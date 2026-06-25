Es ist alles etwas seltsam derzeit beim RSC Anderlecht. Am Montag startete der belgische Rekordmeister in die Vorbereitung auf die neue Saison. Und das ohne Trainer. Beziehungsweise mit Jeremy Taravel.
Er ist erst 17 und träumt schon vom FC Barcelona: Haben der FC Bayern und der BVB Chancen auf einen riesigen Transfercoup?
18 Spiele lang war der 39-jährige Franzose Chefcoach im Vorjahr. Gestartet war er als Co-Trainer, diese Aufgabe wird er bald auch wieder übernehmen. Doch dafür muss Anderlecht erst einmal einen neuen Übungsleiter finden - und die Suche zieht sich aktuell.
Der renommierte Klub hat eine enttäuschende Saison hinter sich. Mit dem Erreichen der Ligaphase eines europäischen Wettbewerbs wurde es früh nichts. In der 2. Runde der Europa-League-Quali zog man nach Elfmeterschießen gegen Häcken den Kürzeren, anschließend scheiterte man in den Playoffs zur Conference League an AEK Athen. In der Liga sprang schließlich Rang vier heraus, was erneut die 2. Runde der EL-Quali mit sich bringt. Am 23. Juli trifft man dort auf den schwedischen Pokalfinalisten und Vizemeister Hammarby.
Pokalfinalist war Anderlecht auch, doch das Endspiel ging gegen Meister Union Saint-Gilloise nach Verlängerung verloren. So wartet Anderlecht seit 2017 auf einen Titel. Damals wurde die letzte Meisterschaft eingefahren, für den letzten Pokalsieg muss man sogar bis ins Jahr 2008 zurückgehen.
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Nathan de Cat macht sensationelle Entwicklung durch
Nathan de Cat war zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal geboren. Zwei Pokalendspiele hat der 17-Jährige dennoch schon erlebt. Im Vorjahr, als man mit 1:2 gegen Club Brügge verlor, saß der zentrale Mittelfeldspieler noch 90 Minuten auf der Bank. Nur ein Jahr später bangte ganz Anderlecht, ob de Cat nach einem Mitte April erlittenen Bänderriss würde auflaufen können.
Er tat es. Am ernüchternden Ergebnis änderte es zwar nichts, doch ohne de Cat wäre die Partie vermutlich noch schneller entschieden gewesen. Es ist schlichtweg eine Sensation, welche Entwicklung der Youngster innerhalb der vergangenen Saison durchmachte.
Mit zehn Jahren war de Cat von der Jugendakademie des KV Mechelen zu Anderlecht gewechselt. Kurz nach seinem 16. Geburtstag debütierte er für die Profis. Er bringt eine ähnliche Frühreife mit wie etwa der kürzlich zu Bayer Leverkusen transferierte Kennet Eichhorn, der noch einmal ein ganzes Jahr jünger als de Cat ist.
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Nathan de Cat und Kennet Eichhorn sind vergleichbar
Doch beide Talente sind in vielerlei Hinsicht vergleichbar. Sie sind auf ähnlichen Positionen zu Hause. Und wie bei Eichhorn ist auch hinter de Cat die versammelte europäische Elite her.
Es gilt als sicher, dass er vor Schließung des Transferfensters wechseln wird. Bis 2027 steht de Cat noch in Anderlecht unter Vertrag. Der Verein muss verkaufen, um noch eine hübsche Summe herauszuschlagen und sich anschließend selbst zu verstärken. Jeremy Doku ist mit einer Einnahme von 26 Millionen Euro bislang der Rekordabgang des Klubs. Bei de Cat hofft er auf eine vergleichbare Summe.
Was bei de Cat analog zu Eichhorn besonders erstaunt: Er ist im Zentrum des Spiels der Motor seiner Mannschaft. Ihn zeichnet bereits eine Ruhe und Souveränität im Umgang mit dem Ball aus, die andere Profis ihr Leben lang nicht erreichen. De Cat scheut keinen Zweikampf und zeigt wenig Respekt, seine fußballerische Persönlichkeit ist schon weit ausgeprägt.
Dazu bringt er mit 1,92 Meter eine stattliche Größe mit, um sich auch physisch wehren zu können. De Cat ist eine Mischung aus Holding Six und Box-to-Box-Spieler, er kann beide Rollen bekleiden. Auch im offensiven Mittelfeld durfte er schon ran und enttäuschte nicht.
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Wechselt Nathan de Cat in die Bundesliga?
Sich selbst beschreibt de Cat als "ruhigen Spieler mit guter Übersicht, der aggressiv in den Zweikämpfen ist und alles auf dem Platz gibt". An Selbstvertrauen scheint es ihm nicht zu mangeln. "Ich bin nie aufgeregt vor Fußballspielen, denn ich weiß um meine Fähigkeiten", sagte er.
