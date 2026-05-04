"Er ist Gold wert": Ex-Nationalspieler fordert für WM-Kader Umdenken von Thomas Tuchel bei einem Verteidiger

Der frühere englische Nationalspieler Michael Gray hat eine WM-Nominierung von Verteidiger Harry Maguire von Manchester United gefordert. Gray, der ehemalige Außenverteidiger von Sunderland und den Wolves, der drei Länderspiele bestritten hat, begründete diese Meinung in einem Exklusivinterview mit GOAL (mit freundlicher Genehmigung von Casinocanada) wie folgt: "Ich finde, er hat in dieser Saison hervorragende Leistungen für Man United gezeigt, und ich denke, diese Erfahrung in der Kabine zu haben, ist absolut entscheidend. Diese Erfahrung, diese alten Hasen, die schon alles gesehen haben, sind Gold wert. Weil ich Harry und Jordan (Henderson, die Red.) kenne, glaube ich: Sie sind das perfekte Duo, um das Schiff wieder auf Kurs zu bringen, falls an einem schlechten Tag etwas schiefgeht."

Der 33-jährige Harry Maguire, der zuletzt seinen Vertrag bei United verlängert hat, galt einst schon als Prügelknabe des englischen Fußballs und wurde wegen einiger Fehler oft verspottet. Allerdings hat er in dieser Saison zu alter Stärke zurückgefunden. Tuchel holte ihn für die Länderspiele Ende März zurück zur Nationalmannschaft und verhalf ihm zu seinen ersten Einsätzen seit zwei Jahren. Allerdings hat Tuchel zuletzt angedeutet, dass er in seinem WM-Kader eher anderen Spielern den Vorzug geben wolle, darunter Ezri Konsa, Marc Guehi, Dan Burn, John Stones, Trevoh Chalobah, Fikayo Tomori und Jarell Quansah - allesamt eher junge Spieler.



