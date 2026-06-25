Er ist erst 17 und träumt schon vom FC Barcelona: Haben der FC Bayern und der BVB Chancen auf einen riesigen Transfercoup?

18 Spiele lang war der 39-jährige Franzose Chefcoach im Vorjahr. Gestartet war er als Co-Trainer, diese Aufgabe wird er bald auch wieder übernehmen. Doch dafür muss Anderlecht erst einmal einen neuen Übungsleiter finden - und die Suche zieht sich aktuell.

Der renommierte Klub hat eine enttäuschende Saison hinter sich. Mit dem Erreichen der Ligaphase eines europäischen Wettbewerbs wurde es früh nichts. In der 2. Runde der Europa-League-Quali zog man nach Elfmeterschießen gegen Häcken den Kürzeren, anschließend scheiterte man in den Playoffs zur Conference League an AEK Athen. In der Liga sprang schließlich Rang vier heraus, was erneut die 2. Runde der EL-Quali mit sich bringt. Am 23. Juli trifft man dort auf den schwedischen Pokalfinalisten und Vizemeister Hammarby.

Pokalfinalist war Anderlecht auch, doch das Endspiel ging gegen Meister Union Saint-Gilloise nach Verlängerung verloren. So wartet Anderlecht seit 2017 auf einen Titel. Damals wurde die letzte Meisterschaft eingefahren, für den letzten Pokalsieg muss man sogar bis ins Jahr 2008 zurückgehen.