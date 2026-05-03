"Er ist eine Legende dieses Vereins": Große Ehre für Per Mertesacker beim FC Arsenal

"Ich denke, was er als Spieler und was er dann für den Verein in der Akademie und auf allen Ebenen geleistet hat, ist einfach unglaublich", sagte Arteta. Sein ehemaliger Teamkollege und Freund hinterlasse "ein Vermächtnis, das hier noch lange Bestand haben wird. Menschlich ist er einer der besten, die ich im Fußball kennengelernt habe, und auch als Profi hat er für viele junge Spieler und ihre Familien einen großen Unterschied gemacht und ihnen geholfen, ihren Traum zu verwirklichen."

Mertesacker, der auch als TV-Experte aktiv ist, sucht im Sommer eine neue berufliche Herausforderung. Wohin der 41-Jährige geht, ist noch nicht bekannt.