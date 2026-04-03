Neymar wurde beim 2:0-Sieg des FC Santos gegen Clube do Remo als Mann des Spiels gefeiert. Doch der ehemalige Star des FC Barcelona und von Paris Saint-Germain geriet danach in einen Sexismus-Skandal.
"Er ist unglaublich respektlos gegenüber den Spielern": Neymar erntet Shitstorm nach misogynen Äußerungen über Schiedsrichter
Der 34-jährige Brasilianer war an beiden Treffern beteiligt, das 1:0 bereitete er direkt vor. Er sah sich jedoch während des gesamten Spiels starker Provokationen ausgesetzt und reagierte nach einem Zusammenstoß mit Diego Hernandez in der zweiten Halbzeit aggressiv.
Für sein Verhalten erhielt Neymar die Gelbe Karte und wird daher das Duell am Sonntag gegen Flamengo im Maracana verpassen. Dieses Spiel schätzte das brasilianische Portal UOL als entscheidend für Neymars WM-Aussichten ein.
Seinen Unmut richtete er anschließend gegen Schiedsrichter Savio Peira Sampaio. "Diese Karte ist unfair. Ich war am Ende des Spiels Opfer eines gefährlichen, unnötigen Tacklings. Es war nicht das erste, sondern das dritte oder vierte. Ich habe protestiert und eine Gelbe Karte bekommen", erklärte Neymar nach der Partie im Interview mit Canal Premiere.
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Kontroverse um Neymar wegen des Begriffs "chico"
Neymar führte aus: "So ist Savio eben. Er ist wie ein Chico schlecht gelaunt aufgewacht und in diesem Zustand auf den Platz gekommen. Er will der Star des Spiels sein. Er ist unglaublich respektlos gegenüber den Spielern. Er redet und diskutiert nicht. Er ist die Art von Typ, der das Spiel diktiert, der alles kontrollieren will. Er muss lernen, damit umzugehen. Das ist respektlos."
Einige Social-Media-Beiträge deuteten daraufhin an, Neymar habe mit der Benutzung des Begriffs "chico" auf das Thema Menstruation angespielt. Daher sorgte er besonders für Kontroversen.
Journalistin verurteilt Neymar scharf
"Das Wort 'chiqueiro' (Schweinestall, Anm.d.Red.) leitet sich ebenfalls davon ab und bezieht sich auf eine Zeit, in der die Menstruation oft mit Schmutz in Verbindung gebracht wurde. 'De chico' zu sein bedeutete, schmutzig zu sein", erklärte der TV-Sender CNN Brasilien.
Marina Pereira, Journalistin des Senders, kritisierte Neymars Ausdruck als sexistisch und frauenfeindlich. Sie schrieb bei X: "Wie leicht es doch ist, sexistische und diskriminierende Äußerungen zu reproduzieren. Seit Jahren wird Frauen ein schlechtes Gewissen wegen ihrer Periode eingeflößt. Ein einfacher biologischer Vorgang, der als etwas Schmutziges wahrgenommen wird, hormonelle Schwankungen und körperliche Schmerzen werden abgetan. Und es gibt Leute, die das verteidigen."
Neymar steht mit Santos im Campeonato Brasileiro Serie A derzeit nach neun Spieltagen mit zehn Punkten auf Platz 13 bei insgesamt 20 Mannschaften. In vier Ligaspielen gelangen ihm bislang drei Tore und zwei Vorlagen.
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Neymar: Leistungsdaten für den FC Santos
- Pflichtspiele: 259
- Tore: 150
- Vorlagen: 73
- Gelbe Karten: 75
- Gelb-Rote-Karten: 3
- Rote Karten: 3
Häufig gestellte Fragen
Neymar ist offensiv fast überall einsetzbar. Meist beginnt er auf dem linken Flügel – dort kennt man ihn, dort fühlt er sich wohl. Mit Ball am Fuß zieht er gerne nach innen, nimmt Tempo auf, sucht das Dribbling oder den Abschluss. Je nach Spielverlauf rückt er aber auch mal ins Zentrum – als hängende Spitze, kreative Neun oder Verbindungsspieler hinter den Spitzen.
Geboren wurde Neymar, mit vollem Namen Neymar da Silva Santos Junior, am 5. Februar 1992 in Mogi das Cruzes, einer Stadt im Bundesstaat Sao Paulo. Genau dort hat alles angefangen – Bolzplatz, Jugendverein, erste Schritte Richtung Profifußball.
