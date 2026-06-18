"Er ist ein zukünftiger Ballon-d'Or-Gewinner": Französische Legende adelt Bayerns Superstar Michael Olise mit überschwänglichem Vergleich

Der 49-Jährige führte aus: "Er hat ein exzellentes Spielverständnis. Seine Spielweise und die Qualität seiner Pässe auf Mbappe waren wirklich außergewöhnlich. Er tut alles, um die Angreifer in aussichtsreiche Torchancen zu bringen."

Olise hatte bei Frankreichs WM-Auftakt, einem 3:1-Sieg gegen Senegal, zwei Tore vorbereitet. In der 66. Minute war es sein Pass auf Kylian Mbappe, der das 1:0 einleitete. In der sechsten Minute der Nachspielzeit landete Olises Vorlage erneut bei Mbappe, der kurz nach dem Anschlusstreffer der Afrikaner zum 3:1-Endstand netzte.