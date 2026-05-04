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"Er ist Gold wert": Ex-Nationalspieler fordert für WM-Kader Umdenken von Thomas Tuchel bei einem Verteidiger
Der frühere englische Nationalspieler Michael Gray hat eine WM-Nominierung von Verteidiger Harry Maguire von Manchester United gefordert. Gray, der ehemalige Außenverteidiger von Sunderland und den Wolves, der drei Länderspiele bestritten hat, begründete diese Meinung in einem Exklusivinterview mit GOAL (mit freundlicher Genehmigung von Casinocanada) wie folgt: "Ich finde, er hat in dieser Saison hervorragende Leistungen für Man United gezeigt, und ich denke, diese Erfahrung in der Kabine zu haben, ist absolut entscheidend. Diese Erfahrung, diese alten Hasen, die schon alles gesehen haben, sind Gold wert. Weil ich Harry und Jordan (Henderson, die Red.) kenne, glaube ich: Sie sind das perfekte Duo, um das Schiff wieder auf Kurs zu bringen, falls an einem schlechten Tag etwas schiefgeht."
Der 33-jährige Harry Maguire, der zuletzt seinen Vertrag bei United verlängert hat, galt einst schon als Prügelknabe des englischen Fußballs und wurde wegen einiger Fehler oft verspottet. Allerdings hat er in dieser Saison zu alter Stärke zurückgefunden. Tuchel holte ihn für die Länderspiele Ende März zurück zur Nationalmannschaft und verhalf ihm zu seinen ersten Einsätzen seit zwei Jahren. Allerdings hat Tuchel zuletzt angedeutet, dass er in seinem WM-Kader eher anderen Spielern den Vorzug geben wolle, darunter Ezri Konsa, Marc Guehi, Dan Burn, John Stones, Trevoh Chalobah, Fikayo Tomori und Jarell Quansah - allesamt eher junge Spieler.
"Sie werden Thomas Tuchel die Arbeit abnehmen"
Gray aber würde auf Erfahrung nicht verzichten. "Ich finde, es ist perfekt, sie um sich zu haben, und sie werden Thomas Tuchel die Arbeit abnehmen, und ich glaube, das hat Thomas auch erkannt. Er kann nicht alles allein schaffen, er und seine Trainer können nicht alles allein schaffen, also denke ich, dass es einfach alle im Gleichgewicht hält, wenn Leute wie Harry und Jordan im Hotel, in den Besprechungsraeumen, den Spielräumen usw. dabei sind, und deshalb ist es enorm wichtig, solche Spieler um sich zu haben.“
Maguire bestritt bis jetzt 66 Länderspiele für England, viele dieser Einsätze sammelte er zudem bei großen Turnieren.
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Stichtag: Bis wann muss Tuchel seinen Kader für die Weltmeisterschaft 2026 bekannt geben?
Es bleibt abzuwarten, ob Tuchel, der seinen Vertrag mit dem Fußballverband bis 2028 verlängert hat, diesen Rat beherzigen oder ihn ignorieren wird. Bis zum 11. Mai muss er einen vorläufigen Kader – mit bis zu 55 Spielern – vorlegen. Bis zum 30. Mai muss dann die endgültige Auswahl von 26 Spielern feststehen.
England bestreitet vor dem Turnier Testspiele gegen Costa Rica und Neuseeland und startet seine Jagd nach dem WM-Titel am 17. Juni im AT&T Stadium in Arlington, Texas, gegen Kroatien. In Gruppe L trifft die Mannschaft ausserdem auf Ghana und Panama.