Er kam chronisch zu spät und musste später sogar ins Gefängnis! Julian Nagelsmanns Wiedersehen bei der WM mit einer Skandal-Nudel von Curacao

Dort überzeugte er zwar sportlich wieder, beförderte sich aber abseits des Rasens gänzlich ins Abseits. Im Januar 2023 wurde Brenet innerhalb von nur zwei Wochen zweimal ohne Führerschein am Steuer erwischt. Verloren hatte er ihn 2020 - aufgrund einer Alkoholfahrt.

"Er nimmt offenbar keine Rücksicht auf die Behörden. Es kommt mir vor, als würde er nach einer Roten Karte weiter Fußball spielen", befand der zuständige Richter und verdonnerte Brenet 2024 zu einer einmonatigen Gefängnisstrafe. Bereits 2021 war er wegen häuslicher Gewalt zu einer Geldbuße und Sozialstunden auf Bewährung verurteilt worden. Die Gefängnisstrafe wegen der Führerschein-losen Fahrten wurde zwar auf Berufung in Sozialstunden umgewandelt, ungeachtet dessen kündigte Twente seinen Vertrag.

Brenet heuerte in Katar bei Al-Rayyan an, absolvierte dort in der Saison 2024/25 aber nur sechs Spiele. Vergangenen Herbst spielte er für den FC Livingston in Schottland, in der Rückrunde für Kayserispor in der Türkei. Nun nimmt er mit Curacao an der WM teil. Obwohl Brenet etliche Spiele für diverse niederländische U-Nationalmannschaften absolviert hat und 2016 sogar für die Elftal in der WM-Qualifikation aufgelaufen war, gewährte ihm die FIFA eine Sondergenehmigung für Einsätze für das Heimatland seiner Eltern.

Seit seinem Curacao-Debüt 2024 gelangen Brenet in 17 Spielen sechs Scorerpunkte. Bei der WM-Generalprobe gegen Aruba stand er rechts hinten in der Startelf und erzielte ein Tor. Am Sonntag um 19 Uhr trifft der mittlerweile 32-Jährige mit seiner Mannschaft zum WM-Auftakt auf Deutschland - und seine ehemaligen Trainer Nagelsmann und Schreuder.