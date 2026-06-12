Curacao ist in vielerlei Hinsicht ein spezieller WM-Teilnehmer. Mit nur rund 156.000 Einwohnern ist die Karibikinsel das kleinste Land, das sich jemals für eine Endrunde qualifiziert hat. Die offizielle Bevölkerungszahl ist aber gewissermaßen irreführend, denn tatsächlich kann Nationaltrainer Dick Advocaat (mit 78 Jahren übrigens der älteste der WM-Historie) in einem deutlich größeren Pool nach Nationalspielern fischen.
Er kam chronisch zu spät und musste später sogar ins Gefängnis! Julian Nagelsmanns Wiedersehen bei der WM mit einer Skandal-Nudel von Curacao
Curacao bei der WM mit sechs Spielern mit Deutschland-Vergangenheit
Als ehemalige Kolonie ist Curacao bis heute Teil des Königreichs der Niederlande, besitzt darin aber weitreichende Autonomie. Im Laufe der Jahre wanderten tausende Curacaoaner in die Niederlande aus. Ihre Nachkommen bilden das Rückgrat der seit 2010 von der FIFA anerkannten Nationalmannschaft. Tatsächlich wurde von den 26 Spielern im WM-Kader nur ein einziger auf Curacao geboren. Und zwar der international wohl bekannteste: Tahith Chong.
Chong schaffte einst bei Manchester United den Sprung zu den Profis und absolvierte insgesamt 16 Pflichtspiele, ehe er sich 2021 für ein halbes Jahr eher erfolglos bei Werder Bremen probierte. Damit ist der mittlerweile für Sheffield United tätige Mittelfeldspieler einer von sechs Akteuren im Kader mit Deutschland-Vergangenheit. Gervane Kastaneer spielte einst für den 1. FC Kaiserslautern, Riechedly Bazoer für den VfL Wolfsburg, Roshon van Eijma für Preußen Münster und Jürgen Locadia sowie Joshua Brenet für die TSG Hoffenheim.
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Brenet in Hoffenheim ein kostspieliger Flop und von Nagelsmann rausgeworfen
Rechtsverteidiger Brenet wechselte 2018 auch auf Betreiben des jetzigen Bundestrainers Julian Nagelsmann für 3,5 Millionen Euro von der PSV Eindhoven nach Hoffenheim. Als dreimaliger Eredivisie-Meister und zweimaliger niederländischer Nationalspieler. Bei der TSG erwies sich Brenet aber als kostspieliger Flop. Nachdem er in den ersten Bundesligaspielen nach seinem Transfer nur auf der Bank gesessen hatte, schwänzte er eine Videositzung vor Hoffenheims allerersten Champions-League-Spiel gegen Shakhtar Donetsk, woraufhin ihn Nagelsmann aus dem Kader warf.
Nagelsmann begnadigte Brenet anschließend zwar, in der restlichen Saison reichte es aber nur zu unregelmäßigen Einsätzen. Nachfolger Alfred Schreuder, mittlerweile übrigens Co-Trainer von Nagelsmann beim DFB, fand überhaupt keine Verwendung für ihn, Sebastian Hoeneß schickte ihn schließlich zur Reserve in die viertklassige Regionalliga Südwest. Immer wieder soll Brenet für disziplinarische Probleme gesorgt haben, etwa durch chronisches Zuspätkommen. Hoffenheim fand partout keinen Abnehmer für ihn, bis er 2022 ablösefrei zu Twente Enschede wechselte.
Brenet gerät mit dem Gesetz in Konflikt und wird zu Gefängnisstrafe verurteilt
Dort überzeugte er zwar sportlich wieder, beförderte sich aber abseits des Rasens gänzlich ins Abseits. Im Januar 2023 wurde Brenet innerhalb von nur zwei Wochen zweimal ohne Führerschein am Steuer erwischt. Verloren hatte er ihn 2020 - aufgrund einer Alkoholfahrt.
"Er nimmt offenbar keine Rücksicht auf die Behörden. Es kommt mir vor, als würde er nach einer Roten Karte weiter Fußball spielen", befand der zuständige Richter und verdonnerte Brenet 2024 zu einer einmonatigen Gefängnisstrafe. Bereits 2021 war er wegen häuslicher Gewalt zu einer Geldbuße und Sozialstunden auf Bewährung verurteilt worden. Die Gefängnisstrafe wegen der Führerschein-losen Fahrten wurde zwar auf Berufung in Sozialstunden umgewandelt, ungeachtet dessen kündigte Twente seinen Vertrag.
Brenet heuerte in Katar bei Al-Rayyan an, absolvierte dort in der Saison 2024/25 aber nur sechs Spiele. Vergangenen Herbst spielte er für den FC Livingston in Schottland, in der Rückrunde für Kayserispor in der Türkei. Nun nimmt er mit Curacao an der WM teil. Obwohl Brenet etliche Spiele für diverse niederländische U-Nationalmannschaften absolviert hat und 2016 sogar für die Elftal in der WM-Qualifikation aufgelaufen war, gewährte ihm die FIFA eine Sondergenehmigung für Einsätze für das Heimatland seiner Eltern.
Seit seinem Curacao-Debüt 2024 gelangen Brenet in 17 Spielen sechs Scorerpunkte. Bei der WM-Generalprobe gegen Aruba stand er rechts hinten in der Startelf und erzielte ein Tor. Am Sonntag um 19 Uhr trifft der mittlerweile 32-Jährige mit seiner Mannschaft zum WM-Auftakt auf Deutschland - und seine ehemaligen Trainer Nagelsmann und Schreuder.