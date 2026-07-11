"Er ist einfach ein fantastischer Spieler": Bei diesem WM-Star kommt Englands Harry Kane kaum noch aus dem Schwärmen heraus

Sein Trainer Thomas Tuchel lobte erneut Kane in den höchsten Tönen. "Er ist unser Anführer und Kapitän. Er geht voran, ist in der Form seines Leben", sagte der deutsche Teammanager: "Er ist immer bereit, Verantwortung zu übernehmen und uns zu helfen. Es ist ein Privileg, ihn zu trainieren."

Der mühevolle, aber verdiente Erfolg im Achtelfinale in Mexiko-Stadt gegen den Co-Gastgeber sei abgehakt. "Wir haben in unserem letzten Match einen großen Schritt gemacht, aber wir sind weiter hungrig, haben große Träume. Jetzt wollen wir das Viertelfinale gewinnen. Es ist wichtig, nach vorne zu schauen", sagte Tuchel: "Wir nehmen die positiven Dinge und den Glauben mit. Alles, was wichtig ist, liegt vor uns."