Er ist eigentlich noch Cheftrainer in Saudi-Arabien: Julian Nagelsmann sorgt für dicke Überraschung in seinem Trainer-Team vor der WM

Schreuder wird schon bei den Länderspielen gegen die Schweiz am 27. März in Basel und Ghana drei Tage später in Stuttgart dabei sein. "Ich habe mit Julian Nagelsmann sehr vertrauensvoll und erfolgreich in Hoffenheim zusammengearbeitet. Er hat mich damals als junger Trainer mit seinem Mut, seinem Ehrgeiz und seinem Fachwissen begeistert. Es ist für mich eine große Ehre, dass Julian und sein Team mich gefragt haben, sie bei der Weltmeisterschaft zu unterstützen", sagte Schreuder.

Zum Trainerteam von Nagelsmann zählen auch seine Assistenten Benjamin Glück und Benjamin Hübner, die Torwarttrainer Andreas Kronenberg und Andreas Wessels sowie die Athletiktrainer Nicklas Dietrich und Krunoslav Banovcic.