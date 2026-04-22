Heutzutage ist er gar nicht mehr wirklich festgelegt. Der unvermeidliche Lionel Messi, der drei Jahre ältere Pedri und der einstige Mittelfeld-Boss Yaya Toure - sie alle kommen für diese Kategorie in Frage, sagte Johan Manzambi. Früher war das noch anders. "Als ich ein Kind war, war Manuel Neuer mein Vorbild", ließ der Shootingstar des SC Freiburg dieser Tage gegenüber Sky wissen.
Er kann "fast alle Positionen" spielen und hat Manuel Neuer als Vorbild: Sorgt der FC Bayern für einen Rekordtransfer?
Das ist ziemlich skurril, schließlich ist der 20-Jährige schon lange Mittelfeldspieler. Doch es gab eine Zeit, da wollte Manzambi im Kasten stehen - und war von Neuer begeistert. "Zum Glück für die Schweiz haben ihn sein Vater und sein Bruder umgestimmt", schrieb der Tages-Anzeiger aus Zürich im vergangenen Oktober.
Der in Genf geborene Manzambi hatte damals kurz vor seinem 20. Geburtstag sein siebtes von heute zehn Länderspielen für die Nati absolviert und dabei bereits Tor Nummer drei erzielt. Wie schon vier Wochen zuvor, auch gegen Schweden, bei einem Jokereinsatz von nur wenigen Minuten. "Er hat einen unglaublichen Tordrang, das habe ich noch selten bei einem Spieler gesehen", sagte Nationaltrainer Murat Yakin.
Der hatte Manzambi erstmals nach der vergangenen Saison nominiert. In der benötigte Manzambi nur elf Spiele, seine ersten bei den Profis, um als einer der Gewinner im Kader der Breisgauer aus dem Spieljahr zu gehen. Sehr beachtliche vier Torbeteiligungen brachte er in dieser Zeit zusammen und hatte daher großen Anteil daran, dass der SC im Endspurt das (verloren gegangene) Finale am 34. Spieltag um die Champions-League-Qualifikation gegen Frankfurt bekam.
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"In dieser Form außergewöhnlich": Johan Manzambi begeistert in Freiburg
Nur zweieinhalb Wochen, nachdem Manzambi im Juni 2025 dann für die Schweizer A-Elf debütiert hatte, unterschrieb er einen neuen und bis 2030 gültigen Vertrag in Freiburg. Schon wieder, möchte man meinen. Schließlich war dies erst neun Monate zuvor letztmals geschehen. Doch der Sportclub hatte natürlich die Pflicht, den rasant gestiegenen Transferwert des Spielers vorzeitig abzusichern. Denn, wie Sportvorstand Jochen Saier begründete: "Die Entwicklung von Johan hat sich kontinuierlich fortgesetzt - das ist in dieser Form außergewöhnlich."
Mit dieser Einschätzung übertrieb Saier keineswegs. Im Grunde könnte er sie heute wortgleich wiederholen. Manzambi hat sich zu einem elementaren Bestandteil des Freiburger Teams gemausert und ist mittlerweile zweifelsohne der wertvollste Feldspieler des Kaders. 40 Pflichtspiele riss er bislang ab, 36-mal gab ihm Trainer Julian Schuster das Mandat für die Startelf. Sechs Tore und sieben Vorlagen stehen in Manzambis Statistik.
Er ist das nächste Beispiel der vorbildlichen Freiburger Ausbildungsstrategie, die im deutschen Profifußball von nahezu allen konkurrierenden Klubs mit viel Respekt und auch reichlich Neid beäugt wird. Mit 17 holte der SCF auf Empfehlung von Nachwuchsscoutingleiter Christoph Wetzel-Veilandics Manzambi im Januar 2023 aus der U18 von Servette Genf, wo er zuvor alle Jugendmannschaften durchlaufen hatte. Über die U19 sowie die zweite Mannschaft wurde Manzambi in Freiburg weiter ausgebildet, ehe sein großes Talent den Zeitpunkt des Profidebüts unausweichlich näher rücken ließ.
