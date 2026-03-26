"Was wir aktuell sehen, ist der beste Stani, den es je gegeben hat", sagte Sportdirektor Christoph Freund nach dem 4:0-Sieg des FC Bayern gegen Union Berlin am Samstag. "Er ist ganz wichtig für die Mannschaft." Stanisic hatte in den vorangegangenen 90 Minuten mal wieder seine ganze Bandbreite an Fähigkeiten gezeigt.
"Er ist mein absoluter Lieblingsspieler": Ehemaliger Backup startet beim FC Bayern durch
Der 25-Jährige begann als Rechtsverteidiger, phasenweise tauschte er mit Konrad Laimer die Seiten. Von links wie rechts schaltete sich Stanisic regelmäßig ins Angriffssspiel ein, bereitete große Chancen von Lennart Karl und Leon Goretzka vor und war dann auch an der Entstehung von Serge Gnabrys 2:0 beteiligt. Nach Dayot Upamecanos Auswechslung rückte Stanisic zum Abschluss seiner Positionsreise in die Innenverteidigung.
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FC Bayern: Josip Stanisic mauserte sich zum unumstrittenen Leistungsträger
Vor der Saison galt Stanisic noch als Rotationsspieler, ehe er sich etwas überraschend zum unumstrittenen Leistungsträger mauserte. Seine gewohnte Defensivstärke ergänzt er neuerdings mit Offensivdrang. Nach 30 Pflichtspieleinsätzen steht Stanisic bereits bei drei Toren und sieben Assists. "Er spielt sehr viele Minuten, hat einen super Rhythmus, ist extrem fit und kann mehrere Positionen spielen", sagte Freund. "In dieser Mannschaft, mit so vielen guten Fußballern um sich herum, macht es ihm richtig Spaß zu zocken und nicht nur zu verteidigen."
Als gebürtiger Münchner und Campus-Absolvent erfüllt Stanisic zudem gleich zwei große Sehnsüchte der Klubführung, die ihm einen weiteren Aufstieg in der Hierarchie zutraut. "Er hat den Führungsspieler in sich", befand Freund vor einigen Wochen. Dass sich Stanisic während seiner Leihe bei Bayer Leverkusen in der Saison 2023/24 durchsetzte und als Double-Sieger zurückkehrte, beeindruckte die Münchner Bosse und verbesserte seinen Stellenwert nachhaltig.
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Ivica Olic und Ivan Rakitic schwärmen von Josip Stanisic
Stammspieler ist er längst auch in Kroatiens Nationalmannschaft, aber nicht nur das. "Josip ist mein absoluter Lieblingsspieler bei uns in Kroatien geworden", sagte Ivica Olic der Bild. Olic spielte einst für den FC Bayern, arbeitete später als Co-Trainer der kroatischen Nationalmannschaft mit Stanisic zusammen und ist mittlerweile U21-Nationaltrainer. "Seine Entwicklung bei Bayern war für uns überraschend schnell - von einem 12. oder 13. Mann im Kader zu einem echt wichtigen Spieler."
Ivan Rakitic ergänzte: "Wir Kroaten sind sehr stolz auf Josip. Er ist für unsere Nationalelf sportlich schon unverzichtbar und ich bin mir sicher, dass er sich in nächster Zeit immer mehr zu einem der Anführer unserer neuen Generation entwickeln wird." Rakitic spielte im Laufe seiner erfolgreichen Karriere unter anderem für den FC Schalke 04 und den FC Barcelona. Seit Juli 2025 ist der 38-Jährige Technischer Direktor bei Hajduk Split.
Rakitic lobte Stanisic für seine "clever durchdachte" Leihe nach Leverkusen: "Ich glaube, dass er dort zu einem besseren Fußballer geworden ist, weil er etwas weniger Druck als bei Bayern hatte und so in Ruhe unter Xabi Alonso wachsen konnte. Durch die großen Erfolge ist er dann auch noch viel selbstbewusster geworden. Und jetzt ist er in einer Form, in der man sich den FC Bayern nicht ohne ihn vorstellen kann."
In der anstehenden Länderspielphase trifft Stanisic mit Kroatien in den USA auf Kolumbien mit seinem Münchner Kollegen Luis Diaz sowie Brasilien.
Josip Stanisic: Seine Leistungsdaten in dieser Saison
- Bundesliga: 19 Spiele, 2 Tore, 4 Assists
- Champions League: 6 Spiele, 1 Tor, 1 Assist
- DFB-Pokal: 4 Spiele, 0 Tore, 2 Assists
- Supercup: 1 Spiel, 0 Tore, 0 Assists