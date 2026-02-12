Getty Images Sport
„Er ist wie Ryanair“ – Roy Keane gibt eine brutale Einschätzung zum Neuzugang von Man Utd im Sommer ab
Keane versucht es.
Keane hat nach seinem unglaublichen Tor Sesko ins Visier genommen. Der Stürmer kam von der Bank und verwertete eine schöne Flanke von Bryan Mbeumo, indem er den Ball in die obere Ecke schoss und damit Carrick's Serie von fünf ungeschlagenen Spielen fortsetzte. Keane ist jedoch – in seiner typischen Art – der Meinung, dass dies lediglich ein Spiegelbild des sinkenden Niveaus in Old Trafford ist, und vergleicht sie mit Ryanair.
Nach dem Spiel lobte Carrick Sesko jedoch in den höchsten Tönen.
Er sagte: „Es ist ein unglaublicher Abschluss aus diesem Winkel, den Ball ins Tor zu bringen – das ist ein großartiges Tor. Ben ist dazu in der Lage. Er hat das schon immer gemacht. Es ist nicht so, dass er plötzlich auf der Bildfläche erschienen ist. Er hat das schon immer gemacht und bewiesen, dass er auch Tore schießen kann. Das hat er auch im Training für uns gezeigt.
„Um ehrlich zu sein, ist das nicht überraschend. Ich denke, das ist einfach seine Art, das ist das, was er gut kann.“
Keanes kühne Interpretation
Keane sagte bei Stick To Football: „Das war ein schöner Abschluss. Entschuldigung, aber ist das nicht genau das, was er tun soll? Er kommt von der Bank und sie versuchen, das Spiel zu drehen.
Man United und ihre Erwartungen sind wie Ryanair. Wenn ein Flug pünktlich ist, jubeln alle, lachen und scherzen. Aber normalerweise hat man zwei Stunden Verspätung, und alle halten das für normal!
Ich bin am Sonntag mit Ryanair geflogen und hatte zwei Stunden Verspätung. Niemand hat sich darüber aufgeregt, weil wir das erwarten. Man hat niedrige Erwartungen ...
„Bei Ryanair weiß man, wann man landet, und sie spielen Musik, weil sie pünktlich waren? Das sind Sesko und United, das ist es, was man tun sollte ...
„Man hat niedrige Erwartungen, er ist ein Stürmer! Ich habe das Tor gesehen, es war ein schöner Abschluss mit perfektem Timing. Alle sind begeistert, weil es der Ausgleichstreffer ist, [Ian] Wright hat das jede Woche gemacht...
„Du (Neville) bist ein Cheerleader für sie, du und Jim Ratcliffe! Ein Unentschieden bei West Ham und das ist erstaunlich? Das ist mein Punkt, es gibt keinen Druck auf diese United-Mannschaft.“
Sesko's Form
Sesko hat in dieser Saison sechs Tore in der Premier League erzielt und nun vier Tore in seinen letzten fünf Spielen für den Verein erzielt.
Carrick fügte hinzu: „Das letzte Tor hat ihm sehr gut getan. Heute Abend war es aufgrund der Emotionen des Spiels etwas anders, aber es war sicherlich ein wichtiger und großer Moment für ihn und uns.“
Was kommt als Nächstes?
United trifft am Montagabend auswärts auf Everton, bevor es zum Duell mit Crystal Palace kommt. Carrick's Mannschaft liegt derzeit auf dem vierten Platz der Premier League-Tabelle, 11 Punkte hinter Tabellenführer Arsenal. Der Verein hat außerdem nur einen Punkt Vorsprung vor Chelsea auf Platz fünf.
Michael Owen sagte gegenüber GOAL, dass United innerhalb von zwei Jahren wieder um den Titel mitspielen könnte: „Auch wenn sie wirklich gut spielen, geht es nicht nur darum, was man diesem Team hinzufügen kann, damit es eine Chance auf einen Titel hat. Wir alle wissen, dass Casemiro den Verein verlässt. Wir alle denken, dass sie noch Spieler brauchen. Es gibt auch ein Fragezeichen hinter Bruno Fernandes und ob er bleiben wird. Es könnte sein, dass diese Mannschaft in diesem Sommer noch einige Veränderungen durchlaufen wird. Das ist schwer zu sagen.
In seiner aktuellen Zusammensetzung und mit der Art und Weise, wie die Mannschaft derzeit spielt, könnte sie am Ende der Saison den zweiten oder dritten Platz in der Liga belegen. Wenn die Liga morgen beginnen würde, könnte man nicht ausschließen, dass sie eine echte Chance hat, um die Meisterschaft mitzuspielen – so wie sie derzeit spielt, so wie Liverpool spielt, so wie City spielt. Im Allgemeinen waren ihre Saisons ziemlich schlecht, und es wird eine niedrige Gesamtpunktzahl sein, die in dieser Saison zum Gewinn der Meisterschaft führt. So wie sie derzeit spielen, kann man das nicht ausschließen.“
Automatisch übersetzt von GOAL-e
