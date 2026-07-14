Er kam im letzten Sommer für 46 Millionen Euro! Xabi Alonso sortiert Offensivstar beim FC Chelsea aus

"Wir haben mit dem Sportdirektor gesprochen und es besteht Interesse - seinerseits sowie von anderen Vereinen. Also lassen wir die Dinge erst einmal auf sich zukommen. Hoffentlich endet die Sache für alle Beteiligten auf die bestmögliche Art und Weise", erklärte Alonso, als er auf das Fehlen des argentinischen Flügelspielers angesprochen wurde.

Garnacho war erst im zurückliegenden Sommer für eine Ablösesumme in Höhe von 46 Millionen Euro von Manchester United an die Stamford Bridge gewechselt. In einer für Chelsea insgesamt schwierigen Saison wusste der 22-Jährige nur mäßig zu überzeugen. In wettbewerbsübergreifend 43 Pflichtspielen standen am Ende acht Tore und vier Assists zu Buche.

Seine überwiegend schwachen Auftritte trugen nicht nur dazu bei, dass der Verein die Spielzeit letztlich auf dem zehnten Tabellenplatz beendete, sondern er selbst auch die Chance auf eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft mit der argentinischen Nationalmannschaft verpasste.

Chelsea ist nach der verpassten Qualifikation für den internationalen Wettbewerb indes auf Transfereinnahmen angewiesen. Der derzeit 38 Spieler fassende Kader soll drastisch verkleinert und an die Anforderungen Alonsos angepasst werden.