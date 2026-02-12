„Er ist wie Ryanair“ – Roy Keane gibt eine brutale Einschätzung zum Neuzugang von Man Utd im Sommer ab

Keane hat nach seinem unglaublichen Tor Sesko ins Visier genommen. Der Stürmer kam von der Bank und verwertete eine schöne Flanke von Bryan Mbeumo, indem er den Ball in die obere Ecke schoss und damit Carrick's Serie von fünf ungeschlagenen Spielen fortsetzte. Keane ist jedoch – in seiner typischen Art – der Meinung, dass dies lediglich ein Spiegelbild des sinkenden Niveaus in Old Trafford ist, und vergleicht sie mit Ryanair.

Nach dem Spiel lobte Carrick Sesko jedoch in den höchsten Tönen.

Er sagte: „Es ist ein unglaublicher Abschluss aus diesem Winkel, den Ball ins Tor zu bringen – das ist ein großartiges Tor. Ben ist dazu in der Lage. Er hat das schon immer gemacht. Es ist nicht so, dass er plötzlich auf der Bildfläche erschienen ist. Er hat das schon immer gemacht und bewiesen, dass er auch Tore schießen kann. Das hat er auch im Training für uns gezeigt.

„Um ehrlich zu sein, ist das nicht überraschend. Ich denke, das ist einfach seine Art, das ist das, was er gut kann.“