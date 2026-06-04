Er kam nur auf 37 Spielminuten in dieser Saison! Nationalcoach begründet überraschende WM-Nominierung eines Bundesliga-Rekordtransfers

Der 74-Jährige, der der älteste Nationaltrainer Tschechiens der Geschichte ist, führte aus: "Noch vor der Nominierung habe ich mir seine, inklusive Nachspielzeit, sechs Minuten aus dem 1:0 im Mai gegen Bremen angesehen. Er hatte dort vier Spielsituationen und hat sie alle perfekt gelöst. Und das hat mich überrascht. Körperlich sah er hervorragend aus. Außerdem lässt ein deutscher Verein keinen Spieler ins Spiel, der konditionell nicht ganz fit ist."

Hlozek zahlte das Vertrauen prompt beim 2:0-Testspielsieg am vergangenen Sonntag gegen Kosovo zurück. Hlozek leitete den Führungstreffer durch Tomas Ladra (12.) ein und ließ dann selbst das 2:0 folgen (32.) - er traf damit in seinem ersten Länderspiel seit fast einem Jahr.