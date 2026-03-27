"Er kann nicht für einen anderen Verein in der Bundesliga spielen": Berater bringt Rückkehr eines ehemaligen Shootingstars des FC Bayern ins Spiel

In einem Interview mit dem Online-Portal Absolut Bayern dementierte Camara entsprechende Spekulationen und brachte stattdessen eine Rückkehr zum FC Bayern ins Spiel: "Ich weiß nicht, ob Dortmund Mathys wirklich haben will, aber ehrlich gesagt ist eine Rückkehr zu Bayern die einzige Möglichkeit, dass Mathys nach Deutschland zurückkommt. Er kann nicht für einen anderen Verein in der Bundesliga spielen. Er liebt den FC Bayern."

Tel war im Sommer 2022 für rund 20 Millionen Euro vom französischen Erstligisten Stade Rennes nach München gewechselt. Nach einem vielversprechenden Start beim Rekordmeister kam er hinter Harry Kane jedoch nicht über die Jokerrolle hinaus. Im Februar 2025 folgte zunächst eine Leihe zu Tottenham, ehe er im Sommer für 35 Millionen Euro fest nach Nordlondon wechselte.

Für die Bayern absolvierte der französische Stürmer 83 Pflichtspiele, in denen ihm 16 Treffer und sieben Vorlagen gelangen.