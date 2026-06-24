Er ist Nationalspieler von Portugal: Martin Demichelis will Sechser offenbar zu RB Leipzig lotsen

Am Montag verkündete Leipzig den Deal mit Demichelis. Der 45-Jährige, der zwischen 2003 und 2011 als Spieler 259 Pflichtspiele für Bayern absolvierte, hatte beim La-Liga-Absteiger erst zuletzt um zwei Jahre verlängert. Demichelis kam erst am 1. März auf die Insel, um den Klub vor dem Gang in die Segunda Division zu retten. Das klappte jedoch nicht, in zwölf Pflichtspielen an der Seitenlinie von Mallorca kam der Argentinier auf einen Punkteschnitt von 1,5 pro Partie.

Demichelis begann seine Karriere als Trainer 2017 beim FC Malaga, seiner letzten Station als Spieler. Dort fungierte er als Assistent der Chefcoaches Michel und Jose Gonzalez.

Anschließend kehrte er zum deutschen Rekordmeister zurück, übernahm die U19 und danach die zweite Mannschaft. Im Januar 2023 zog es ihn zurück in die Heimat zu Traditionsklub River Plate nach Buenos Aires.

Am Ende der Spielzeit wurde Demichelis mit dem Verein Meister und holte zwei weitere Titel. Im August 2024 heuerte er bei CF Monterrey in Mexiko an, wo im Mai vergangenen Jahres für ihn Schluss war.