Er kam als Wunschspieler von Pep Guardiola zum FC Bayern! Hoeneß-"Opfer" feiert Comeback nach 287 Tagen Leidenszeit

Bernat war 2014 als Wunschspieler von Trainer Pep Guardiola für zehn Millionen Euro vom FC Valencia nach München gewechselt. In Erinnerung blieb er beim FC Bayern weniger wegen seiner sportlichen Leistungen, sondern eher wegen des unwürdigen Nachtretens von Klub-Patron Uli Hoeneß.

Bei einer legendären Pressekonferenz im Herbst 2018 konterte Hoeneß Kritik am Verkauf Bernats für fünf Millionen Euro an PSG. Es wurde bekrittelt, dass der FC Bayern deshalb auf den defensiven Außenbahnen zu dünn aufgestellt sei. Hoeneß erwiderte: "Das Wohl und Wehe des FC Bayern hängt nicht von Juan Bernat ab!"

Ganz im Gegenteil: Bernat habe beim knappen Weiterkommen in der Champions League gegen den FC Sevilla in der Vorsaison "einen Scheißdreck" gespielt, merkte Hoeneß an: "Er war fast alleine dafür verantwortlich, dass wir aus der Champions League beinahe ausgeschieden sind. Da wurde entschieden, dass er verkauft wird."

Kurz vor Bernat hatte übrigens auch ein anderer ehemaliger Münchner Außenverteidiger sein Comeback nach langer Leidenszeit gefeiert: Bouna Sarr. Er kehrte im Winter zu seinem Ex-klub FC Metz zurück und lief dort vor eineinhalb Wochen erstmals nach 833 Tagen wieder auf.