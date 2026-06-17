Er ist nur noch eine große Bürde für Portugals WM-Chancen: Cristiano Ronaldo liefert Horror-Auftritt in Messis Schatten ab

Als Mittelstürmer aufgeboten, lungerte Ronaldo die meiste Zeit zwischen den kongolesischen Verteidigern herum. Teilweise wartete er sogar im Abseits darauf, dass sie langsam auf seine Höhe zurückschoben. Bisweilen wirkte Ronaldo fast so statisch wie Kongos Kultfan Lumumba Vea, der bekannt dafür ist, über die volle Spielzeit auf einem Podest regungslos mit erhobenem rechten Arm zu stehen und damit eine Statue des kongolesischen Volkshelden Patrice Lumumba zu imitieren. Wegen der Ebola-bedingten Einreisbeschränkungen verpasste Lumumba Vea Kongos erste Partie, für die beiden weiteren Gruppenspiele soll er aber noch nachreisen.

Ronaldo zeigte einmal links im Strafraum brotlose Übersteiger, fiel einmal beim Versuch eines Fallrückziehers um und ärgerte sich mehrmals gestenreich, dass ihn seine Kollegen nicht entsprechend einsetzten. Am frühen Führungstreffer durch Joao Neves war er nicht beteiligt.

Anschließend schaltete die eigentlich so talentierte portugiesische Auswahl in den Verwaltungsmodus. Es schien, als würde Ronaldos Lethargie seine Kollegen anstecken - bis Kongo in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit nicht unverdient zum Ausgleich traf. Woraufhin Ronaldo seinen eigenen Keeper Diogo Costa für alle sichtbar auf dem Platz kritisierte. Ronaldo selbst verzichtete übrigens auf jegliche Abwehrarbeit.

Der Vollständigkeit halber muss man anmerken: Als plötzliches Lauf- und Arbeitswunder hatte sich auch Messi gegen Algerien nicht hervorgetan. Anders als Ronaldo suchte er aber immerhin aktiv die Bälle und wartete nicht auf sie. Ronaldos Bilanz in der ersten Halbzeit gegen Kongo: 0 Schüsse, 0 Dribblings, 16 Pässe, 15 davon zurück.