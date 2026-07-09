Nach Bild-Informationen bemüht sich Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 um eine Verpflichtung von Robin Gosens von der AC Florenz, wobei erste Gespräche zwischen den Parteien bereits stattgefunden haben. Der 32-jährige Außenbahnspieler, der in seiner Karriere bislang 24 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft absolvierte, steht bei den Italienern in der Serie A bis 2028 unter Vertrag. Zwischen dem Bundesliga-Rückkehrer und der Fiorentina zeichnet sich bezüglich der Ablösemodalitäten eine schnelle Einigung ab, da Florenz den Linksfuß unbedingt abgeben möchte. Im Raum steht eine Ablösesumme im Bereich von einer Million Euro, was für Schalke eine wirtschaftlich überschaubare Hürde darstellt. Der Knackpunkt eines potenziellen Wechsels liegt demnach primär auf der Seite des Spielers selbst.
Er ist riesiger Fan des Vereins! Bahnt sich beim FC Schalke 04 ein echter Transferkracher an?
Obwohl Gosens bei den Königsblauen auf Anhieb in die Kategorie der Topverdiener aufsteigen und ein Bruttogehalt von über einer Million Euro pro Jahr einstreichen könnte, müsste er im Vergleich zu seinem aktuellen Arbeitspapier erhebliche finanzielle Abstriche in Kauf nehmen. In der Toskana bezieht er derzeit ein Nettoeinkommen von über einer Million Euro jährlich.
Als möglicher Lösungsansatz gilt eine Abfindung seitens der AC Florenz, da der Kontrakt des Defensivakteurs in Italien noch eine langfristige Gültigkeit besitzt. Neben den monetären Rahmenbedingungen spielt auch die private Komponente eine entscheidende Rolle in den Überlegungen.
Gosens hat sich mit seiner Ehefrau und den beiden Kindern in Italien etabliert und fühlt sich dort heimisch. Die Kombination aus finanziellen Einbußen und familiären Veränderungen sorgt daher auch bei S04 für eine abwartende Haltung.
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Karriereende von Robin Gosens könnte auf Schalke geschehen
Dass eine Rückkehr nach Deutschland dennoch im Bereich des Möglichen liegt, hat mit der emotionalen Verbundenheit des Profis zum Revierklub zu tun. Gosens ist seit seiner Kindheit glühender Anhänger des FC Schalke und betonte in der Vergangenheit mehrfach seinen Wunsch, eines Tages für seinen Herzensverein aufzulaufen.
Bereits im Jahr 2022 äußerte sich der ehemalige Akteur von Union Berlin gegenüber Sky sehr konkret zu einem potenziellen Wechsel nach Gelsenkirchen: "Vielleicht haben sie sich in vier Jahren gefangen und spielen wieder eine Rolle in der Bundesliga, was ich mir von ganzem Herzen wünschen würde. Und vielleicht ist es dann ja tatsächlich der perfekte Moment, um meine Karriere dort zu beenden."
Falls der Gosens-Transfer platzt: Das ist Schalkes Alternative
Dennoch sichern sich die Schalker Verantwortlichen auf dem Transfermarkt ab, um im Falle eines Scheiterns der Gosens-Verhandlungen nicht mit leeren Händen dazustehen. Parallel laufen laut Bild die Bemühungen um Linksverteidiger Moussa Ndiaye weiter.
Der 24-jährige Abwehrspieler war zuletzt bereits vom belgischen Traditionsverein RSC Anderlecht an die Knappen ausgeliehen. Intern wird das Szenario so bewertet, dass letztlich derjenige Akteur den Zuschlag erhalten könnte, bei dem sich eine finale Einigung zeitnah und unkompliziert realisieren lässt.
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