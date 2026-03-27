"Er ist ja mittlerweile auch bei Galatasaray kein Stammspieler mehr": Leroy Sanes DFB-Nominierung ruft Unverständnis hervor

In der Tat saß Sane bei beiden Achtelfinalspielen des türkischen Meisters in der Champions League gegen den FC Liverpool auf der Bank. Während er im Hinspiel (1:0) gar nicht zum Einsatz kam, durfte er im Rückspiel (0:4) immerhin noch 45 Minuten lang ran. In der Süper Lig brummte er bei Galas 3:0 gegen Basaksehir zuletzt eine Rotsperre ab.

Dagegen hinterließ der langjährige Profi des FC Bayern bei seinen letzten Auftritten in der Nationalmannschaft einen glänzenden Eindruck: Beim wichtigen 6:0-Erfolg im abschließenden WM-Qualifikationsspiel Mitte November brannte er ein Feuerwerk ab und lieferte drei Scorerpunkte (zwei Tore, ein Assist). Zuvor hatte er auch beim 2:0-Sieg in Luxemburg einen Treffer vorbereitet.

Mit Dietmar Hamann kann ein weiterer Ex-DFB-Kicker Sanes Berücksichtigung nicht nachvollziehen. Er sei davon sehr überrascht", sagte Hamann bereits vor einigen Tagen bei Sky: "Wir haben einen El Mala, wir haben einen Adeyemi, wir haben einen Beier. Ich glaube, die hätten es alle mehr verdient als ein Leroy Sane. Für mich unverständlich."

Sane duelliert sich mit Blick auf die Weltmeisterschaft im Sommer um den Platz auf der offensiven rechten Außenbahn mit seinem ehemaligen Klubkameraden Serge Gnabry. Der 30-Jährige bestritt bisher 72 Länderspiele, in denen ihm 16 Tore und 10 Vorlagen gelangen.