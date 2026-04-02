"Er ist ein 100-Millionen-Euro-Spieler": Berater von Bundesliga-Star bestätigt Interesse von Arsenal und FC Bayern

Depolo ergänzte: "Ich habe in meinem Leben noch nie so viele Anrufe bezüglich Kofane erhalten wie jetzt. Derzeit ist er der beste U21-Stürmer in Europa und der kompletteste. Er ist schnell, technisch versiert, verteidigt sehr gut und ist stark in der Luft. Es ist sehr schwierig, all diese Eigenschaften in einem Stürmer zu finden."

Zuletzt berichtete auch Sky vom Interesse Arsenals. Dem Bericht zufolge will der Bundesligist von der zahlungskräftigen Konkurrenz aus England 60 bis 70 Millionen Euro für den Angreifer haben - und damit die investierte Summe mehr als verzehnfachen. Nur für Kai Havertz (2020 für 100 Millionen Euro zum FC Chelsea) und Florian Wirtz (2025 für 125 Millionen Euro zu Liverpool) kassierte Bayer mehr Geld, als nun angeblich bei Kofane möglich ist.

Ob ein Wechsel tatsächlich zustande kommt, dürfte sich erst nach der Saison entscheiden. Mit Leverkusen schied Kofane im Achtelfinale der Champions League ausgerechnet gegen Arsenal aus.