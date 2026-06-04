Adam Hlozek von der TSG Hoffenheim wurde für Tschechiens Nationalelf nominiert und fährt mit zur WM - obwohl er nur 37 Bundesligaminuten absolvierte. Wieso das so ist, erklärte nun sein Trainer. Auf die Frage, ob die Nominierung des 23-jährigen Stürmers nicht ein Risiko sei, antwortete Nationalcoach Miroslav Koubek im kicker: "Nein, denn wir kennen ihn, wir wissen, was für ein Spieler er ist und wie er uns helfen kann."
Er kam nur auf 37 Spielminuten in dieser Saison! Nationalcoach begründet überraschende WM-Nominierung eines Bundesliga-Rekordtransfers
Der 74-Jährige, der der älteste Nationaltrainer Tschechiens der Geschichte ist, führte aus: "Noch vor der Nominierung habe ich mir seine, inklusive Nachspielzeit, sechs Minuten aus dem 1:0 im Mai gegen Bremen angesehen. Er hatte dort vier Spielsituationen und hat sie alle perfekt gelöst. Und das hat mich überrascht. Körperlich sah er hervorragend aus. Außerdem lässt ein deutscher Verein keinen Spieler ins Spiel, der konditionell nicht ganz fit ist."
Hlozek zahlte das Vertrauen prompt beim 2:0-Testspielsieg am vergangenen Sonntag gegen Kosovo zurück. Hlozek leitete den Führungstreffer durch Tomas Ladra (12.) ein und ließ dann selbst das 2:0 folgen (32.) - er traf damit in seinem ersten Länderspiel seit fast einem Jahr.
Hlozek von vielen Verletzungen geplagt
Hlozek, mit einer Ablösesumme von 18 Millionen Euro bis heute Hoffenheims Rekordtransfer, durchlebte zuletzt eine Zeit mit zahlreichen Verletzungen. Lediglich fünf Einsätze standen für ihn in der zurückliegenden Saison zu Buche, alle bestritt er als Einwechselspieler. Ende April waren ihm zudem 31 Spielminuten in der 3. Liga für Hoffenheims zweite Mannschaft vergönnt.
"Er hat eine gute Leistung gezeigt, war an beiden Toren beteiligt, aber das ist nicht entscheidend. Er ist genau der Spielertyp, den wir brauchen", sagte Koubek. "Er hat bewiesen, dass er eine Bereicherung sein kann. Vielleicht nicht über die volle Spielzeit, aber für einen wesentlichen Teil auf jeden Fall. Wir sind mit ihm zufrieden, deshalb fährt er mit."
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Koubek glaubt an Hlozeks vollständige Genesung
Hlozek, den den Kraichgauer 2024 aus Leverkusen geholt hatten, bestritt bislang 42 Länderspiele für Tschechien. In diesen gelangen ihm fünf Tore. Für die TSG steht er bei 42 Pflichtspielen, elf Toren und drei Vorlagen.
"Es wird noch eine Weile dauern, bis er hundertprozentig fit ist. Er wird noch im letzten Test an diesem Donnerstag in New Jersey gegen Guatemala Spielzeit bekommen, was ebenfalls helfen wird. Außerdem stehen noch einige Trainingseinheiten in Dallas bevor", sagte Koubek.