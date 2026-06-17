Rund zwei Stunden vor Anpfiff brach erstmals lautstarker Jubel in der Arena von Houston aus. Der Grund: Auf den riesigen Screens gab es Cristiano Ronaldos Ausstieg aus dem Mannschaftsbus live zu sehen. Kurz darauf wurde einer der zehntausenden Fans mit CR7-Trikot auf den Tribünen interviewt. Er brüllte ins Mikrofon: "We are here to support Cristiano Ronaldo!"
Er ist nur noch eine große Bürde für Portugals WM-Chancen: Cristiano Ronaldo liefert Horror-Auftritt in Messis Schatten ab
Lionel Messi mit Gala beim WM-Auftakt - und Cristiano Ronaldo?
Worum es in Houston ging, war schnell klar: Nicht um Portugal, schon gar nicht um die DR Kongo, sondern um Cristiano Ronaldo. Der 41-jährige Superstar von Al-Nassr musste schließlich im hochgejazzten GOAT-Duell nachlegen. Tags zuvor hatte sein ewiger Widersacher Lionel Messi (38) Argentinien mit einem Dreierpack zum 3:0-Sieg gegen Algerien geschossen. Zudem hatte er Ronaldos Rekord von Treffern in fünf verschiedenen Weltmeisterschaften eingestellt und dazu noch Miroslav Kloses Allzeit-Bestmarke von 16 WM-Toren.
43 Minuten vor Anpfiff betrat Ronaldo schließlich zum Aufwärmen den Rasen. Um in Stimmung zu kommen, schoss er den Ball wiederholt ins leere Tor - und seine Fans (also praktisch alle Menschen im Stadion) flippten jedes Mal aufs Neue aus. Wie man später wusste: In weiser Voraussicht, denn Grund zur Freude bereitete ihnen Ronaldo in den folgenden 90 Minuten mit gegnerischen Verteidigern und sogar einem Keeper nicht.
- Getty Images
Cristiano Ronaldos Horror-Bilanz in der ersten Halbzeit: 16 Pässe, 15 davon zurück
Als Mittelstürmer aufgeboten, lungerte Ronaldo die meiste Zeit zwischen den kongolesischen Verteidigern herum. Teilweise wartete er sogar im Abseits darauf, dass sie langsam auf seine Höhe zurückschoben. Bisweilen wirkte Ronaldo fast so statisch wie Kongos Kultfan Lumumba Vea, der bekannt dafür ist, über die volle Spielzeit auf einem Podest regungslos mit erhobenem rechten Arm zu stehen und damit eine Statue des kongolesischen Volkshelden Patrice Lumumba zu imitieren. Wegen der Ebola-bedingten Einreisbeschränkungen verpasste Lumumba Vea Kongos erste Partie, für die beiden weiteren Gruppenspiele soll er aber noch nachreisen.
Ronaldo zeigte einmal links im Strafraum brotlose Übersteiger, fiel einmal beim Versuch eines Fallrückziehers um und ärgerte sich mehrmals gestenreich, dass ihn seine Kollegen nicht entsprechend einsetzten. Am frühen Führungstreffer durch Joao Neves war er nicht beteiligt.
Anschließend schaltete die eigentlich so talentierte portugiesische Auswahl in den Verwaltungsmodus. Es schien, als würde Ronaldos Lethargie seine Kollegen anstecken - bis Kongo in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit nicht unverdient zum Ausgleich traf. Woraufhin Ronaldo seinen eigenen Keeper Diogo Costa für alle sichtbar auf dem Platz kritisierte. Ronaldo selbst verzichtete übrigens auf jegliche Abwehrarbeit.
Der Vollständigkeit halber muss man anmerken: Als plötzliches Lauf- und Arbeitswunder hatte sich auch Messi gegen Algerien nicht hervorgetan. Anders als Ronaldo suchte er aber immerhin aktiv die Bälle und wartete nicht auf sie. Ronaldos Bilanz in der ersten Halbzeit gegen Kongo: 0 Schüsse, 0 Dribblings, 16 Pässe, 15 davon zurück.
