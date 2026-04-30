"Er kann einfach alles": Star des FC Bayern München wird schon mit Zinedine Zidane verglichen

Für Christophe Dugarry, Frankreichs Weltmeister von 1998, weckt Bayern Münchens Michael Olise mit seiner Spielweise Erinnerungen an Zinedine Zidane.

Nachdem Olise im epischen Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain (4:5) wieder einmal eine starke Leistung gezeigt und auch das zwischenzeitliche 2:2 erzielt hatte, schwärmte Dugarry vom 24-Jährigen: "Wir realisieren nicht, was wir da erleben: Er ist ein außergewöhnlicher Spieler", sagte er bei RMC Sport.

"Wir erleben die Geburt eines Stars. Er ist erst am Anfang seines Könnens. Er hat wirklich etwas Besonderes. Er kann einfach alles: Er kann Tore schießen, Pässe spielen, er ist pfeilschnell. Wir stehen am Anfang von etwas Gigantischem", befand Dugarry.