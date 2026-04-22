Er kann "fast alle Positionen" spielen und hat Manuel Neuer als Vorbild: Sorgt der FC Bayern für einen Rekordtransfer?

Das ist ziemlich skurril, schließlich ist der 20-Jährige schon lange Mittelfeldspieler. Doch es gab eine Zeit, da wollte Manzambi im Kasten stehen - und war von Neuer begeistert. "Zum Glück für die Schweiz haben ihn sein Vater und sein Bruder umgestimmt", schrieb der Tages-Anzeiger aus Zürich im vergangenen Oktober.

Der in Genf geborene Manzambi hatte damals kurz vor seinem 20. Geburtstag sein siebtes von heute zehn Länderspielen für die Nati absolviert und dabei bereits Tor Nummer drei erzielt. Wie schon vier Wochen zuvor, auch gegen Schweden, bei einem Jokereinsatz von nur wenigen Minuten. "Er hat einen unglaublichen Tordrang, das habe ich noch selten bei einem Spieler gesehen", sagte Nationaltrainer Murat Yakin.

Der hatte Manzambi erstmals nach der vergangenen Saison nominiert. In der benötigte Manzambi nur elf Spiele, seine ersten bei den Profis, um als einer der Gewinner im Kader der Breisgauer aus dem Spieljahr zu gehen. Sehr beachtliche vier Torbeteiligungen brachte er in dieser Zeit zusammen und hatte daher großen Anteil daran, dass der SC im Endspurt das (verloren gegangene) Finale am 34. Spieltag um die Champions-League-Qualifikation gegen Frankfurt bekam.