"Er ist ein Außerirdischer": Ehemaliger Mitspieler erklärt, warum sich viele bei Cristiano Ronaldo irren

Eine dieser Herausforderungen war es beispielsweise, mit den Königlichen regelmäßig gegen den FC Barcelona mit Lionel Messi anzutreten. Dazu sagte Marcelo: "Zu sagen, dass es schwierig war, wäre eine Untertreibung. Manchmal war es ein Albtraum, gegen Messi zu spielen."

Der heute 37-Jährige, der vor gut einem Jahr seine Karriere beendete und insgesamt 546 Pflichtspiele für die Madrilenen abriss, sprach zudem über Trainer Jose Mourinhos Zeit bei Real. Marcelo sagte über den Portugiesen: "Wir haben alles getan, um dieser Barca-Mannschaft entgegenzuwirken, die für viele die beste in der Geschichte war. Mourinho war ein geborener Gewinner. Er hat uns gepusht, er hat uns an unsere Grenzen gebracht."

Und weiter: "Real hatte zu lange nicht gewonnen. Ein Verein dieser Größenordnung konnte sich das nicht leisten. Wir gingen in jeden Clasico mit der Überzeugung, mit großer Persönlichkeit anzutreten und daraus entstanden dann die Funken."