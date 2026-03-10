Der Niederländer Alfred Schreuder verstärkt ab sofort das Trainerteam der deutschen Nationalmannschaft. Das gab der DFB am Dienstag bekannt. Nagelsmann und Schreuder haben schon beim Bundesligisten TSG Hoffenheim zusammengearbeitet. Pikant: Schreuder ist mindestens Sommer Cheftrainer des saudi-arabischen Zweitligisten Al-Dirayiyah FC. Dort heuerte er im Dezember 2025 an, nachdem er im Mai Al-Nasr aus Dubai den Rücken gekehrt hatte.
Er ist eigentlich noch Cheftrainer in Saudi-Arabien: Julian Nagelsmann sorgt für dicke Überraschung in seinem Trainer-Team vor der WM
Nagelsmann will Standardtrainer Mads Buttgereit bei der WM entlasten
"Ich schätze Alfred als Trainer und Menschen sehr. Er ist mit seiner Erfahrung ein enormer Gewinn für unser Team mit Blick auf die anstehende Weltmeisterschaft", wird Nagelsmann in einer DFB-Mitteilung zitiert. Der 53-jährige Schreuder soll zusätzliche Freiräume für Standard-Trainer Mads Buttgereit schaffen. "Wir haben uns für ihn als zusätzlichen Experten entschieden, damit sich Mads Buttgereit im Training voll auf die Standardsituationen konzentrieren kann. Wir erwarten, dass Standards bei dieser WM eine noch größere Bedeutung zukommen wird. Deshalb wollen wir den Fokus im Training und in der Vorbereitung auch verstärkt auf diese legen", erläuterte Nagelsmann.
Schreuder heuert beim DFB an: "Es ist für mich eine große Ehre!"
Schreuder wird schon bei den Länderspielen gegen die Schweiz am 27. März in Basel und Ghana drei Tage später in Stuttgart dabei sein. "Ich habe mit Julian Nagelsmann sehr vertrauensvoll und erfolgreich in Hoffenheim zusammengearbeitet. Er hat mich damals als junger Trainer mit seinem Mut, seinem Ehrgeiz und seinem Fachwissen begeistert. Es ist für mich eine große Ehre, dass Julian und sein Team mich gefragt haben, sie bei der Weltmeisterschaft zu unterstützen", sagte Schreuder.
Zum Trainerteam von Nagelsmann zählen auch seine Assistenten Benjamin Glück und Benjamin Hübner, die Torwarttrainer Andreas Kronenberg und Andreas Wessels sowie die Athletiktrainer Nicklas Dietrich und Krunoslav Banovcic.