- AFP
Cristiano Ronaldo treibt Bruno Fernandes bei WM-Auftakt zur Weißglut
Unter den Ronaldo-Fans auf den Rängen machte sich schnell Ernüchterung breit. Vereinzelte Meeessi-Rufe buhten sie weg. Richtig laut wurde es in der ersten Halbzeit nur einmal. Und zwar, als auf den Screens der weltbekannte YouTuber IShowSpeed eingeblendet wurde. Er gilt als größter CR7-Fan überhaupt und rastete in seinem Ronaldo-Trikot kurzerhand aus. Nicht einmal diese Sequenz schien Ronaldo anzustacheln.
Nach dem Seitenwechsel änderte sich zunächst nichts - bis Ronaldo in der 68. Minute urplötzlich freistehend zum Abschluss kam (20. Ballkontakt!) und rechts vorbei schoss. Mitspieler Bruno Fernandes sank fassungslos und sogar sichtbar erbost zu Boden, schließlich hatte er sich in Ronaldos Rücken in einer deutlich besseren Abschlussposition befunden. Das 2:1 wäre wohl nur reine Formsache gewesen. In der 74. Minute (21. Ballkontakt!) wiederholte er die Szene erstaunlich detailgenau, allerdings ohne einen besser postierten Mitspieler zur Weißglut zu bringen. Aber eben auch ohne Erfolg. Daraufhin feuerte er seine Fans gestenreich an, die mit artigen Sprechchören folgten - und in der restlichen Spielzeit wieder enttäuscht wurden.
Ronaldo war ins Turnier gestartet, um es erstmals zu gewinnen. Um zu schaffen, was Messi vor vier Jahren in Katar gelungen ist. Nach diesem Auftaktremis und insgesamt ernüchternden Auftritt Portugals lässt sich festhalten: Ronaldo ist für die Erfüllung seines eigenen Traums eher Bürde als Hilfe.
Häufig gestellte Fragen
Mit 40 Jahren hat Cristiano Ronaldo nicht mehr die Schnelligkeit und Spritzigkeit wie zu Beginn seiner Karriere, als er vor allem auf den Flügeln spielte. Inzwischen ist der Portugiese auf dem Feld vor allem in der Sturmspitze als torgefährlicher Angreifer zu finden.
Cristiano Ronaldo wurde am 5. Februar 1985 als jüngstes von vier Kindern in der Gemeinde Santo Antonio in Funchal, der Hauptstadt der portugiesischen Insel Madeira, geboren.
Aktuell trägt Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr FC die Rückennummer 7, und auch bei der portugiesischen Nationalmannschaft läuft der Angreifer mit dieser Trikotnummer auf. Das war jedoch nicht immer so. Zu Beginn seiner Karriere trug er bei Sporting Lissabon die Nummer 28, anschließend lief er bei Manchester United und Real Madrid mit der Rückennummer 7 auf, wobei Ronaldo bei den Madrilenen kurzeitig die Trikotnummer 9 inne hat. In der portugiesischen Nationalmannschaft lief Cristiano Ronaldo zudem bereits mit den Rückennummern 11 und 17 auf.
Cristiano Ronaldo ist 1,87 Meter groß. Trotz seiner Körpergröße war CR7 in seiner besten Zeit für seine Schnelligkeit bekannt.
Cristiano Ronaldo weist derzeit ein Körpergewicht von 83 Kilogramm auf. Der Portugiese ist bekannt für sein Hartes Training und eine strenge Ernährung. Trotz seines Alters von 40 Jahren ist Ronaldo körperlich weiterhin topfit.
Die Schuhgröße von Cristiano Ronaldo beträgt 41,5, was für seine Körpergröße vergleichsweise klein ist.
Cristiano Ronaldo ist Rechtsfuß. Doch auch sein linker Fuß zählt zu seinen Stärken. Bereits über 170 Tore konnte er mit dem linken Fuß erzielen.
In der Jugend hat Cristiano Ronaldo bei insgesamt drei Vereinen gespielt. Als Achtjähriger trat er in den Amateurklub CF Andorinha ein. Anschließend wechselte Ronaldo zu Nacional Funchal und dann aufs portugiesisches Festland zu Sporting Lissabon, wo er letztendlich sein Profidebüt gab.
