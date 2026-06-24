Nach dem Trainerwechsel bei RB Leipzig fordert der neue Coach Martín Demichelis laut Transferexperte Fabrizio Romano die Verpflichtung von Sechser Samu Costa. Der 25 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler steht aktuell bei Demichelis' Ex-Verein RCD Mallorca unter Vertrag. Das Arbeitspapier des Linksfußes auf der Baleareninsel besitzt noch eine langfristige Gültigkeit bis zum Sommer 2028.
Er ist Nationalspieler von Portugal: Martin Demichelis will Sechser offenbar zu RB Leipzig lotsen
Costa war erst vor einem Jahr von UD Almería nach Mallorca gewechselt, nachdem er seine fußballerische Ausbildung in seiner Heimat beim portugiesischen Traditionsklub SC Braga genossen hatte. In der abgelaufenen Pflichtspielzeit avancierte die Defensivkraft bei den Iberern zur absoluten Konstanten und absolvierte 36 Pflichtspiele. Dabei gelangen ihm sieben Treffer sowie zwei Torvorlagen.
Diese sportliche Entwicklung blieb auch der Nationalmannschaft nicht verborgen. Costa reiste mit der Auswahl Portugals zur laufenden Weltmeisterschaft, kam im bisherigen Turnierverlauf für die Mannschaft jedoch noch nicht zu Spielminuten.
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Ist Costa Leipzigs Ideallösung fürs Zentrum?
Demichelis, einstiger Innenverteidiger des FC Bayern München, setzt bei der Neugestaltung des Kaders im Zentrum auf physische Präsenz und Stabilität. Costa gilt für das System des neuen Übungsleiters als die Ideallösung im defensiven Mittelfeld, um den Leipzigern im sogenannten Maschinenraum die nötige Balance zwischen Abwehrarbeit und Umschaltspiel zu verleihen.
Die Verhandlungen über die Ablösemodalitäten für den defensiven Strategen dürften angesichts der Vertragslaufzeit zu einer der ersten großen Herausforderungen für das Management um Sportdirektor Marcel Schäfer werden.
Demichelis seit 2017 als Trainer aktiv
Am Montag verkündete Leipzig den Deal mit Demichelis. Der 45-Jährige, der zwischen 2003 und 2011 als Spieler 259 Pflichtspiele für Bayern absolvierte, hatte beim La-Liga-Absteiger erst zuletzt um zwei Jahre verlängert. Demichelis kam erst am 1. März auf die Insel, um den Klub vor dem Gang in die Segunda Division zu retten. Das klappte jedoch nicht, in zwölf Pflichtspielen an der Seitenlinie von Mallorca kam der Argentinier auf einen Punkteschnitt von 1,5 pro Partie.
Demichelis begann seine Karriere als Trainer 2017 beim FC Malaga, seiner letzten Station als Spieler. Dort fungierte er als Assistent der Chefcoaches Michel und Jose Gonzalez.
Anschließend kehrte er zum deutschen Rekordmeister zurück, übernahm die U19 und danach die zweite Mannschaft. Im Januar 2023 zog es ihn zurück in die Heimat zu Traditionsklub River Plate nach Buenos Aires.
Am Ende der Spielzeit wurde Demichelis mit dem Verein Meister und holte zwei weitere Titel. Im August 2024 heuerte er bei CF Monterrey in Mexiko an, wo im Mai vergangenen Jahres für ihn Schluss war.