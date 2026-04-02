Christian Kofane überzeugt bei Bayer Leverkusen in seiner ersten Saison auf Anhieb und sorgt trotz seines jungen Alters für Aufsehen. Seine Leistungen bleiben auch international nicht unbemerkt. Unter anderem zeigt Englands Tabellenführer FC Arsenal konkretes Interesse, wie Berater Eric Depolo bestätigte.
"Er ist ein 100-Millionen-Euro-Spieler": Berater von Bundesliga-Star bestätigt Interesse von Arsenal und FC Bayern
"Ja, das Interesse von Arsenal ist echt. Der Trainer (Mikel Arteta) schätzt ihn sehr", erklärte dieser im Gespräch mit dem Portal Daily Arsenal. Neben den Gunners sollen laut Depolo auch Klubs wie der FC Chelsea FC, FC Barcelona und der FC Bayern München ein Auge auf den Angreifer geworfen haben.
Die besten Chancen werden aktuell jedoch den Gunners eingeräumt, "da der Spieler wie Mikel Arteta Spanisch spricht und William Saliba ursprünglich aus Kamerun stammt". Auf die Frage nach konkreten Gesprächen antwortete Depolo: "Ja, es gibt Kontakt zwischen mir und Arsenal", betonte jedoch gleichzeitig: "Aber ihr Fokus liegt derzeit darauf, die Meisterschaft zu gewinnen - danach wird sich alles weiterentwickeln."
- Getty Images
Berater: "Kofane ist ein 100-Millionen-Euro-Spieler"
Der dreifache Nationalspieler Kameruns war zu Saisonbeginn vom spanischen Klub Albacete Balompie nach Leverkusen gewechselt, das rund fünf Millionen Euro investierte und ihn bis 2029 band.
In bislang 39 Pflichtspielen gelangen ihm wettbewerbsübergreifend sieben Treffer und acht Vorlagen. Sein Marktwert ist seitdem stark gestiegen und liegt aktuell bei rund 40 Millionen Euro. Sein Berater bewertet ihn allerdings deutlich höher: "Er ist ein 100-Millionen-Euro-Spieler. Mit Kofane hätte Arsenal für die nächsten zehn Jahre einen Top-Stürmer."
Bis zu 70 Millionen für Kofane an Leverkusen?
Depolo ergänzte: "Ich habe in meinem Leben noch nie so viele Anrufe bezüglich Kofane erhalten wie jetzt. Derzeit ist er der beste U21-Stürmer in Europa und der kompletteste. Er ist schnell, technisch versiert, verteidigt sehr gut und ist stark in der Luft. Es ist sehr schwierig, all diese Eigenschaften in einem Stürmer zu finden."
Zuletzt berichtete auch Sky vom Interesse Arsenals. Dem Bericht zufolge will der Bundesligist von der zahlungskräftigen Konkurrenz aus England 60 bis 70 Millionen Euro für den Angreifer haben - und damit die investierte Summe mehr als verzehnfachen. Nur für Kai Havertz (2020 für 100 Millionen Euro zum FC Chelsea) und Florian Wirtz (2025 für 125 Millionen Euro zu Liverpool) kassierte Bayer mehr Geld, als nun angeblich bei Kofane möglich ist.
Ob ein Wechsel tatsächlich zustande kommt, dürfte sich erst nach der Saison entscheiden. Mit Leverkusen schied Kofane im Achtelfinale der Champions League ausgerechnet gegen Arsenal aus.
- AFP
Die Saison 25/26 von Christian Kofane
- Spiele: 39
- Einsatzminuten: 1744
- Tore: 7
- Assists: 8
Häufig gestellte Fragen
Der FC Arsenal wurde im Jahr 1886 in Woolwich gegründet.
Der FC Arsenal gehört der Kroenke Sports & Entertainment-Gruppe um den US-amerikanischen Milliardär Stan Kroenke. Erste Anteile kaufte der Unternehmer im April 2007, im Anschluss kaufte er Stück für Stück auch weitere Aktien auf - bis zur endgültigen Übernahme im September 2018. Neben den Gunners besitzt Kroenke auch noch weitere Sportklubs, unter anderem die Los Angeles Rams (NFL), die Denver Nuggets (NBA) und die Colorado Avalanche (NHL).
Seit der Saison 2006/07 spielt Arsenal im Emirates Stadium im Stadtteil Holloway im Norden Londons. Vorher hatte der Klub seine Heimspiele lange Jahre im Highbury ausgetragen.
Das Emirates Stadium hat eine Kapazität von 60.704 Sitzplätzen. Damit ist es eines der fünf größten Stadien in der Premier League.
Mit 47 Titeln sind die Gunners einer der erfolgreichsten Klubs Englands. Die meisten dieser Trophäen sammelte der Klub national - noch nie konnte Arsenal die Champions League gewinnen.
Auf nationaler Ebene hat der FC Arsenal über die Jahre gut abgeräumt. Neben 14 Titeln im FA Cup (Rekordsieger) gewannen die Londoner auch 13-mal die englische Meisterschaft.
Rekordspieler bei Arsenal ist David O'Leary. Satte 722 Pflichtspiele absolvierte er zwischen 1975 und 1994.
Für die meisten Tore in der Vereinsgeschichte sorgte Thierry Henry. Der Franzose knipste in 377 Auftritten ganze 228-mal. Hinter ihm folgt Ian Wright mit 185 Toren.
Über die Jahre standen zahlreiche Superstars für die Gunners auf dem Feld. Hier eine Auswahl: Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Tony Adams, Ian Wright, Robert Pires, Cesc Fabregas, David Seaman, Mesut Özil, Marc Overmars, Ashley Cole oder Kai Havertz.
Rekordtrainer des Vereins ist Arsene Wenger, der zwischen 1996 und 2018 insgesamt 17 Titel nach Nordlondon holte. Andere erfolgreiche Coaches sind Herbert Chapman (5 Titel), George Graham (6 Titel), Bertie Mee (3 Titel) oder Mikel Arteta (2 Titel).
Der Verein trägt aufgrund der Kanone im Wappen auch den Spitznamen "The Gunners", zu deutsch "die Kanoniere".