Dass er damit nicht alleine ist, wird ihm längst klar sein. An zahlreichen Standorten soll er mit Eltern und Berater bereits vorstellig geworden sein, auf der Suche nach dem idealen nächsten Schritt. In Anderlecht hofft man darauf, de Cat nach einem Verkauf noch einmal für eine Saison ausleihen zu können.
Aus der Bundesliga sollen sich der FC Bayern, Dortmund, Hoffenheim, Stuttgart und Leipzig um ihn bemühen. Doch auch Manchester United, Real Madrid, Aston Villa, Newcastle, Tottenham, Brighton, die AC Mailand und Sporting wurden bereits mit de Cat in Verbindung gebracht.
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Im März debütierte Nathan de Cat für Belgiens Nationalelf
Dass er nach seinem Debüt im März für die Nationalelf - als achtjüngster Spieler der Geschichte - nicht mit zur WM genommen wurde, hat de Cat getroffen. "Ich glaube, ich könnte etwas beitragen", hatte er bei Het Nieuwsblad zuvor gesagt. "Ich habe ein besonderes Profil. Ich kann eine Art Spielmacher sein, habe aber auch Durchschlagskraft."
Die Konkurrenz im belgischen Mittelfeld ist jedoch groß. Nationalcoach Rudi Garcia vertraute auf den Stamm seiner Truppe, mit der er die Qualifikation meistert gemeistert hatte. Bislang mit überschaubarem Erfolg. Gegen Ägypten (1:1) und den Iran (0:0) gab es zwei maue Unentschieden.
Doch vermutlich hat die mehrwöchige Pause, die am Montag unter der Leitung des alten, neuen Trainers Taravel endete, sogar mehr Gutes für de Cat. 46 Pflichtspiele (drei Tore, fünf Vorlagen) riss er im Vorjahr ab, 42 von Beginn an und 25 über mehr als 80 Minuten. Das ist viel Holz für einen 17-Jährigen.
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Tränen nach letzten Heimspiel - Lukaku rät zu Verbleib
Wie wahrscheinlich sein Abgang aus Anderlecht ist, zeigte sich auch nach dem letzten Heimspiel der Vorsaison. Nach Abpfiff war de Cat, der im Januar als erster Anderlecht-Spieler seit 2019 bei der Gala des Goldenen Schuhs als "Nachwuchstalent des Jahres" ausgezeichnet wurde, in Flip-Flops über den Rasen des Lotto Parks geschlendert. Mit dem Smartphone in der Hand telefonierte er per Video mit seiner Freundin Sarah Duranville, der jüngeren Schwester des nun ehemaligen Dortmunders Julien. Er ließ er seinen Tränen freien Lauf, woraufhin ihn seine Mutter Annelies tröstend umarmte.
"Ich persönlich würde De Cat raten, noch ein Jahr bei Anderlecht zu bleiben", empfahl ihm zuletzt Belgiens Sturmtank Romelu Lukaku. "Dominier erst einmal die belgische Liga. Ich weiß, wie es ist, als 18-Jähriger zu Chelsea zu wechseln. Sie zahlen viel, aber dann kommst du in diese Umkleidekabine und darfst dich in eine Ecke setzen. Oder bei den Nachwuchsspielern spielen."
Es wird vermutet, dass de Cat tatsächlich einen Zwischenschritt einlegt und nicht direkt zu einem absoluten Top-Klub geht. Beim BVB, der sich frühzeitig aus dem Poker um Eichhorn verabschiedet hatte und noch einen Spieler dieses Profils sucht, könnte er im Gespann mit Felix Nmecha und Jobe Bellingham eine interessante Variante sein.
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Nathan de Cat: "Es ist seltsam, wie schnell alles geht"
Doch auch Hoffenheim, das angeblich sehr interessiert sein soll und de Cat zum Rekordtransfer machen möchte, bringt ein ruhiges Umfeld sowie die Perspektive Europa League mit sich. Beim VfB wurde er als potenzieller Nachfolger Angelo Stillers gehandelt, sollte dieser wechseln.
"Es ist manchmal seltsam, wie schnell alles geht", gab de Cat bereits vor einigen Wochen zu. "Ich versuche, nicht zu viel darüber nachzudenken." Das wird in diesen Tagen anders sein, de Cat muss sich unter zahlreichen Bewerbern entscheiden. Zu einer Vertragsverlängerung konnte ihn der RSC bislang nicht bewegen.
"Ob es der richtige Schritt war, weiß man erst im Nachhinein", ist er sich der Tragweite bewusst. Sein Traum ist es, das hat er bereits geäußert, einmal das Trikot des FC Barcelona zu tragen. Den Katalanen wird momentan allerdings kein Interesse nachgesagt. Doch das kann ja noch werden.