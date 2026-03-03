Nach seiner Zeit beim FC Bayern München von 2014 bis 2018 spielte Juan Bernat zunächst fünf Jahre für Paris Saint-Germain, ehe er einige enttäuschende Kurzzeit-Engagements aneinanderreihte. Bei Benfica Lissabon, dem FC Villarreal und dem FC Getafe wurde der Linksverteidiger nicht glücklich - und im vergangenen Sommer vereinslos.
Er kam als Wunschspieler von Pep Guardiola zum FC Bayern! Hoeneß-"Opfer" feiert Comeback nach 287 Tagen Leidenszeit
Am 12. Februar nahm ihn schließlich der spanische Zweitligist SD Eibar bis zum Saisonende unter Vertrag. Die Basken spielten bis 2021 erstklassig, aktuell rangieren sie in der Segunda Division auf Platz elf. Bernat wurde am Sonntag beim 3:1-Sieg gegen den FC Cadiz in der Schlussphase erstmals eingewechselt. Es war sein erster Einsatz nach 287 Tagen.
Bei seinem Ex-Klub Getafe spielte Bernat am Ende nur noch unter Schmerzen. Nach der Trennung im Sommer unterzog er sich einer Operation am Schambein und arbeitete individuell an seinem Comeback. Im Herbst teilte er bei Instagram mit, dass er "wieder vollständig genesen" sei: "Ich kann es kaum erwarten, wieder auf dem Platz zu stehen." Ausgerechnet an seinem 33. Geburtstag erfüllte sich dieser Wunsch.
FC Bayern: Uli Hoeneß trat gegen Juan Bernat nach
Bernat war 2014 als Wunschspieler von Trainer Pep Guardiola für zehn Millionen Euro vom FC Valencia nach München gewechselt. In Erinnerung blieb er beim FC Bayern weniger wegen seiner sportlichen Leistungen, sondern eher wegen des unwürdigen Nachtretens von Klub-Patron Uli Hoeneß.
Bei einer legendären Pressekonferenz im Herbst 2018 konterte Hoeneß Kritik am Verkauf Bernats für fünf Millionen Euro an PSG. Es wurde bekrittelt, dass der FC Bayern deshalb auf den defensiven Außenbahnen zu dünn aufgestellt sei. Hoeneß erwiderte: "Das Wohl und Wehe des FC Bayern hängt nicht von Juan Bernat ab!"
Ganz im Gegenteil: Bernat habe beim knappen Weiterkommen in der Champions League gegen den FC Sevilla in der Vorsaison "einen Scheißdreck" gespielt, merkte Hoeneß an: "Er war fast alleine dafür verantwortlich, dass wir aus der Champions League beinahe ausgeschieden sind. Da wurde entschieden, dass er verkauft wird."
Kurz vor Bernat hatte übrigens auch ein anderer ehemaliger Münchner Außenverteidiger sein Comeback nach langer Leidenszeit gefeiert: Bouna Sarr. Er kehrte im Winter zu seinem Ex-klub FC Metz zurück und lief dort vor eineinhalb Wochen erstmals nach 833 Tagen wieder auf.
