Der langjährige Linksverteidiger von Real Madrid, Marcelo, hat sich äußerst positiv über seinen früheren Teamkollegen Cristiano Ronaldo geäußert.
"Er ist ein Außerirdischer": Ehemaliger Mitspieler erklärt, warum sich viele bei Cristiano Ronaldo irren
Der Südamerikaner erzählte gegenüber FourFourTwo, was CR7 so besonders macht: "Es war ein großes Privileg, mit Cristiano zu spielen. Er ist anders als alle anderen - ein Anführer, ein unermüdlicher Arbeiter und ein Spieler von großer Qualität. Viele Leute denken, dass es bei ihm nur um Kraft geht, aber sie irren sich. Er ist ein Außerirdischer."
Marcelo fügte hinzu: "Wir sind beide Spieler, die auf der Straße groß geworden sind. Wir haben barfuß spielen gelernt und hatten einfach Spaß dabei. Das ist Teil unseres Wesens, daher haben wir uns mit einem Blick perfekt verstanden. Cristiano hat mir von Zeit zu Zeit Ratschläge gegeben. Er war klug und hat die Herausforderungen verstanden, denen wir in jedem Spiel gegenüberstanden."
- Getty Images Sport
Marcelo: "Es war ein Albtraum, gegen Messi zu spielen"
Eine dieser Herausforderungen war es beispielsweise, mit den Königlichen regelmäßig gegen den FC Barcelona mit Lionel Messi anzutreten. Dazu sagte Marcelo: "Zu sagen, dass es schwierig war, wäre eine Untertreibung. Manchmal war es ein Albtraum, gegen Messi zu spielen."
Der heute 37-Jährige, der vor gut einem Jahr seine Karriere beendete und insgesamt 546 Pflichtspiele für die Madrilenen abriss, sprach zudem über Trainer Jose Mourinhos Zeit bei Real. Marcelo sagte über den Portugiesen: "Wir haben alles getan, um dieser Barca-Mannschaft entgegenzuwirken, die für viele die beste in der Geschichte war. Mourinho war ein geborener Gewinner. Er hat uns gepusht, er hat uns an unsere Grenzen gebracht."
Und weiter: "Real hatte zu lange nicht gewonnen. Ein Verein dieser Größenordnung konnte sich das nicht leisten. Wir gingen in jeden Clasico mit der Überzeugung, mit großer Persönlichkeit anzutreten und daraus entstanden dann die Funken."
Ronaldo jagt die 1000-Tore-Marke
Ronaldo gehört zu den größten Spielern des Fußballsports. In seiner Karriere schoss er mehr als 960 Tore. Der 41-Jährige, derzeit bei Al-Nassr in Saudi-Arabien unter Vertrag, will unbedingt die Marke von 1000 Treffern erreichen. Er hat insgesamt 34 Trophäen gewonnen.
Der portugiesische Nationalspieler ist Rekordtorschütze von Real Madrid, gewann eine Europameisterschaft und zwei Nations-League-Titel.
Derzeit ist er bis zum Sommer 2027 an Al-Nassr gebunden, soll in seinem lukrativen Vertrag aber Ausstiegsklauseln haben, die im nächsten Transferfenster geltend gemacht werden können.
- Getty Images
Cristiano Ronaldo: Statistiken 2025/26 für Al-Nassr
- Pflichtspiele: 26
- Tore: 22
- Vorlagen: 4