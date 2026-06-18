Michael Olise spielte beim FC Bayern München eine herausragende Saison und scheint auch bei der WM in Top-Form. Das veranlasst eine französische Legende zu überschwänglicher Lobhudelei. "Wir hatten Michel Platini, wir hatten Zinedine Zidane und ich glaube fest daran, dass wir jetzt Michael Olise haben. Ich denke, er ist ein zukünftiger Ballon-d'Or-Gewinner. Er bringt alle Voraussetzungen mit, um auf der ganz großen Bühne zu glänzen", sagte Patrick Vieira gegenüber dem TV-Sender ITV Football.
"Er ist ein zukünftiger Ballon-d'Or-Gewinner": Französische Legende adelt Bayerns Superstar Michael Olise mit überschwänglichem Vergleich
Der 49-Jährige führte aus: "Er hat ein exzellentes Spielverständnis. Seine Spielweise und die Qualität seiner Pässe auf Mbappe waren wirklich außergewöhnlich. Er tut alles, um die Angreifer in aussichtsreiche Torchancen zu bringen."
Olise hatte bei Frankreichs WM-Auftakt, einem 3:1-Sieg gegen Senegal, zwei Tore vorbereitet. In der 66. Minute war es sein Pass auf Kylian Mbappe, der das 1:0 einleitete. In der sechsten Minute der Nachspielzeit landete Olises Vorlage erneut bei Mbappe, der kurz nach dem Anschlusstreffer der Afrikaner zum 3:1-Endstand netzte.
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Olise zeigt starke Leistungen für den FC Bayern
Olise bewies somit, dass bei ihm offensichtlich keine Gefahr eines Formabfalls besteht. Bereits auf Klubebene vollbrachte der 24-Jährige herausragende Leistungen und gewann mit dem FC Bayern das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal.
In 52 Pflichtspielen für den Rekordmeister war Olise an 53 Treffern direkt beteiligt. 22 Tore schoss er selbst, 31 bereitete er vor. Insgesamt steht er nach zwei Jahren in München somit bei 42 Toren und 54 Assists in 107 Pflichtspielen.
Olise für Frankreich: 18 Spiele, sieben Tore
In der französischen Nationalmannschaft, für die er im September 2024 debütierte, mauserte sich Olise in dieser Zeit zum unverzichtbaren Leistungsträger. Mittlerweile hat er 18 Länderspiele absolviert. Dabei gelangen ihm sieben Treffer. Fünf Tore legte er auf.
Das Lob von Vieira dürfte ihm sicherlich etwas bedeuten. Der einstige Mittelfeldspieler weiß schließlich, wovon er spricht. Zwischen 1997 und 2009 kam Vieira auf insgesamt 107 Partien für sein Land. Mit der Equipe Tricolore wurde der langjährige Profi des FC Arsenal 1998 Weltmeister und gewann zwei Jahre später die Europameisterschaft. 2001 gewann er zudem den Confed-Cup.
Häufig gestellte Fragen
Er wird vor allem als Rechtsaußen eingesetzt – und das klassisch als inverser Flügelspieler, weil er als Linksfuß von rechts nach innen ziehen kann. Je nach System spielt er aber auch im offensiven Mittelfeld.
Michael Olise hat am 12. Dezember 2001 in Hammersmith, London, das Licht der Welt erblickt – und das genauer gesagt im Stadtteil White City.
Nach der Nummer 7 bei Crystal Palace trägt er beim FC Bayern die 17.
Dazu spalten sich die Angaben, aber überwiegend liegen sie bei 1,84 Meter.
Michael Olise wiegt 68 Kilogramm.
Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 44.
Er ist Linksfuß – ein entscheidender Baustein seines Spielerprofils, vor allem in seiner Rolle als inverser Winger.
Er hat in der Akademie des FC Chelsea bekommen, ist später zu Manchester City gewechselt und hat anschließend über die Reading-Academy den Weg in den Profifußball gefunden.
Michael Olise lebt in der Region München, ein genauer Wohnort ist nicht öffentlich bekannt.
Michael Olise fährt – wie mehrere Bayern-Profis – einen Audi RS e-tron GT performance, das offizielle Spielermodell aus der Audi-Partnerschaft.
Öffentlich gibt es keine Hinweise auf fließende Deutschkenntnisse.
Dazu ist nichts bekannt.
Auch hier völlige Abschottung: Sein Beziehungsstatus ist nicht öffentlich, und Michael Olise äußert sich dazu nie.
Beim FC Bayern verdient er 13,5 Millionen Euro pro Jahr plus Boni – sein Nettovermögen dürfte klar im zweistelligen Millionenbereich liegen.
Er hat bereits mehrere Titel gesammelt – davon zwei mit dem FC Bayern, mit dem sich Michael Olise 2025 zum deutscher Meister sowie zum DFL-Supercup-Sieger gekrönt hat.
Er ist 2025 erstmals nominiert gewesen und hat dort Platz 30 belegt.
Er wurde ebenso wenig zum FIFA-Weltfußballer gewählt.
Sein Name selbst – und manchmal die Diskussion über seine Aussprache – steht stärker im Fokus als ein klassischer Spitzname