bayern ins Spiel: "Ich weiß nicht, ob Dortmund Mathys wirklich haben will, aber ehrlich gesagt ist eine Rückkehr zu Bayern die einzige Möglichkeit, dass Mathys nach Deutschland zurückkommt. Er kann nicht für einen anderen Verein in der Bundesliga spielen. Er liebt den FC Bayern."
Tel war im Sommer 2022 für rund 20 Millionen Euro vom französischen Erstligisten Stade Rennes nach München gewechselt. Nach einem vielversprechenden Start beim Rekordmeister kam er hinter Harry Kane jedoch nicht über die Jokerrolle hinaus. Im Februar 2025 folgte zunächst eine Leihe zu Tottenham, ehe er im Sommer für 35 Millionen Euro fest nach Nordlondon wechselte.
Für die Bayern absolvierte der französische Stürmer 83 Pflichtspiele, in denen ihm 16 Treffer und sieben Vorlagen gelangen.
Mathys Tel droht mit Tottenham der Abstieg
Bei Tottenham blieb der lang ersehnte Durchbruch ebenfalls aus. Trainer Thomas Frank setzte kaum auf Tel und brachte ihn meist nur von der Ersatzbank. Erst unter seinem Nachfolger Igor Tudor kommt der 20-Jährige nun vermehrt zum Einsatz.
In 31 Pflichtspielen kommt Tel aber lediglich auf drei Tore und eine Vorlage. Tottenham erlebt jedoch insgesamt eine absolute Horrorsaison und muss sogar um den Klassenerhalt bangen. Der amtierende Europa-League-Sieger liegt in der Premier League nach 31 Spieltagen auf Rang 17 - nur einen Punkt vor dem ersten Abstiegsplatz.
Tels Vertrag bei den Spurs läuft noch bis 2031.
Mathys Tel: Statistiken in der Saison 2025/26
- Spiele: 31
- Tore: 3
- Vorlagen: 1
- Einsatzminuten: 1244
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.