Cristiano Ronaldo wohnt derzeit in einem Anwesen im exklusiven Wohngebiet Al Muhammadiyah in Riad, der Hauptstadt von Saudi-Arabien, wo der Angreifer seit 2023 bei Al-Nassr FC spielt. Ronaldo hat sich mittlerweile ein beachtliches Immobilienportfolio aufgebaut. Der Weltstar besitzt Häuser und Apartments auf der ganzen Welt, beispielsweise in seinem Heimatort Madeira, in Lissabon, Madrid, Manchester oder auch in New York. Ende 2024 kaufte CR7 zudem eine Villa auf Jumeirah Bay Island in Dubai, die auch als „Milliardärs-Insel“ bekannt ist.
Cristiano Ronaldo hat ein Faible für teure und schnelle Autos. Zu seinem Fuhrpark gehören die exklusivsten Fahrzeuge der Welt. So besitzt CR7 gleich drei Bugattis. Zuletzt ergatterte Ronaldo einen von zehn Bugatti Centodieci, der mehr als zehn Millionen Euro wert ist. Aber auch Autos der Marken Lamborghini, Porsche, Ferrari oder Rolls-Royce stehen in Ronalds Garage. Der Wert seiner Auto-Sammlung liegt bei mehreren Millionen Euro.
Cristiano Ronaldo spricht kein Deutsch. Durch seine Stationen in Europa hat er jedoch einige Sprachen erlernt. Der Portugiese spricht fließend Englisch, Spanisch, Italienisch und natürlich Portugiesisch.
Cristiano Ronaldo ist Vater von fünf Kindern: Cristiano Jr., Mateo, Eva, Alana Martina und Bella. Die beiden Letztgenannten wurden von seiner derzeitigen Partnerin Georgina Rodriguez geboren.
Cristiano Ronaldo ist mit dem argentinisch-spanischen Model und Influencerin Georgina Rodriguez liiert. Die beiden sind seit 2016 ein Paar. Rodriguez ist die leibliche Mutter von Ronaldos Kindern Alana Martina und Bella.
Laut dem Wirtschaftsmagazin Forbes ist Cristiano Ronaldo derzeit der am höchsten bezahlte Sportler der Welt. Bei Al-Nassr FC kassiert CR7 eine Summe von 200 Millionen Euro im Jahr. Sein Vermögen wird auf mehrere hundert Millionen Euro geschätzt.
Cristiano Ronaldo ist nicht nur einer der bekanntesten, sondern auch einer der erfolgreichsten Fußballer der Welt. Insgesamt 36 nationale und internationale Titel konnte er in seiner Karriere bislang gewinnen. Zu seinen größten Erfolgen zählen fünf Champions-League-Titel und der Gewinn der Europameisterschaft 2016.
Nicht nur mit seinen Vereinen konnte sich Cristiano Ronaldo über zahlreiche Titel freuen. Der Angreifer hat in seiner Karriere auch eine Vielzahl individueller Auszeichnungen erhalten. Cristiano Ronaldo gewann mit dem Ballon d’Or, der prestigeträchtigsten Individualauszeichnung im europäischen Fußball, ganze fünf Mal. Seinen letzten Ballon d’Or sicherte sich CR7 2017.
Auch die Wahl zum FIFA-Weltfußballer hat der portugiesische Stürmer bereits mehrfach gewonnen. Insgesamt durfte sich Ronaldo dreimal FIFA-Weltfußballer nennen, zuletzt im Jahr 2017.
Cristiano Ronaldos Spitzname "CR7" ist mittlerweile legendär. Dabei ist sein Beiname eine einfache Zusammensetzung seiner Initialen und seiner Rückennummer. Ronaldo erhielt in seiner Karriere bislang eine Vielzahl weiterer Spitznamen. So war er zu seiner Zeit in Spanien auch als "El Bicho" bekannt, was so viel wie "der Käfer" oder "das Tier" heißt.