"Er ist mein absoluter Lieblingsspieler": Ehemaliger Backup startet beim FC Bayern durch

Stammspieler ist er längst auch in Kroatiens Nationalmannschaft, aber nicht nur das. "Josip ist mein absoluter Lieblingsspieler bei uns in Kroatien geworden", sagte Ivica Olic der Bild. Olic spielte einst für den FC Bayern, arbeitete später als Co-Trainer der kroatischen Nationalmannschaft mit Stanisic zusammen und ist mittlerweile U21-Nationaltrainer. "Seine Entwicklung bei Bayern war für uns überraschend schnell - von einem 12. oder 13. Mann im Kader zu einem echt wichtigen Spieler."

Ivan Rakitic ergänzte: "Wir Kroaten sind sehr stolz auf Josip. Er ist für unsere Nationalelf sportlich schon unverzichtbar und ich bin mir sicher, dass er sich in nächster Zeit immer mehr zu einem der Anführer unserer neuen Generation entwickeln wird." Rakitic spielte im Laufe seiner erfolgreichen Karriere unter anderem für den FC Schalke 04 und den FC Barcelona. Seit Juli 2025 ist der 38-Jährige Technischer Direktor bei Hajduk Split.

Rakitic lobte Stanisic für seine "clever durchdachte" Leihe nach Leverkusen: "Ich glaube, dass er dort zu einem besseren Fußballer geworden ist, weil er etwas weniger Druck als bei Bayern hatte und so in Ruhe unter Xabi Alonso wachsen konnte. Durch die großen Erfolge ist er dann auch noch viel selbstbewusster geworden. Und jetzt ist er in einer Form, in der man sich den FC Bayern nicht ohne ihn vorstellen kann."

In der anstehenden Länderspielphase trifft Stanisic mit Kroatien in den USA auf Kolumbien mit seinem Münchner Kollegen Luis Diaz sowie Brasilien.