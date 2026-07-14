Auf seiner Antrittspressekonferenz, auf der er als neuer Chefcoach der Blues vorgestellt wurde, verkündete der Spanier, dass sich die Wege mit Offensivspieler Alejandro Garnacho im laufenden Transferfenster aller Voraussicht nach trennen werden.
Er kam im letzten Sommer für 46 Millionen Euro! Xabi Alonso sortiert Offensivstar beim FC Chelsea aus
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"Wir haben mit dem Sportdirektor gesprochen und es besteht Interesse - seinerseits sowie von anderen Vereinen. Also lassen wir die Dinge erst einmal auf sich zukommen. Hoffentlich endet die Sache für alle Beteiligten auf die bestmögliche Art und Weise", erklärte Alonso, als er auf das Fehlen des argentinischen Flügelspielers angesprochen wurde.
Garnacho war erst im zurückliegenden Sommer für eine Ablösesumme in Höhe von 46 Millionen Euro von Manchester United an die Stamford Bridge gewechselt. In einer für Chelsea insgesamt schwierigen Saison wusste der 22-Jährige nur mäßig zu überzeugen. In wettbewerbsübergreifend 43 Pflichtspielen standen am Ende acht Tore und vier Assists zu Buche.
Seine überwiegend schwachen Auftritte trugen nicht nur dazu bei, dass der Verein die Spielzeit letztlich auf dem zehnten Tabellenplatz beendete, sondern er selbst auch die Chance auf eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft mit der argentinischen Nationalmannschaft verpasste.
Chelsea ist nach der verpassten Qualifikation für den internationalen Wettbewerb indes auf Transfereinnahmen angewiesen. Der derzeit 38 Spieler fassende Kader soll drastisch verkleinert und an die Anforderungen Alonsos angepasst werden.
- AFP
Hat Nicolas Jackson doch noch eine Chance beim FC Chelsea?
Vorerst nicht verkaufsgefährdet ist derweil Ex-Bayern-Stürmer Nicolas Jackson. Der Senegalese wurde in den vergangenen Wochen ebenfalls mehrmals mit einem Abschied aus London in Verbindung gebracht. Alonso betonte jedoch, dass man zunächst mit dem 25-Jährigen plane.
"Nicolas Jackson wird bei der Tour in Asien dabei sein und wir freuen uns darauf, dann mit ihm loszulegen", erklärte der Spanier auf der Pressekonferenz.
Alonso war im Frühjahr als Nachfolger des im April entlassenen Liam Rosenior bei Chelsea präsentiert worden. Er unterschrieb ein bis Ende Juni 2030 laufendes Arbeitspapier.
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Häufig gestellte Fragen
Er kam am 25. November 1981 zur Welt – in Tolosa, im Baskenland. Seine Wurzeln und seine Art, Fußball zu denken, sind eng mit dieser Region verbunden.
Xabi Alonso hat als Profifußballer eine Weltkarriere hingelegt. Insgesamt 18 nationale und internationale Titel konnte er in seiner Laufbahn als Fußballer gewinnen. Neben zahlreichen Titeln auf Klub-Ebene, wurde Alonso 2010 Weltmeister. 2008 und 2012 gewann er mit dem spanischen Nationalteam zudem die Europameisterschaft. Auch individuell wurde der frühere Mittelfeldmann in seiner Karriere ausgezeichnet, so wurde er 2003 zum Fußballer des Jahres in Spanien gewählt.
Xabi Alonso startete 1999 bei Real Sociedad, spielte später für Liverpool, Real Madrid und Bayern München – und gewann dabei zahlreiche Titel, darunter zweimal die Champions League. 2017 beendete er seine Karriere.
Xabi Alonso hat in seiner Karriere bislang insgesamt drei Titel feiern können. In der Saison 2023/24 führte er Bayer Leverkusen zum Double und damit zum Gewinn der deutschen Meisterschaft und des DFB-Pokals. Im Jahr 2024 sicherte sich der Spanier mit den Leverkusenern zudem den Supercup.
Als Spieler konnte Xabi Alonso in seiner Karriere zweimal die Champions League gewinnen: 2005 mit dem FC Liverpool und 2014 mit Real Madrid. Als Trainer konnte sich Alonso bislang jedoch noch nicht den Henkelpott sichern.
Xabi Alonso startete seine Trainertätigkeit bei den Junioren von Real Madrid und im Anschluss bei Real Sociedad B in der dritten spanischen Liga. 2022 heuerte Alonso dann bei Bayer Leverkusen an und traf dort unter anderem auf Florian Wirtz, der unter Alonso zu einem Starspieler reifte. Aber auch mit Jeremie Frimpong oder den Routiniers Jonathan Tah und Granit Xhaka haben in Leverkusen unter Alonso namhafte Spieler gespielt. 2025 wechselte Alonso schließlich zu Real Madrid. Der Spanier ist nun für die starbesetzten Madrilenen zuständig. Derzeit trainiert er unter anderem Spieler wie Kylian Mbappe, Jude Bellingham oder Vinicius Junior.
Man schätzt sein Vermögen auf etwa 20 Millionen Dollar, also gut 18,5 Millionen Euro. Ein Großteil stammt noch aus seiner aktiven Zeit – bei Vereinen wie Liverpool, Real Madrid oder den Bayern. Als Trainer bei Real verdient er inzwischen 6 bis 8 Millionen Euro pro Jahr, heißt es. Prämien kommen wohl noch obendrauf.
Drei: Jontxu, Ane und Emma. Seine Frau Nagore und die Familie sind ihm wichtig – das merkt man in Interviews und öffentlichen Auftritten immer wieder.
Seit 2009 ist er mit Nagore Aranburu verheiratet – eine Jugendliebe, die ihn durch alle Stationen begleitet hat.
Die Auszeichnung Welttrainer des Jahres konnte Xabi Alonso während seiner Trainerlaufbahn bislang noch nicht gewinnen. Im Jahr 2024, nachdem er mit Bayer Leverkusen das Double und den Supercup holte, landete der Spanier allerdings in den Top drei bei der Wahl zum Welttrainer des Jahres. Mit 22 zu 26 Punkten musste er sich bei der Verleihung einzig Carlo Ancelotti geschlagen geben.
Ja – "La Barba Roja", also der rote Bart. In Spanien wurde dieser Spitzname zum Symbol für seine Aura, seine Ruhe und seinen unverwechselbaren Look auf dem Platz.