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Manzambi erinnert etwas an Dortmunds Felix Nmecha
Es ist "ein tolles Paket", wie Schuster sagt, das Manzambi als Spieler mitbringt. Auf Anhieb überzeugte er im Seniorenfußball mit einer positiven Ausstrahlung und einem gesunden Selbstvertrauen in seine Fähigkeiten. Manzambi spielt mutig, ist kreativ und torgefährlich, kann dank flinker Bewegungen toll dribbeln, bringt am Ball eine hohe Dynamik mit und überbrückt damit viel Raum. Ein wenig erinnert er an Dortmunds Felix Nmecha.
Doch Manzambi, der mit einer Mentaltrainerin zusammenarbeitet und laut eigener Aussage dadurch "frei im Kopf" wurde, ist auch läuferisch top und zweikampfstark. "Grundsätzlich bin ich ein Achter, ein Box-to-Box-Spieler", sagte er einst über sich, "aber ich denke, dass ich auch auf dem Flügel und als Zehner agieren kann."
Seine Polyvalenz stammt noch aus Genf. Bei Servette hatte er "fast alle Positionen gespielt, sogar als Nummer 9", sagte Manzambi. Die hohe Flexibilität gepaart mit seinen Stärken macht sich auch der SCF zunutze. Manzambi spielte dort schon zahlreiche unterschiedliche Positionen.
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Kandidat bei Bayern, Rekordabgang bei Freiburg?
Am meisten muss er noch in der Rolle des offensiveren Parts einer Doppelsechs dazulernen. Hier mangelt es ihm bisweilen noch an der richtigen Balance und der konsequenten Resolutheit im direkten Duell. Das mag beim Blick in die Sünderkartei der laufenden Bundesligaspielzeit überraschen: Dort steht Manzambi mit vier Gelben sowie bereits zwei allerdings eher unglücklichen Roten Karten hinter dem Mainzer Dominik Kohr auf Platz zwei.
Die Tatsache, dass er in einigen seiner Auftritte schon Freiburgs Unterschiedsspieler war, hat Manzambi kaum verwunderlich begehrt gemacht. Im Schweizer Blick hieß es Mitte März, dass der FC Bayern München - womöglich als potenziellen Ersatz für Leon Goretzka - und Paris Saint-Germain Interesse zeigen. Seitdem sind Gerüchte halber auch so gut wie alle üblichen Top-Klubs aus England hinzugekommen.
Mit der angesichts der langen Vertragsdauer frei zu verhandelnden Ablöse müsste es mit dem Teufel zugehen, sollte Manzambi nicht eines Tages zu Freiburgs Rekordabgang avancieren. Dort steht bislang Kevin Schade ganz oben, der im Sommer 2023 für 25 Millionen Euro zum FC Brentford ging und bald von Merlin Röhl Gesellschaft erhält, für den für dieselbe Summe eine Kaufpflicht seitens des FC Everton greift.
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Manzambi giert nach der Champions League
Laut Sky schielen die Freiburger auf eine Summe jenseits der 30-Millionen-Marke. Ende September hatte SCF-Boss Saier im kicker jedoch gesagt: "Wir haben erst vor wenigen Monaten Johans Vertrag langfristig für einen klaren gemeinsamen Weg verlängert."
Manzambi selbst hatte zuletzt nur eine Floskel parat: "Ich bin fokussiert auf Freiburg und die WM mit der Schweiz." Mit den Breisgauern kann er sich in naher Zukunft in DFB-Pokal und Europa League möglicherweise noch in zwei Endspielen auf einer größeren Bühne präsentieren. Dann folgt die Weltmeisterschaft und ein bei seinem Spielerprofil garantiert spannender Transfersommer.
"Ich habe ein Ziel für später: die Champions League zu gewinnen", sagte Manzambi einmal in einer Fragerunde für die Freiburger Vereinsmedien. Will er auf schnellstem Wege dorthin kommen, hat er nach aktuellem Stand zwei Möglichkeiten: Mit dem Sportclub den Europapokal holen oder seinem Klub eine gigantische Ablösesumme bescheren.
Johan Manzambi: Leistungsdaten beim SC Freiburg
Pflichtspiele Tore Vorlagen Gelbe Karten Rote Karten 51 8 9 7 2
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.