Obwohl Gosens bei den Königsblauen auf Anhieb in die Kategorie der Topverdiener aufsteigen und ein Bruttogehalt von über einer Million Euro pro Jahr einstreichen könnte, müsste er im Vergleich zu seinem aktuellen Arbeitspapier erhebliche finanzielle Abstriche in Kauf nehmen. In der Toskana bezieht er derzeit ein Nettoeinkommen von über einer Million Euro jährlich.

Als möglicher Lösungsansatz gilt eine Abfindung seitens der AC Florenz, da der Kontrakt des Defensivakteurs in Italien noch eine langfristige Gültigkeit besitzt. Neben den monetären Rahmenbedingungen spielt auch die private Komponente eine entscheidende Rolle in den Überlegungen.

Gosens hat sich mit seiner Ehefrau und den beiden Kindern in Italien etabliert und fühlt sich dort heimisch. Die Kombination aus finanziellen Einbußen und familiären Veränderungen sorgt daher auch bei S04 für eine abwartende Haltung.