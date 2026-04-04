Er ist im Sommer ablösefrei! Bundesliga-Duo kämpft offenbar um spanischen Offensiv-Talent

Beim spanischen Zweitligisten besitzt das Offensivtalent noch ein bis zum Ende der laufenden Saison gültiges Arbeitspapier. Der Verein soll sich um eine Verlängerung bemühen, bislang kam allerdings keine Einigung zustande.

Dem Bericht zufolge erscheint es unwahrscheinlich, dass Chuki ein weiteres Jahr bei Valladolid dranhängt. Viel mehr soll er eine neue Herausforderung suchen und könnte sich dementsprechend im Sommer ablösefrei einem anderen Klub anschließen.

Mit 15 Torbeteiligungen (sieben Tore, acht Assists) spielt der 21-Jährige eine starke Saison und ist einer der wenigen Lichtblicke in einer sonst eher schwachen Valladolider Mannschaft. Als Erstliga-Absteiger des vergangenen Jahres hängt der Verein aus Kastilien und Leon auch im Unterhaus im Abstiegskampf fest. Gerade einmal fünf Zähler trennen Valladolid von den direkten Abstiegsplätzen.