Beim FC Santos trägt Neymar wieder die Nummer 10, so wie er sie bei Paris oder Al-Hilal inne hatte. Auch in der Nationalelf lauft der Offensivspieler seit vielen Jahren mit der prestigeträchtigen Rückennummer auf. Beim FC Barcelona und in seiner Anfangszeit bei Santos spielte er noch mit der 11.
Offiziell ist er 1,75 Meter groß. Manche Quellen geben auch 1,74 an – aber das ist im Profibereich kaum ein Thema. Auf dem Platz zählt, wie man sich bewegt – und da wirkt er oft größer, als es das Maßband hergibt.
Sein Gewicht liegt irgendwo zwischen 64 und 68 Kilogramm. Je nachdem, ob Saisonstart, Reha-Phase oder Hochform. Solche Schwankungen sind im Spitzensport völlig normal – vor allem bei Offensivspielern.
Meist wird EU 41 oder US 8 bis 8,5 genannt. Es gibt Hinweise, dass er bewusst etwas kleinere Schuhe trägt – für ein besseres Ballgefühl.
Rechts ist sein starker Fuß – Freistöße, Dribblings, Abschlüsse. Trotzdem: Neymar ist kein Einbeiniger. Auch mit links gelingt ihm vieles, was andere nicht mal mit ihrem starken Fuß schaffen.
Begonnen hat er bei Portuguesa Santista. Schon früh wechselte er dann zum FC Santos – dem Verein, mit dem er Profi wurde und den er später als Weltstar verließ. Und genau dort ist er nun zurück – seit dem 31. Januar 2025, mit einem Vertrag bis Jahresende.
Aktuell lebt er in Brasilien, nahe Sao Paulo – in der Nähe des Trainingszentrums von Santos. Zusätzlich besitzt er Häuser in Paris, Riad, Dubai und an der brasilianischen Küste. Wo er gerade ist, hängt vom Kalender ab – und von der Familie, dem Verein, den Sponsoren und der Reha.
Seine Sammlung ist groß – und teuer: Ferrari, Porsche, Audi R8 Spyder, Maserati. Dazu kommen ein Privatjet und mehrere Helikopter. In Brasilien nutzt er oft einen SUV, je nach Anlass auch ein sportliches Coupé. Alles da – die Auswahl ist nicht klein.
Deutsch spricht er nicht. Seine Sprachen: Portugiesisch, Spanisch, Französisch und Englisch. Alles hat er sich im Lauf seiner Karriere angeeignet – je nach Verein und Land, in dem er gespielt hat.
Neymar ist Vater von vier Kindern. Sein erster Sohn Davi Lucca kam 2011 zur Welt. Danach folgte Tochter Mavie im Jahr 2023, aus der Beziehung mit Bruna Biancardi. 2024 wurde Tochter Helena geboren, deren Mutter Kimberlly ist.
Und schließlich kam – je nach Quelle Ende 2024 oder Anfang 2025 – Tochter Mel zur Welt, ebenfalls mit Bruna Biancardi. Die exakten Daten schwanken je nach Berichterstattung ein wenig.
- Bruna Biancardi – sie ist aktuell an seiner Seite. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder, kennen sich seit Jahren, hatten Höhen und Tiefen. Derzeit leben sie wieder zusammen in Brasilien.
In seiner Zeit bei Al-Hilal soll er rund 150 Millionen Euro im Jahr verdient haben – netto. Auch nach dem Wechsel zu Santos ist sein Vermögen gewaltig: geschätzt zwischen 100 und 185 Millionen Euro. Dazu kommen Sponsorverträge mit Puma, Red Bull, Konami und Co. – Neymar ist längst auch ein Business.
Die Liste ist lang: Champions-League mit dem FC Barcelona (2015), Copa Libertadores mit Santos (2011), Meister in Spanien, Frankreich, Saudi-Arabien. Olympia-Gold 2016, Confed-Cup 2013, diverse Pokalsiege. Jetzt, mit 33, will er mit Santos vielleicht noch einen letzten Titel in der Heimat holen.
- Den Titel selbst hat er nie geholt – aber er war nah dran. 2015 und 2017 stand er auf dem Podium, jeweils als Dritter. Mehrmals wurde er nominiert – aber der ganz große Wurf blieb (bisher) aus.
Auch beim FIFA-Weltfußballer reichte es noch nicht zum ersten Platz. Er war regelmäßig nominiert, stand mehrfach auf den Shortlists – doch am Ende landete immer jemand anderes ganz oben.
Neymar, klar – oder einfach "Ney". Auf dem Trikot steht seit Jahren "Neymar Jr." – das hat sich eingebrannt. Mehr braucht es nicht. Sein Name allein ist längst ein Begriff. Weltweit.