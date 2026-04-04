Wie die Zeitung AS berichtet, gehört der amtierende DFB-Pokalsieger zu einer Riege von Klubs, die sich für den 21-jährigen Chuki von Real Valladolid interessieren.
Er ist im Sommer ablösefrei! Bundesliga-Duo kämpft offenbar um spanischen Offensiv-Talent
Beim spanischen Zweitligisten besitzt das Offensivtalent noch ein bis zum Ende der laufenden Saison gültiges Arbeitspapier. Der Verein soll sich um eine Verlängerung bemühen, bislang kam allerdings keine Einigung zustande.
Dem Bericht zufolge erscheint es unwahrscheinlich, dass Chuki ein weiteres Jahr bei Valladolid dranhängt. Viel mehr soll er eine neue Herausforderung suchen und könnte sich dementsprechend im Sommer ablösefrei einem anderen Klub anschließen.
Mit 15 Torbeteiligungen (sieben Tore, acht Assists) spielt der 21-Jährige eine starke Saison und ist einer der wenigen Lichtblicke in einer sonst eher schwachen Valladolider Mannschaft. Als Erstliga-Absteiger des vergangenen Jahres hängt der Verein aus Kastilien und Leon auch im Unterhaus im Abstiegskampf fest. Gerade einmal fünf Zähler trennen Valladolid von den direkten Abstiegsplätzen.
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Auch RB Leipzig bemüht sich angeblich um Chuki
Neben dem VfB soll mit RB Leipzig ein zweiter Bundesligist die Fühler nach Chuki ausstrecken, der sowohl die offensiven Außenbahnen bekleiden als auch auf der Zehn spielen kann. Allerdings würde man bei den Bullen einen Transfer wohl nur dann in Betracht ziehen, falls der heiß umworbene Yan Diomande einen Abgang anpeilen sollte.
Doch auch international gibt es hochkarätige Konkurrenz. Laut der AS hätten Juventus Turin, der FC Villarreal, Como 1907 und Betis Sevilla den 21-Jährigen allesamt ebenfalls auf dem Zettel.